ЗППП, позор и священный день Шаббат: каково узнавать о сексе, когда ты – ортодоксальный еврей

Автор иллюстраций Корен Шадми

Впервые я узнал о сексе в уборной моей дневной школы-иешива совместного обучения, когда мне было восемь лет. Пока мы толпились вокруг автоматической сушилки для рук, двое моих друзей, которые носили кипы, приблизительно рассказали мне, что происходит, когда мужчина мастурбирует: «Ты сильно трёшь свой член, и затем вылетает белая штука!». Я слушал с ужасом, и не был уверен, не шутили ли они. Я был слишком напуган, чтобы спросить у родителей или учителей, и слишком смущён, чтобы попросить своих друзей всё разъяснить; я не слышал о сексе от моих учителей почти до 13 лет.

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Я вырос в городе Тинек с населением в 40,000 человек в северной части Нью-Джерси, в котором было, по моим подсчётам, как минимум 18 ортодоксальных синагог. В течение первых 17 лет моей жизни я проводил своё время в различных еврейских школах для представителей ветви ортодоксального модернизма в Манхэттене, Парамусе и Ривердейле. Половина дня отводилась урокам по иудаизму, а вторая половина посвящалась нерелигиозной образовательной программе. В этих школах девочки и мальчики учились в классах вместе – одна из многих вещей, которые отличают принадлежность к ортодоксальному модернизму от принадлежности к ультра ортодоксальному иудаизму/хасидизму.

Мы изучали Талмуд, но, тем не менее, читали «Гарри Поттера». Мы соблюдали священный день Шабат, но всё же обсуждали вышедшую вчера вечером серию «Одиноких сердец». Невзирая на моё относительно либеральное религиозное воспитание (по крайней мере по сравнению со многими другими ортодоксальными евреями), всё таки существовали ограничения и фильтры, через которые мы познавали окружающий нас мир. Например, разговоры о сексе были чем-то, что просто «не происходило». Несмотря на это, благодаря поп-культуре и интернету, я собрал по кусочкам некоторую информацию о половых отношениях тем способом, которым мог бы собрать любой малолетний ребёнок. И всё же в моей школе эта тема официально не поднималась до года, предшествующего старшей школе, когда робкий раввин представил нам очерк всех ужасных вещей, которые могут произойти из-за секса: дети, отвратительные высыпания, выделения из пениса и, разумеется, СПИД. Ни разу во время урока секс не описывался как мицва или что-то, что стоит превозносить с партнёром, и именно так некоторые блюстители иудаизма истолковывают секс у супружеских пар.

«И хотя сексуальное образование не является чем-то принципиально новым для ортодоксальной общины, в ортодоксальных школах оно рассказывает не о сексе, – говорит доктор Бэт Шева Маркус, еврейка, исповедующая ортодоксальный модернизм, имеющая звание доктора наук по сексуальности человека и являющаяся основателем сфокусированной на женщинах группе сексуальной психологии «Maze Women’s Sexual Health» (Дебри женского сексуального здоровья). – Скорее оно рассказывает о том, как не забеременеть и не заработать ЗППП. Никто не говорит об удовольствии или о своего рода рамках, в которые может вписаться секс, а мне кажется, что детям интересно именно это. И именно об этом стоит говорить в дополнение к тому, как не забеременеть и как не подцепить ЗППП».

К моменту, когда я пошёл в колледж, я ощутил колоссальный культурный шок. Обыденность секса среди моих новообретённых друзей из колледжа была поразительной – я никогда до этого не обсуждал чью-то половую жизнь. Только по прошествии значительного времени, проведённого с людьми из разных слоёв общества, я осознал, насколько моё знакомство с сексом повлияло на мою половую жизнь, и как недостаток сексуальной позитивности в итоге усложнил моё вступление в независимую взрослую жизнь.

«Если я буду говорить с молодой [ортодоксальной еврейской] девушкой, она будет чувствовать себя ужасно из-за того, что ведёт половую жизнь до свадьбы, – рассказала мне по телефону доктор Маркус. – Это будет двухгодичным пятном в её жизни, но никто из ортодоксальной общины не смотрит на это под таким углом. [Для многих ортодоксальных подростков] вещи, которые они делают, когда им 18, кажутся чрезвычайно важными в жизни».

