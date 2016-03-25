Этот город отчаянно пытается надеть подгузники на лошадей

Вот, что имеется в виду, когда мы говорим «лошадиный подгузник». Фото с Flickr пользователя Natalie Maynor

Быть политиком – это тяжёлая работа. Очевидно, что президент должен каждый день принимать решения, касающиеся жизни или смерти, но даже обычные местные законодатели завалены проблемами и вынуждены иметь дело со сложными политическими последствиями потенциальных решений. Скажем, я член городского совета города Сельма, штат Алабама, и я смотрю из окна: по улице на ходу какает лошадь. Звонит мой телефон: один из моих многочисленных лояльных избирателей жалуется на лошадиные какашки по всему городу.

Я изучаю проблему. Как сделать так, чтобы лошади перестали какать по всему городу? Я созываю группу. Или я просто гуглю «решения для лошадиных какашек ПОМОГИТЕ». В любом случае, я прихожу к решению: лошадиные подгузники. Я пишу законопроект, гласящий: «Если у вас есть лошадь, вы должны надевать на неё подгузник, когда вы гуляете с ней по городу». Я делаю сложную работу рукопожатий и политиканства, я умасливаю влиятельных владельцев лошадей, я получаю значительное пожертвование от лоббистов подгузников для лошадей. «Нам нравится то, что вы делаете», – говорит мне лоббист лошадиных подгузников на поле для гольфа. Законопроект принят. Судья стукнул молотком. Появился закон. Это похоже на «Schoolhouse Rock».

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Нечто подобное произошло в Сельме в 2013 году, и это причина, по которой быть политиком трудно: никто не наденет подгузник на лошадь. Член совета Майкл Джонсон рассказал «SelmaTimes–Journal», что с тех пор он видел лишь одну лошадь, которой хозяин одел подгузник. «В основном, они надеются на удачу, и что их не поймают».

Лошадиные какашки были серьёзной проблемой во времена, когда не было машин, и в городах, подобных Лондону и Нью-Йорку, жило огромное количество лошадей, перевозящих людей и товары. Все они каждый день наполняли улицы буквально тоннами дерьма и мочи. «Моча, конечно… затопила улицы», – рассказал NPR автор Ли Джексон в прошлом году в материале о Викторианском Лондоне. По словам Ли, одним решением в то время было нанимать молодых мальчиков, которые бегали и убирали лошадиное дерьмо. В Нью-Йорке в 1880 году «Times» жаловался на огромную кучу навоза на улице East 92. В 1908 году журналист Гарольд Больц в «Appleton‘s Magazine» утверждал, что «большинство городских санитарных и экономических проблем возникали из-за лошадей», и говорил, что ежегодно «20 000 жителей Нью-Йорка умирали от «недугов, распространяющихся с пылью, возникающей, в основном, из конского навоза».

Это было серьёзной проблемой, которую по-настоящему решили, когда машины заменили лошадей и создали свой собственный набор экологических проблем. В отличие от этого кризис лошадиных какашек в Сельме – это небольшая неприятность, но решение простое: наденьте подгузник на свою лошадь. Пожалуйста, наденьте подгузник, чтобы Майкл Джонсон перестал об этом говорить.

Член совета не хочет быть парнем, отвечающим за подгузники для лошадей. «Я устал от этого, потому что существует столько всего, чем я мог бы заняться, если бы не лошади», – рассказал он «Times–Journal», и кто может его винить? Он, конечно же, мог бы заниматься другими важными делами, но потом проходит ещё одна лошадь, сто процентов не в подгузнике, и ему приходится делать ещё один звонок, и это ещё одно дело, которое придётся выносить на следующее собрание совета. Шеф полиции говорит, что они будут применять самые жёсткие меры к этим лошадям, по-настоящему обеспечивать соблюдение закона, даже если копы не захотят останавливать ездока и говорить: «Прошу прощения, сэр, я не мог не заметить, что на вашей лошади нет подгузника».

Но ведь жить в современном обществе – дело сложное. Существует сеть обязанностей и последствий, частью которой мы являемся. Мы не просто корыстолюбивые личности, как у Айн Ранд, движущиеся по собственной воле и строящие поезда и так далее. Если у вас есть лошадь, она будет какать, и кто-то должен это убирать, или кто-то в это вступит. Дороги – общее имущество, и если вы разрешаете вашей лошади на них какать, это вандализм и явное неуважение к другим. Если бы когда-либо существовал символ огрубления американской жизни, распада наших сообществ, то это был бы человек, который отказывается, в противовес закону и вежливости, надеть подгузник на свою лошадь. Надеюсь, что Сельмские любители лошадей начнут соблюдать закон, но ещё больше я бы хотел вернуться в более нежную и сострадательную Америку, где никто не должен говорить вам надеть подгузник на свою лошадь, и вы просто это делаете, потому что это правильно.