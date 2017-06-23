Сейчас самое лучшее и самое худшее время для того, чтобы быть актёром-ампутантом в Голливуде

Актёрское и модельное агентство Mediability характеризует своих актёров тремя основными категориями: опыт, местонахождение и ампутации. Артисты набивают свои портфолио своими самыми лучшими снимками и самыми примечательными клипами, в то же время указывая конкретный характер своей инвалидности: отсутствие двух ног выше колена, отсутствие двух ног ниже колена, отсутствие одной руки ниже локтя. Объявления о кастингах, которые регулярно проходят через доску объявлений, одновременно бесцеремонны и вполне предсказуемы. «Нам нужно около восьми человек с протезами, – говорится в одном. – Сцена – церемония награждения ветеранов. В этой сцене входят террористы, а затем будут фальшивые взрывы и стрельба».



Поиски талантов с ампутированными конечностями в Голливуде бывают чаще, чем можно ожидать. В «Ходячих мертвецах» снимаются сотни дрожащих зомби, «Анатомии Грей» нужно наполнять больницу. Это, возможно, и не самые выдающиеся роли в данном бизнесе, но они всё-таки являются важнейшей частью машины.

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«Если вы в этой индустрии, вы знаете, что это такое. Вы подходите к образу, – говорит Кимберли Барреда, владелица Mediability. – Каждая работа – это возможность. Каждая работа – это возможность получить ещё одну. Это не унижает».

Барреда, у которой тоже с рождения отсутствуют две ноги выше колена, пришла в этот бизнес, когда заметила пробел на рынке: актёры-ампутанты нуждались в работе, постановкам нужны были актёры на роли ампутантов. Поэтому, много лет поработав моделью и актрисой самостоятельно, в 1994 году она основала IMAGE Management – маркетинговое и нетворкинговое агентство, управляющее Mediability, – чтобы заниматься именно этим, сразу подписала контракты 72 актёрам из профсоюза, все из которых имели инвалидности, и заняла отдельный уголок в индустрии развлечений. (В настоящее время Mediabiltiy может похвалиться 100 актёрами в своём списке, и оно за многие годы устроило на работу многих ампутантов.)

Работа, как и можно ожидать, крайне специфическая. Среди типичных ролей – роли ветеранов войн, пациентов скорой и зомби – в принципе, всех, кто пережил страшную катастрофу. Также есть рынок производственных обучающих видео, где ампутанты отыгрывают жертв боевых действий, чтобы учить будущих врачей лечить серьёзные ранения на поле боя. Подавляющее большинство ампутантов в Голливуде работает в эпизодах и массовке, заполняя ту нишу, которую открыла их инвалидность. «До катастрофы меня обожали взрывать, – говорит Эрик Каффка, работающий по совместительству каскадёр, потерявший ноги в автокатастрофе. – Теперь меня обожают взрывать ещё больше».

Как указывает и высказывание Каффки, и доска объявлений о трудоустройстве Mediability, в настоящее время для актёров, перенёсших ампутации, достаточно работы. И многие, к примеру, Каффка, за это благодарны.

Но для других всё не так просто. Зак Рукавина – профессиональный исполнитель. Помимо актёрства, у него нет «плана Б, В или Г». Он заключил контракт с коммерческим агентом за несколько недель до того, как узнал, что потеряет руку из-за рака нерва. Это случилось более пяти лет назад, и он до сих пор помнит своё первое прослушивание в статусе новоиспечённого ампутанта. Закончилось оно быстро, отмашка «Спасибо, мы вам перезвоним» прозвучала гораздо быстрее, чем тогда, когда он прослушивался как здоровый актёр. «С того момента я знал, что меня будут воспринимать иначе».

Традиционные роли закончились, но эпизодические роли ампутантов не оставляли Рукавину без работы: после своей операции он работал как никогда много, и среди его недавних работ – «Расплата», «Ты – воплощение порока» и «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся». «Я стал получать намного больше, потому что теперь я – крупная рыба в маленьком пруду, – говорит он. – Но если бы кто-нибудь сказал: «Слушай, мы позволим тебе вернуть себе руку, но у тебя не будет никаких ролей и тебе придётся начать с нуля», я бы тут же согласился».