Недавно мне стало интересно найти других евреев, которые выросли в маленьком мире ортодоксального модернизма, прежде чем они стали исследовать свои жизненные пути. Мне хотелось узнать, как другие люди с таким ограниченным в подростковом возрасте образованием по сексуальности справились с переходом в мир, где секс внезапно, кажется, повсюду. Я связался с четырьмя бывшими студентами ортодоксальных иешив примерно моего возраста и спросил их о том, каким было их половое воспитание во время их взросления и как оно повлияло на их сексуальную активность и взгляды на секс в подростковом возрасте, а также в юности. Интервью проводились анонимно (преимущественно ради родителей лиц, дающих интервью), и они были отредактированы в части длины и ясности.

Подробнее о сексе и религии вы можете узнать, посмотрев нашу программу о «пастыре, который пристыжает бесстыдниц»:



Талия, 23 года

Выросла в Нью-Джерси

В настоящее время проживает в Нью-Йорке

Религиозный статус: не относит себя ни к одному из течений

VICE: На что было похоже твоё половое воспитание в процессе взросления и обучения в ортодоксальной старшей школе-иешива?

Талия: Из того, что я помню, у нас в 11 и 12 классах был предмет, который в нашей школе назывался «Санитарным просвещением». Один раз в месяц, на протяжении нескольких месяцев, инструктор, которым был либо школьный психолог, либо консультант из колледжа, снова и снова затрагивал темы стресса, сна и очень «облегчённой» версии полового воспитания. Половое воспитание фокусировалось на том, как работает репродукция, без углубления в подробности.

В твоей семье о сексе говорили открыто?

Отнюдь. Дома я даже никогда не слышала слова «секс». Мы даже не говорили о поцелуях или о том, на что могут быть похожи физические отношения с кем-то из тех, с кем мои братья или я встречались. Я получила большую часть своего полового образования от просмотра телевизора и фильмов, а также чтения книг, которые, мне кажется, мои родители допускали. Я осознавала, что секс присутствовал в мире, но я ни с кем не общалась о нём до того убогого урока по половому воспитанию в 11 классе.

Каково было потерять девственность?

Я к этому относилась спокойно. Я уже не была ортодоксальной еврейкой, и встречалась с не евреем, который был старше меня. Вообще-то мне пришлось его вроде как убеждать. Он знал о моём религиозном воспитании и нервничал из-за того, что он будет тем человеком, который «лишит меня девственности». Мы особо об этом не говорили, так как это его нервировало. Физическое напряжение было сильным, и секс помог его уменьшить.

Если говорить о периоде вашего взросления, испытывали ли вы стресс в начале своей половой жизни?

Потребовалось некоторое время, чтобы примириться. Реакция моей мамы, когда я сказала ей, что занималась сексом, была: «Твоя тёзка перевернулась в своём гробу». Это было грубостью; моя тёзка – это моя бабушка. Я сказала ей, потому что она меня прямо спросила, и я решила, что врать глупо. В результате мы с родителями ходили на семейную терапию к психологу и разобрались с этим, и сейчас у нас очень крепкие отношения. Мы до сих пор открыто не говорим о том, кем я на самом деле являюсь… Думаю, это единственная вещь, которую мне бы хотелось немного изменить.

Ты открыто говоришь о своей сексуальной жизни со своими друзьями, которые до сих пор являются ортодоксальными евреями?

C теми, кто хочет о ней услышать – да. Те, которые считают себя ортодоксальными евреями, но сами занимаются сексом, любят послушать о ней и любят отвечать той же монетой, рассказывая свои истории, фетиши и общие ощущения на этот счёт. Большинство этих людей состоят в моногамных отношениях, и я считаю, что они этим оправдывают свою сексуальную жизнь. Я также знакома со многими людьми, которые считают себя ортодоксальными евреями и которые удовлетворяют своё желание секса тем, что занимаются только анальным сексом, потому что в этом каким-то образом якобы нет ничего страшного.

Сэм

23 года

Вырос на Манхэттене

В настоящее время проживает на Манхэттене

Религиозный статус: называет себя язычником

VICE: Как вы впервые узнали о сексе?

Сэм: Кажется, когда читал молодёжный рассказик из научной фантастики в третьем классе, ещё из разговоров с друзьями и дурацких тинейджерских фильмов. Я помню, как в начальной школе, сидя в компьютерном классе, искал слово «секс» в Microsoft Word Clip Art и рассматривал гендерные символы.





Вы узнали о сексе от родителей или в школе?

Дома мне никогда не пытались что-либо объяснять по этому поводу, потому что, я думаю, родители знали, что я знал о сексе. Если говорить о сексуальном содержании в религиозной литературе, то в школе такие отрывки обычно пропускались либо использовались эвфемизмы, которые воспринимались нами буквально.

