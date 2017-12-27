Секс-работа раскрепощает меня как женщину с инвалидностью

Когда говорят о секс-работе, те, кто ею не занимается, часто сходятся на том, что секс-работники наверняка отчаянно нуждаются в деньгах, а клиенты наверняка лузеры. Позвольте мне немедленно пролить свет на оба эти утверждения. Во-первых, я живу на пособия по стойкой потере трудоспособности и больше не нуждаюсь в работе, а во-вторых, клиенты, которые мне достаются, – красивые бизнес-профессионалы, которым не нужна помощь на личном фронте. Мне как независимой работнице эскорта с неврологическим заболеванием, диспраксией, всегда было трудно удержаться на работе из-за плохой кратковременной памяти, скорости обработки информации и тревожности из-за сенсорной перегрузки. Теперь я радуюсь, осознавая, что богатые мужчины готовы платить мне больше, чем я когда-либо зарабатывала, чтобы водить меня на ужины со стейками, заниматься со мной сексом и говорить мне, какая я потрясающая.



Я начала заниматься секс-работой, потому что она меня интриговала, а ещё я хотела дополнительных денег. Около года назад, когда один мужчина пригласил меня к себе в гостиничный номер, чтобы поиграть с моими ступнями, я зарегистрировалась на сайте для «папиков». С того момента моя карьера в секс-работе медленно продвигалась вперёд. Наличие пособия по инвалидности, за счёт которого можно ежемесячно оплачивать жильё и счета, позволяет мне заботиться о том, чтобы я не делала ничего такого, что мне неприятно. Работая самостоятельно, я единолично определяю, с кем и когда встречаюсь, сколько беру и что делаю, когда мы вместе. Это труднее, чем работа на агентство, но благодаря своему опыту работы я знаю, что лучше работаю в одиночку.

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Эта работа получается у меня хорошо, потому что самое главное здесь – узнавать людей и наслаждаться своей сексуальностью, а это я люблю больше всего. Я никогда не чувствовала себя униженной во время занятия секс-работой, зато знаете, что меня унижало? Все случаи, когда я теряла работу, потому что «до меня недостаточно быстро доходит». Годы неспособности содержать себя уничтожили мою уверенность в себе. Теперь я регулярно встречаюсь с новыми людьми, получаю новый опыт и узнаю что-то новое. Секс-работа одновременно сложна и приносит большое удовлетворение, и я впервые в жизни занимаюсь работой, на которой чувствую себя сильной.

Но как бы я ею ни наслаждалась, это всё равно работа. Клиенты платят мне за то, чтобы я была самой лучшей версией себя, а не жаловалась им на то, как я устала или как мне плохо. Неважно, что я провела весь день в постели из-за тревожности или с большим удовольствием провела ночь за запойным просмотром Netflix, а не занимаясь сексом втроём; если я договорилась на это время, я еду работать так же, как на любой другой работе. Приятнее всего ехать на Uber домой, изнурённой за прошедшие несколько часов, когда моя тревожность исчезла, потому что мне пришлось выйти и повеселиться. Если мне нужно сделать перерыв в работе из-за выгорания, мне достаточно повезло, чтобы можно было так поступить, так как я работаю на себя и только что заработала пачку денег, за счёт которой продержусь какое-то время.

Секс-работа научила меня, что моё время ценно. Хотя и нет такого ценника, на котором значится стоимость человека, я наловчилась сообщать, сколько стоит моё общество. Я никогда не думала, что смогу найти подходящую для себя работу, но работа в эскорте позволяет мне обходить свои проблемы со здоровьем и откладывать деньги на случай плохого самочувствия. Секс-работа обеспечила мне самой и моим близким то, о чём я даже не мечтала, выживая исключительно за счёт пособий по инвалидности – вроде подарков на Рождество и путешествий. А поскольку я по закону могу работать, получая пособие, я с радостью отчитываюсь о своих заработках так же, как и любой другой человек.

