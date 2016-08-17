Почему секс на рабочем месте – ужасная идея

Пэм и Джим однозначно перепихивались на работе. Кадр из сериала «Офис»

Признайтесь: мысль о том, чтобы заняться сексом на работе, кажется довольно шикарной.

Разумеется, людей, которые так делают, очень много; недавно «Business Insider» (самое сексуальное из изданий) провело опрос, обнаруживший, что 54 процента респондентов трахались с коллегой и что почти половина этих контактов происходила собственно на работе. Ещё более недавно стартапу в области медицинского страхования Zenefits пришлось распространить электронное письмо, в котором его сотрудников умоляли перестать трахаться на лестничных клетках. А почему бы и нет? Это кажется интересным. Опасным. Чем-то из репертуара форума «Penthouse»» (тоже помните, те, кому слегка за 30?) или посредственных порносериалов. И нередко так и есть.

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Но не всегда.

Потому что иногда секс на работе может закончиться очень, очень плохо. Мы собрали истории от ребят, лично столкнувшихся с подводными камнями межофисных связей, от просто неловких до откровенно опасных для жизни.

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ

Мы с парнем работали вместе в местном законодательном органе, и однажды мы решили воспользоваться общим обеденным перерывом, позанимавшись сексом. Заранее прочесали этаж и решили, что с наименьшей вероятностью нас застукают в мужском туалете. Мы заняли одну из двух кабинок, положили полотенце на крышку, на которую он сел, а я запрыгнула сверху. Мы отлично проводили время и вдруг услышали, как открывается дверь. Мы как можно скорее подняли ноги, прижали ступни к обеим сторонам кабинки и стали ждать.

Вероятно, мы выглядели как двое человек, изображающих паучка, и учтите, что в этот момент мы стояли неподвижно, кхм, вставив до половины. Добрался ли незваный гость до писсуара? Или до раковины, чтобы помыть руки? Нет, разумеется, он мухой пролетел к соседней кабинке, чтобы как следует облегчиться после обеда.

Понятия не имею, как долго мы там просидели, зависнув в своей позе паучка, подняв ноги и слушая, как этот чувак долго испражняется, одновременно пытаясь не засмеяться, не дышать и не поперхнуться. Наконец он ушёл, и мы просидели там минуту, пытаясь решить, хотим ли мы продолжать. Можно подумать, что звуки и запахи остановили бы нас, но в итоге этого не произошло. Мы решили, что заслужили это. Позднее в тот же день я узнала незваного гостя по обуви. Больше я не смогла на него смотреть, не вспоминая о том неловком сочетании секса и какашек.

—Тина, 31 год

Не просто служебный роман. Кадр из фильма «Секретарша»

ПРОБЛЕМЫ ПОДЗЕМЕЛИЙ

Я отправился на лето работать по контракту в Торонто, и ко мне в гости приехал тогдашний парень. Нам обоим нравились ролевые игры, но у нас был дешёвый гостиничный номер, поэтому мы не могли заняться теми интересными, захватывающими вещами, которыми хотели. Однако у меня также были ключи от работы, а там один кабинет был большим помещением, похожим на склад. И я осознал, что там мы могли бы разыграть кое-какие шикарные, невероятные сцены.

Итак, однажды в выходные я спланировал для него некий хитроумный сценарий. Давайте просто скажем, что в нём было очень много разного оборудования для бондажа, которое я установил по всему кабинету, а также несколько фаллоимитаторов разных размеров. Роль требовала от меня одеться школьным учителем, а он собирался прийти в костюме студента-филолога. А каждый из фаллоимитаторов должен был изображать ещё кого-то из преподавательского состава. Было не особенно осторожно, но фиг с ним. Дело было в выходные, поэтому больше никого рядом не было. Кабинет закрывался снаружи, поэтому я повесил ключи себе на шею. Я оформил комнату, установил фаллоимитаторы, а также козлы и прочее, оделся и надел классическую рубашку и галстук. А затем я подумал: ладно, сейчас сбегаю за кофе. День мог оказаться долгим. Однако, выйдя за дверь, я осознал, что на шее, собственно, чувствую не ключ, а галстук, который надел. Я снял ключ и оставил его в кабинете. Который теперь был заперт.

Я был в ужасе. Подумал: «Чёрт побери, что же мне теперь делать?» Рядом с передним столом был знак, который гласил: «В чрезвычайной ситуации вызывайте охрану». И на секунду я действительно об этом задумался. Однако придумать способ сделать так, чтобы охранники открыли дверь и не заглянули в комнату, не смог. Что бы вы, чёрт возьми, сказали, в таком случае? «Привет, ребята. Я случайно запер перед собой дверь!» Заставить их открыть дверь и захлопнуть её у них перед носом. «Спасибо, ребята! Глядите выше! Смотрите мне в глаза! Только мне в глаза!» Так что охрана отпадала.