В процессе взросления сказывался недостаток общения о сексе?

Где-то в седьмом или восьмом классе я был в самом деле подавлен и с маниакальной страстью пытался следовать каждой самой мелкой детали ритуальной чепухи, которой нас обучали. Это стало чем-то вроде формы обсессивно-компульсивного расстройства, которому я уделял много часов своего времени – не вдумчивая молитва, а беспокойная возня. В конце концов, я осознал, что это не то, чего хотел бы Бог, и тогда я стал чувствовать себя гораздо более непринуждённо в вопросах секса. В течение следующих нескольких лет, чем сильней взрослые навязывали эти правила, тем меньше мне всё это нравилось.

А как было в старшей школе?

На какое-то время я смог присоединиться к различным подгруппам ортодоксального модернизма, но затем, когда стал старше, пострадали мои отношения с родителями (как это обычно бывает), и я начал отходить от этих подгрупп. Мне никогда не нравилось, когда меня называли или считали «сошедшим с дереха» (пути), ведь я сохранил в себе понятие межличностной нравственности. Но факты из моего образа жизни заставляли меня чувствовать себя аутсайдером.





Что в вашем образе жизни заставило вас почувствовать себя аутсайдером?

Я – гей, и хранил в тайне свою ориентацию и не рассказывал людям о том, что встречаюсь с людьми, с которыми познакомился в Интернете. По сути, этот частный аспект моей жизни заставил меня почувствовать себя так, словно я здесь чужой. В старшей школе я прогуливал уроки, продолжал свои неудачные сольные приключения и очень много времени проводил наедине с самим собой. В конце старшей школы я как-то начал встречаться с парнем постарше, который разделял мои личные интересы и заставил меня почувствовать себя так, словно у меня было место, где мне хорошо. Эти отношения держались в секрете практически ото всех, кроме моего лучшего друга и учителя, с которым я говорил об этом.





Как родители отреагировали на вашу ориентацию?

Мои родители знали о ней с тех пор, как мне исполнилось 16 – они поставили на мой компьютер шпионскую программу, поэтому знали, что я смотрел в Интернете. Мой отец воспринял это очень плохо, и наши отношения на многие годы укатились в пропасть. Я не приезжал пока учился в школе, потому что думал, что меня выгонят из дома, но, оглядываясь назад, лучше бы так и сделали. Говоря так, я не чувствую злости на сам иудаизм, скорей на его институционализацию.

Сейчас вам комфортно быть тем, кем вы есть?



Да, абсолютно. Эротизм в библии (как традиционный, так и гомосексуальный) всегда казался мне достаточно откровенным. Боль, которую я чувствовал по поводу своего воспитания, возникала больше из-за социальной изоляции. Ориентация не смущает меня. Жаль, что я не был более открытым в этом плане в школьные годы, и несмотря на то, что визиты домой были тяжёлыми, я всё равно рад, что так произошло.

Бэн, 22 года

Вырос в Флэтбуше, Бруклин

В настоящее время проживает на Манхэттене

Религиозный статус: светский еврей

VICE: Вы помните как впервые узнали о сексе?

Бэн: Когда мне было лет 12 или 13, я поехал в еврейский летний лагерь. Наши вожатые включили нам «Американский пирог».





То есть, о сексе вы узнали от Джейсона Биггса?

Главным образом от него. Первый раз со мной говорили об этом мои вожатые, но они были всего лишь 17-18-летними подростками, которые, вероятно, и сами не всё понимали.

Было какое-то формальное сексуальное воспитание?

На тот момент нет. Где-то в десятом классе было, но к тому времени у меня уже случился мой первый сексуальный опыт.

Как вы думаете, если бы вы получили сексуальное образование до того, это помогло бы вам как-то?

Безусловно, особенно если учесть, что всё моё понимание в то время сводилось к тому, что я почерпнул из «Американского пирога». Я решил, что должен поцеловаться с кем-то до того, как перейду в старшую школу, потому что не хотел отставать от всех остальных. Поэтому летом перед первым годом в старшей школе, будучи в лагере, я поцеловал девушку. Потом уже, когда перешёл в старшую школу, я обнаружил, что был одним из немногих, кто раньше с кем-то целовался.

Как вы относились к сексу во время учёбы в старшей школе-иешиве?