С помощью секс-работы я смогла повысить свою самооценку и вернуть себе самоуважение. Хотя в прошлом я попадала в несчётное множество ситуаций, когда мужчины, с которыми я встречалась, пытались раздвинуть мои границы, я научилась чётко сообщать, каковы мои границы, изначально, а раздвинуть их можно только за деньги. Он хочет анала? Это стоит намного больше. Хочет, чтобы я осталась дольше? Это стоит ещё больше. Хочет попытаться снять презерватив, пока мне не видно? Хорошо, что я позаботилась о том, чтобы он заплатил мне сразу, потому что я так не играю, а деньги оставляю себе.

Из-за характера этого бизнеса проверять рекомендации крайне важно. Если я собираюсь интимно провести с кем-нибудь время, мне нужно знать, что это за человек. Если кому-то не очень хочется сообщить мне, кто он такой, мне не очень хочется прилагать усилия для того, чтобы с ним встретиться. Очень многие клиенты хотят действовать осторожно, но это не подразумевает анонимности. Мне повезло: все мои клиенты на данный момент были невероятными джентльменами, и многие из них стали моими постоянными клиентами. Одним из моих любимчиков стал мужчина за 40, чья девушка не могла заниматься сексом из-за боли. Она дала своё благословение на его встречу со мной, а он, не желая просто перейти к делу, захотел провести большую часть нашего совместного времени за хорошим разговором. Другой был мужчиной за 30, которому было одиноко и который переживал разрыв отношений. Разумеется, ему хотелось секса, но в основном ему хотелось принимать ванну, обниматься и смотреть Netflix. Эта сфера деятельности не только делает меня сильной, но и даёт клиентам возможность ощутить связь, которой им не хватало.

Существует отрицательный стереотип, якобы клиенты проституток – ужасные мужчины, подвергающие женщин насилию, но все мои клиенты обращались со мной с большим уважением и рыцарством, чем большинство мужчин, с которыми я встречалась. Они отодвигали мне стул, покупали мне цветы, готовили мне ужин и делали мне комплименты, потому что хотели, чтобы я чувствовала себя комфортно и получала удовольствие. Они никогда не лезли ко мне насильно и не заставляли меня почувствовать себя сексуальным объектом – собственно, они в большинстве своём поначалу стесняются и не хотят спешить со мной. Здесь речь идёт не о том, чтобы быстро кончить и уйти – иначе было бы дешевле просто мастурбировать в одиночку.

Дружеское общение – совершенно нормальная потребность. Некоторые клиенты слишком заняты, чтобы найти время на свидания, или их жёны больше не хотят заниматься сексом, а встречи со мной помогают им сохранить брак. Не мне их судить. Я часто чувствую себя обузой в собственных отношениях из-за своей инвалидности. Вне работы в эскорте я не всегда показываю себя с лучшей стороны, и я слишком уж часто бываю не чьей-то фантазией, а женщиной, которая беспокоится о своём здоровье. Почему мне нехорошо? Как можно почувствовать себя лучше? Позвольте напомнить вам снова, что я очень хочу сахара, но от него у меня повышается тревожность. Иногда человеку не хочется трахаться с давним партнёром, за которым он во многих случаях ухаживает, и просто хочется чего-то без осложнений. Разные люди могут обеспечивать разные переживания, и именно поэтому я полиамурна и рада этому. В личной жизни я не скрываю, что у меня есть инвалидность и я занимаюсь секс-работой, и мне повезло, что мои партнёры меня поддерживают и рады за меня.

Существует множество разновидностей секс-работы (порно, стриптиз, работа вебкам-модели, финансовое доминирование, секс по телефону и т.п.) и множество разных способов заработка для женщин (а также мужчин и транс-людей, если на то пошло). Я считала, что я глупа, потому что не могу удержаться на работе, но теперь я зарабатываю больше денег и быстрее, чем на любой из работ, с которых меня уволили, и я больше не чувствую себя так. Я могу работать по собственному графику и делать перерывы в работе, когда начинаю ощущать слишком сильную тревожность.

Разумеется, секс-работа не для всех – но заниматься ею может любой.

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