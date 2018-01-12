Семь бесценных произведений искусства, уничтоженных людьми в 2017 году

Мой третий самый большой страх – после камней в почках и ядерной войны – это когда охранник музея кричит на вас. Может быть, я и слабак, но я боюсь неловких ситуаций, которые исходят от святых защитников нашей культуры.



К счастью, я не один из тех людей.

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В прошлом году я составил список всех бесценных произведений искусства, уничтоженных людьми в 2016 году, по крайней мере в надежде, что мы, люди, в 2017 году лучше сохраним наше художественное наследие. Тогда наступил 2017 год. И вот что мы потеряли:

«Тыква» Яеи Кусама (Yayoi Kusama)

BREAKING: art at the @hirshhorn! A viewer messed up one of Yayoi Kusama's Infinity Mirrors. This one is now closed. https://t.co/BceWzetCiz pic.twitter.com/G6JRRcThbm — ◥◤Kriston Capps (@kristoncapps) February 25, 2017

СЕНСАЦИЯ: искусство в музее @hirshhorn! Зритель испортил одно из «Бесконечных зеркал» Яеи Кусамы. Теперь выставка закрыта.

Выставка «Бесконечная зеркальная комната» Яеи Кусамы открылась менее чем за неделю в Хиршхорне в Вашингтоне до того, как в конце февраля посетитель сломал светящуюся тыквенную скульптуру, пытаясь сделать селфи.

Представитель музея Эллисон Пек подтвердила инцидент, который произошёл в зеркальной комнате Кусамы под названием «Бесконечная зеркальная комната» – «Бесконечная любовь, которую я испытываю к тыквам». Пек рассказала изданию «Hyperallergic», что «произведение… получило незначительное повреждение, из-за чего комнату временно закрыли». Она также подтвердила «New York Times» информацию о том, что гость «в результате несчастного случая» повредил одну из пятнистых скульптур.

Хотя в 2015 году подобная скульптура Кусамы была продана за около 800 000 долл., Пек отметила «artnet», что «те тыквы из «Бесконечной зеркальной комнаты» не имеют никакой материальной ценности» и объяснила, что затраты на замену одной тыквы были «незначительные». Тыкву заменили, а комната «Тыкв» была закрыта, но будет работать уже на следующий день.

«Утренняя прогулка» Томаса Гейнсборо

Man charged over attack on Gainsborough painting at National Gallery https://t.co/NXWhM9Cqel — The Guardian (@guardian) March 19, 2017

Мужчине предъявили обвинение в нападении на картину Гейнсборо в Национальной Галерее

63-летнего Кита Грегори, после повреждения картины «Утренняя прогулка», выполненной в 1785 году, обвинили в нападении, которое привело к эвакуации восточного крыла.



В марте восточное крыло Национальной галереи Лондона было эвакуировано после того, как человек со сверлом в руке набросился на знаменитую картину Томаса Гейнсборо. 63-летний Кит Грегори, как сообщается, повредил работу английского живописца «Утренняя прогулка» после того, как, по его словам, голоса в его голове сказали ему «оставить знак на картине, чтобы ваша семья нашла вас».



Ущерб от двух царапин, нанесенный картине 1785 года, стоимость которой исчисляется десятками миллионов, исчисляется приблизительно 13 500 долл. За десять дней она была восстановлена. Грегори, который ранее был бездомным и лечился от мании преследования и слуховых галлюцинаций, был обвинён в нанесении ущерба, однако в декабре с него сняли обвинения по причине невменяемости.

«Без названия 2004» Кристофера Вула

В начале мая неизвестный мужчина в солнцезащитных очках и шляпе вошел в галерею Opera города Аспен и порезал картину американского художника Кристофера Вула.



Картина «Без названия 2004» оценивается в чуть менее 3 млн. долл. Человек, чей мотив и личность до сих пор не установлены, два раза провёл острым предметом по холсту и, по словам владельца галереи Грегори Лахми, уничтожил работу. Позже представитель владельцев картины заявил через адвоката, что ущерб был «минимальным», хотя он не сказал, во сколько обошлось восстановление.