Несомненно, есть и другие артисты-ампутанты, которые спокойно воспринимают своё место в машине Голливуда, но трудно не сочувствовать досаде Рукавины. Дело обостряет то, что, как отметил Hollywood Reporter пару лет назад в своей статье «Снято! Ампутация привлекла внимание Голливуда», сюжетные линии с ампутациями встречаются чаще. Тем не менее, многие из более лакомых ролей не достаются ампутантам, которых до сих пор в основном отправляют в массовку.

В том материале THR – «В этом телесезоне с экрана от «Анатомии Грей» до «Ходячих мертвецов» и «Американской истории ужасов» летят руки и ноги» – и сопровождающем его слайд-шоу журнал разбирает все шедшие на тот момент сериалы, в которых есть сюжетные ходы или сцены с ампутациями, каждый из которых полон здоровых мейнстримовых актёров вроде Хлои Севиньи, Марион Котийяр и Скотта Уилсона. (Блин, даже такому неактёру, как Адам Левин досталась роль без слов в «АИУ: Психбольнице», где он потерял руку.)

Таким образом ампутанты врезаются в те же барьеры, с которыми сталкивались другие актёры с инвалидностями в Голливуде. В прошлом году исследование под руководством Фонда Рудермана, правозащитной группы для людей с инвалидностями, обнаружило, что на телевидении здоровые актёры снимаются аж в 95 процентах ролей персонажей с инвалидностями. «Это статистика, противоречащая реальному миру», – написалi – D, когда вышел отчёт. На данный момент с инвалидностями живёт около 57 миллионов американцев, то есть около 19 процентов. «Телевидение трудоустраивает около 2,4 процента. В киноиндустрии ситуация хуже – 0,9 процента», – сообщает отраслевой журнал Variety, назвавший актёров с инвалидностями «невидимым меньшинством Голливуда». «В Голливуде разнообразие, как правило, не касается инвалидов», – как выразился Los Angeles Times.

Хлоя Севиньи в «Американской истории ужасов». Фото взято с FX

«Заставить [режиссёров по подбору актёров] рассматривать меня как обычного актёра невозможно – продолжает Рукавина. – Даже о тех, которые мне говорят: «О нет, чувак, я бы тебя сразу взял, я обожаю твоё творчество!», спустя три года думается как-то так: «Ну, я видел, как вы подобрали кучу народу на роли парней под 30, и вы меня ни разу не позвали».

Рукавина утверждает, что регулярно откликается на объявления о прослушиваниях, по которым ищут непонятных актёров-«ампутантов», но его просто вызывают в комнаты для прослушиваний, наполненные десятками людей, у каждого из которых – своя уникальная особенность здоровья. «Очевидно, что эти ребята просто хотят ампутанта и не пытаются создать персонаж».

Существует одно кастинговое агентство, пытающееся побороть отрицательный стереотип и разобраться с этой проблемой. VisABLE People – британская фирма, основанная Луиз Дайсон, которая сосредоточена исключительно на талантах с инвалидностями. Ранее Дайсон работала в более мейнстримовом агентстве, но обрела свою страсть к артистам с инвалидностями после того, как один клиент попросил у неё человека в инвалидном кресле. «До того момента это никогда не приходило мне в голову – я не знала ни одного человека с инвалидностью, – говорит она. – Это было лишь возможностью изменить мышление».

VisABLE действительно предлагает своим талантам роли зомби и ветеранов войн, но его основной принцип – выдвигать ампутантов и людей из сообщества актёров с инвалидностями в целом в роли, которые не начинаются и не заканчиваются их особенностями. Напротив, Дайсон предпочитает представлять себе мир, в котором к отсутствию руки относятся так же, как к цвету волос.

Барреда соглашается и говорит, что артисты с инвалидностями часто чувствуют недовольство доступной работой. Тем не менее, она не считает, что ситуация изменится в ближайшее время. «Я бы предпочла видеть больше [интеграции], но это на самом деле зависит от уровня просвещённости режиссёра по подбору актёров», – говорит она.

«Мы действительно стараемся поощрять задействование артистов с инвалидностями в повседневных ролях, – говорит Дайсон. – Там, где они будут изображать архитекторов, матерей, убийц, возлюбленных. Мы получаем предсказуемые роли, и это нормально – они рады в них сниматься. Но мы настаиваем на том, что инвалидность – это просто физическая характеристика. Она должна быть ничем не примечательной, и мы обожаем истории, в которых инвалидность не входит в сюжетную линию».

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