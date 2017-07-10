Секс под кайфом от травы лучше чем секс под алкоголем?

Два из наиболее доступных и распространенных рекреационных средств в Америке – алкоголь и каннабис – заняли почетное место в сердцах многих людей как ключ к улучшению сексуального опыта. Марихуана является афродизиаком, вино может улучшить либидо, а пиво может улучшить стояк – мы все это слышали: в научных исследованиях и в банальных подворотнях.

Но что стоит за этим трюком? Я обратилась к специалистам, которые изучают поведение человека, сексуальность, алкоголь и каннабис, чтобы узнать какое вещество больше всего усиливает наше удовольствие во время секса.

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Любители каннабиса

Возможно, это правда, что западное побережье, где я живу, является раем для планокуров, но факт остается фактом: каннабис не несет высокого риска зависимости, и люди наслаждаются им вполне оправдано: от облегчения боли в мышцах до снятия симптомов таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, в общем его влияние на людей кажется подавляюще позитивными. Многие теоретизируют, что каннабис может усилить сексуальное удовольствие, а теперь, когда его можно не только курить, но и принимать орально и даже в виде смазки, никогда не было проще найти идеальный способ получить кайф.

Около половины людей, с которыми я беседовала, выступили в пользу каннабиса как афродизиака, среди которых «The Cannasexual» Эшли Манта, сексуальный педагог и писатель о каннабисе. Мой вопрос был: действительно ли трава по-настоящему зеленее на стороне любителей каннабиса?

«Самое большое преимущество использования каннабиса в сексе состоит в том, что он может помочь людям отключить мысли и включить тело», – говорит она. «Самый большой недостаток в использовании каннабиса в сексе состоит в том, что легко перебрать дозу». Манта объяснила, что чрезмерное потребление ТГК несет потенциал для беспокойства и даже паранойи, поэтому его нужно употреблять с осторожностью.

Эрих Гуд, профессор социологии из Университета Стонибрука, активно участвовал в исследованиях секса под кайфом, когда ещё в 60-х годах опубликовал статью, основанную на его исследованиях в ныне несуществующем Evergreenmagazine. Даже тогда в его исследованиях выяснилось, что из 200 опрошенных людей 77 процентов, часто использовавших каннабис, заявили, что он усиливает возбуждение, а 68 процентов сказали, что каннабис увеличивает удовольствие.

«В основном «любители» отмечали, что препарат делает их менее скованными, что позволяет им становиться более чувственными. Некоторые говорили, что они придумали новые сексуальные идеи под кайфом, – говорит Гуд.

В то время как употребление алкоголя и курение могут быть связаны с менее скованным или, официальным языком, более безответственным сексуальным поведением, опыт показывает, что люди реже вовлекаются в незащищенный половой акт под кайфом, нежели под действием алкоголя, – говорит Мэтью Уэйн Джонсон, доцент психиатрии и поведенческих наук университета Джона Хопкинса. «Около 30-40 исследований, включая исследования, которые мы опубликовали, в целом показывают довольно убедительные доказательства того, что употребление алкоголя снижает вероятность использования презервативов в ответ на различные гипотетические сексуальные сценарии. Только одно исследование изучало таким методом каннабис, и фактически обнаружило, что каннабис заставлял людей судить о сексе с рискованным партнером как гораздо менее желательном, что указывало на потенциальное снижение рискованного поведения».



В чём причина? Как известно у большинства людей, одним из потенциальных неблагоприятных последствий курения является паранойя, при которой они чаще уклоняются от риска, чем идут на него. «Из этого можно предположить, что каннабис может заставить некоторых людей больше беспокоиться о ЗППП, в то время как секс под алкоголем, как правило, снижает стресс в отношении негативных последствий», – говорит Джонсон. (Кто вам сказал, что у паранойи нет позитивной стороны?)

«В моём случае, проблема пьяного секса, если я слишком пьян, что часто бывает, – это то, что я просто всё напортачу. Если я под кайфом и не настолько неуклюж, что [у женщины] пропадает желание переспать со мной, я оказываюсь на высоте», – говорит Даниэль*, 27 лет. «Секс под кайфом всегда лучше, чем пьяный секс. Ничего хорошего не происходит после шести бутылок Miller High Life и нескольких рюмок дешевого виски».

Любители выпивки

Мы, как медиа-потребители с промытыми алкоголем мозгами, любим делиться статьями обо всех «удивительных» преимуществах алкоголя, главным образом потому, что мы догадываемся, насколько алкоголь ужасен для наших тел.

Разумеется, возлияния всегда были связаны с негативными последствиями, такими как притупление оценочного суждения и печеночная недостаточность, «алко-член» и да-да, алкоголизм. Так что, как и следовало ожидать, почти невозможно найти профессионала, желающего дать интервью в поддержку смешивания алкоголя с сексом. С учётом вышесказанного, алкоголь остается бесспорно популярным в постели и не без основания: выпивка – в умеренных количествах – оказывает седативное действие, которое помогает успокоить нас и снизить скованность, к добру или к худу. Это также законно, легко доступно, и давайте не будем забывать об эффекте «пивных очков».



«Два напитка, вероятно, являются моим предпочтительным [уровнем] опьянения [для секса]», – говорит Кейси, 25-летняя женщина из Бруклина, «особенно когда это новые отношения или секс на одну ночь. Я чувствую себя более спокойно, свободно, и мне кажется, что алкоголь открывает пространство для сексуальной эксцентричности и раскованности». Однако если превысить дозу, то всё может стать слишком небрежным. Все должно быть в меру, верно?

Даки Дулиттл – сертифицированный консультант по вопросам сексуального насилия и защиты от него, которая сама пережила сексуальное насилие – расхваливает некоторые из преимуществ алкоголя, связанные с зажимами, но также отмечает, что это не решает проблемы в постели.

Описывая свой юношеский опыт, Дулиттл говорит: «Единственное, что могло меня расслабить и заставить заняться сексом, был алкоголь. Когда мне было 20 и у меня завязались долгосрочные отношения, мне было тяжело придумывать сексуальные ситуации. Следующее, что я осознала было то, что когда я пыталась заниматься сексом без выпивки, то ни к чему хорошему это не приводило. Поэтому я могу утверждать, что употребление алкоголя помогло мне найти любовь, секс, удовольствие и радость, но когда мне захотелось чего-то более глубокого с человеком, мне пришлось прекратить выпивать. Когда я разговариваю с другими пережившими сексуальное насилие, они сообщают о подобном опыте».

Дулиттл оказалась единственным специалистом, с которым я беседовала, сказавшая что-нибудь даже отдаленно положительное в отношении алкоголя и секса, – и даже очень скромная хвала была с оговоркой. Почему так много профессионалов отказываются говорить о позитиве алкоголя?

Вероятно, потому что, в то время как «счастливые часы» улучшают опыт свиданий и их последствий, исследования показывают, что регулярное чрезмерное потребление алкоголя удваивает риск сексуального насилия. (Национальный институт злоупотребления алкоголем и алкоголизма отмечает, что, хотя риск действительно увеличивается, сексуальное насилие никогда не является виной жертвы).



Реальность такова, что, в то время как выпивка может употребляться ответственно, устанавливать более сильные связи, приносить чувство расслабления и большую готовность быть более предприимчивыми, её также можно использовать в недостойных интересах, поэтому эксперты неохотно высказываются в её сторону. Но если вы и ваш партнер являетесь ответственными взрослыми, есть веские основания полагать, что стаканчик или два перед сексом может сделать вашу ночь незабываемой.