В этот момент я паниковал. Побежал в административную зону. Обычно дверь там закрыта, но в тот день она, слава Богу, была открыта. Я забежал за стойку рецепции и схватил абсолютно все, блин, ключи, которые смог найти. А затем я помчался назад и попытался открыть дверь, но, разумеется, ничего не сработало. Я не знал, есть ли рядом охрана или есть ли камеры. И разумеется, мой парень должен прийти в любую минуту. Поэтому я вернулся в офис и бросил ключи обратно, понятия не имея, откуда они взялись. Просто бросил их обратно вниз. В итоге я снял короткометражный фильм об этом опыте, куда мы добавили чуть больше драматизма, но в реальной жизни я просто повалился на администраторский стул. Я использовал все актёрские способности, которые мог, и сказал себе: «Ладно, я – администратор. Я профессионал. Я всем управляю. У меня есть ключ от всех дверей. Если наступает чрезвычайная ситуация, я могу отреагировать на неё. И я оставил тот ключ прямо… ЗДЕСЬ».

Я опустил глаза, и перед компьютером администратора, выглядывая из-под стопки визиток, лежал самый последний ключ. Богом клянусь, когда я бежал обратно по холлу и пытался открыть дверь, пел, чёрт побери, самый настоящий хор небесных ангелов. И это сработало. Так что я вернулся внутрь, накинул ключ себе на шею, поцеловал фаллоимитатор на удачу и положил всё на место. Несколько минут спустя пришёл мой парень, и всё прошло как по маслу. Жалоб у него не было. Ну, он всё-таки сказал: «В следующий раз, если будешь пользоваться фаллоимитаторами, сначала подогрей их в воде. Так они кажутся более настоящими». Совет от профессионала.

Как бы то ни было, эту историю я ему рассказал гораздо позже.

—Дэвид

ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА В ОБЪЕКТИВЕ КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ

В 18 лет я получила работу в компании, предлагавшей полностью натуральное снижение веса. Там продают таблетки и составляют вместе с людьми планы диет. Клиенты приходят три раза в неделю, чтобы свериться с целями своих диет. И был там один парень, который приходил прямо перед закрытием. Ему было слегка за 30, и у него были жена, дети и всё в таком роде. Он был очень мил, и начав сбрасывать вес, он благодарил меня за всю мою помощь. А затем он начал приносить мне маленькие подарочки. Он был очень мил.

А затем мы начали заниматься сексом в магазине – некоторым образом повсюду в магазине. Он был организован так: было большое открытое пространство продаж, а ещё прилавок и частные комнаты для консультаций. И мы занимались сексом во всех этих комнатах. В подсобках. Впереди. В кладовке. Повсюду. Это продолжалось пару месяцев, и в итоге я написала заявление, а однажды владелица компании предложила мне сходить попить кофе, просто посидеть и потрындеть. А сразу после того, как мы сели, она взяла да и сказала: «Итак, думаю, я должна сказать тебе, что месяцев шесть назад мы установили камеры наблюдения». А я как бы просто сказала: «Ой». Пытаясь быть безразличной. Потому что у нас всегда был выключен свет. Но, разумеется, тогда она немедленно сказала: «Ой, кстати говоря, у камер есть функция ночного видения. Я просто решила, что должна тебе сказать, потому что, ну, мы с его женой состоим в одном родительском комитете».

Не поймите меня превратно, она повела себя очень мило. Она была хорошим свободомыслящим человеком. Она посчитала нужным сказать: «Знаешь, я очень ценю то, что вы ждали до закрытия».

—Нора, 29 лет

Я ЕДВА НЕ ПОТЕРЯЛА НОГУ

Я работала на довольно крупную туристическую компанию в Европе и встречалась с барменом в Амстердаме, по сути, всякий раз, когда была в городе. Я останавливалась у него в баре, чтобы быстро поговорить и заняться сексом во время какого-то из моих перерывов, а иногда – после работы. Однажды я пришла, а он спросил, не могла бы я «помочь ему кое с какими ящиками в подсобке». Мы спустились в винный погреб бара и занялись сексом, опираясь на стены из необработанного камня.

В какой-то момент я делала ему минет, и было очень темно, а я, полагаю, была довольно энергична и поэтому не заметила, как плохо земля воздействует на мои колени. Выходя из погреба, мы поняли, что мне в колено впился осколок стекла, и оно обильно кровоточило.

Я промыла рану и она прекрасно зажила за следующую неделю… по крайней мере, я так думала. Две недели спустя, во время путешествия в Париж, я проснулась с невыносимой болью в колене, которое распухло так, что увеличилось вдвое. Едва не блюя от боли, я отправилась в пункт неотложной помощи в местной больнице, где врачи сообщили мне, что результаты моих анализов указывают на инфекцию, которая будет очень опасной, если попадёт мне в кровь. Они собирались провести ещё один анализ, чтобы понять, можно ли сдержать инфекцию, но в противном случае, по их словам, безопаснее всего было бы просто обрезать мою проклятую ногу прямо над коленом. Уж лучше потерять ногу, сказали они, чем рисковать доведением инфекции до угрозы для жизни.

Я всю ночь лежала в больничной койке в Париже без сна, думая о минете, который мог стоить мне ноги. В парижской больнице я провела неделю, выздоравливая, и ещё неделю пользовалась костылями. К счастью, мне сообщили, что инфекцию смогут вылечить прежде, чем она станет представлять какую-то опасность, но я уже решила, что мой рабочий маршрут больше никогда не будет проходить мимо того бара в Амстердаме.

Мои родные приехали меня повидать. Кроме того, на работе и дома все хотели знать, что случилось. Объяснить это было довольно трудно.

—Даниэль, 29 лет