Замаскированный злоумышленник до сих пор находится на свободе, а представитель полиции в городе Аспен в ноябре заявил, что местная полиция ведет международное расследование и «занимается отправкой ордеров на обыск с маленького Аспена в Интерпол».

Короны Саймона Бирча в галерее «14th Factory»

В июле женщина, посетившая выставку британского мультимедийного художника Симона Бирча в галерее «The 14th Factory» в Лос-Анджелесе, потеряла равновесие при попытке сделать селфи, в результате чего ряд постаментов с авангардными коронами начали падать по принципу домино.

Видеоролик инцидента, который был опубликован на YouTube человеком, называющим себя «приятелем» Бирча, на сегодняшний день собрал более 7 млн. просмотров.

Хотя некоторые предположили, что видео могло быть организованной выходкой для вирусной рекламы его экспоната, Бирч отметил СМИ, что это действительно неожиданный случай, оценив ущерб, нанесенный его искусству, примерно в 200 000 долл.

«La Femme De La Nuit Hibou» Жака Ньюашиша

City workers accidentally destroyed artwork dedicated to missing and murdered Indigenous women https://t.co/Cf5cOAuek7 pic.twitter.com/88le8oKc0k — CBC Montreal (@CBCMontreal) August 11, 2017

Коммунальщики случайно уничтожили произведение искусства, посвященное пропавшим и убитым женщинам- представительницам коренных народов.

В августе прошлого года на фестивале «First Peoples’ Festival» в Монреале деревянный тотем, созданный в честь пропавших без вести и убитых женщин из числа коренных народов, был случайно разрушен коммунальщиками. Согласно Монреальской газете, художник Атикамек Жак Ньюашиш три дня с помощью бензопилы и топора создавал деревянную скульптуру под названием «La Femme De La Nuit Hibou» («Сова-ночная женщина»), которую он планировал в конечном итоге сжечь в качестве символического ритуала очищения.

Однако, как сообщается, коммунальщик, которому поручили убрать опилки во время мероприятия, получил приказ от должностного лица фестиваля выбросить почти законченный тотем вместе со стружкой. «Судьба этого произведения иронична, учитывая сообщение, которое имел в виду художник, подчеркивая несправедливость, пережитую пропавшими без вести женщинами из числа коренного населения и их семьями», – сообщил на Facebook партнёр Ньюашиш, Клод Джалетт. Организаторы фестиваля назвали ситуацию «неудачной ошибкой» и признали, что «должны были быть более бдительными».

Два оригинала Уорхола — и многое другое

A drunk woman allegedly destroyed a Trump fundraiser's Warhol art on their first date. https://t.co/GStodZZD2Z — VICE (@VICE) December 28, 2017

Пьяная женщина, как утверждается, во время первого свидания с организатором сбора средств для Трампа, уничтожила искусство Уорхола.

Согласно сообщениям, судебный репортёр из Далласа нанесла ущерб в размере $ 300 000 порвав и облив вином картины Энди Уорхола.

Едва успев попасть в этот список, в конце декабря женщину из Техаса обвинили в уничтожении двух оригинальных картин Энди Уорхола. Согласно данным канала «KHOU» на CBS, независимый судебный репортёр 29-летняя Линди Лу Лейман была на первом свидании с хьюстонским юристом и организатором благотворительного вечера по сбору средств для Трампа Энтони Бузби, когда всё пошло наперекосяк.



После того, как пара оказалась в особняке Бузби, Леймен, которая, как утверждал Бузби, была пьяна, якобы отказалась покинуть дом после того, как он несколько раз вызывал ей такси. Он отметил, что затем она начала портить его элитную коллекцию произведений искусства, вылила красное вино на два оригинала Уорхола стоимостью в 500 000 долл., наряду с ещё одной дорогой картиной, а также разбила две скульптуры, оцененные по 20 000 долл. каждая. Лейман, которая, как сообщается, причинила ущерб в размере 300 000 долл., была арестована за преступно причиненный вред и освобождена под залог в размере 30 000 долл. «Она также сняла со стены картины Ренуара и Моне», – рассказал Бузби Техасскому юристу. «К счастью, они не были повреждены».

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