Я пришёл из ещё более ортодоксальной культуры во Флэтбуше, поэтому думал, что учёба в немного более либеральной средней школе будет отличаться. Но в моей школе ребята и девушки полностью смешали деньги с популярностью и половыми иерархиями; всё это было порядком испорчено.

Секс также был одним из способов проявления протеста против постоянного брюзжания администрации о цниют (сексуальной благопристойности). А привлекая внимание к цниют, они привлекали внимание к тем вещам, которые были запрещены. Это было как сказать кому-то, что ему нельзя иметь что-либо, тем самым только вызывая ещё большее желание получить это ранее неизвестное и недостижимое. Это был один из первых звоночков, когда я понял, насколько далёким от «ортодоксов» себя чувствую. Но при этом вас ещё ставят в условия, в которых вы чувствуете себя виноватым за то, что интересуетесь этими запрещёнными темами. Моя старшая школа настраивала на это чувство «непохожести» независимо от того, учился человек здесь или давно окончил школу.

Как ваша семья относится к тому, что вы живёте половой жизнью до свадьбы?

Ну, сейчас они привыкли к этому. Я не жил дома 5 лет пока учился в старшей школе и сейчас встречаюсь с не еврейкой. Хотя для них это огромная проблема. И заметьте, моя специализация – «иудаика», я всем сердцем привержен своей еврейской принадлежности и общине в целом, но иногда ортодоксальным евреям трудно выйти за пределы их монолитного восприятия еврейства. Ситуация с моей девушкой – сложная; мы с родителями о ней совсем не говорим. Это закрытая тема, и она доставляет мне много беспокойства.

На каком этапе ваше мнение о сексе изменилось и эволюционировало?

Когда в 11 классе я узнал, что такое оральный секс, я был полностью обессилен. Моё светское образование в старшей школе, каким бы ограниченным оно ни было, показало мне, каким прекрасным он может быть. Это как, просматривая любой из фильмов Годдарда вне школы, вам хочется иметь такой же страстный секс.

Ребекка

23 года

Выросла на Манхэттене

В настоящее время проживает в Израиле

Религиозный статус: светская еврейка

VICE: Расскажите о вашем религиозном воспитании?

Ребекка: Я выросла в семье со смешанными взглядами; мой отец приверженец ортодоксального модернизма в иудаизме, а мама придерживается достаточно традиционных взглядов, но не соблюдает предписания. Я посещала школу для представителей ветви ортодоксального модернизма и была сильно вовлечена в еврейскую жизнь общины. Я посещала синагогу, соблюдала шаббат. По окончании старшей школы я стала соблюдать предписания гораздо реже. Сейчас я живу в Израиле в кибуце (общинное поселение), я работаю в шаббат и не посещаю синагогу.



Вы помните ваше сексуальное воспитание в начальной/старшей школе?

Не могу сказать, что у меня в начальной или старшей школе вообще было сексуальное образование. Моя мама всегда говорила мне предохраняться, и я регулярно прохожу осмотр у гинеколога, поэтому о сексе я знаю достаточно много, но, думаю, многое я узнала самостоятельно.

Ваша мама всегда была либеральна в своих взглядах на секс?

Она всегда была либеральна — к счастью. Наша семья со стороны мамы тоже очень светская, так что я знала, что всегда могу поговорить с ними о таких вещах. С ними секс не был запретной темой.

Как вам удалось примирить взгляды матери со строгостью старшей школы и цниютом?

В начальной школе было трудно, потому что я была сбита с толку тем фактом, что моя мать нерелигиозна, и мне хотелось сохранить статус-кво. В старшей школе я повзрослела и смогла оценить её такой, какой она была. Я чувствовала, что она могла говорить со мной о таких вещах, относительно которых, я знала, мамы моих подруг были более консервативны. Она была крутой мамой.

Ученики вашей школы понимали секс на таком же уровне? Или было скорей разделение?

В старшей школе большинство моих друзей вступило в романтические отношения. Внезапно многие стали встречаться. Я думаю, то, что они делали, было естественно. Они не выказывали этим какой-либо протест, наоборот — мы получали удовольствие, курили, ходили на вечеринки, потому что я посещала школу ветви ортодоксального модернизма, и ученики здесь свободны от предубеждений. Это не было похоже на школы раздельного обучения мальчиков и девочек.

Вы когда-нибудь чувствовали вину за свою взрослую сексуальную жизнь?

В процессе взросления я избавилась от вины за секс, привитой мне в школе, но на это потребовалось время. Когда я окончила школу и у меня впервые случился секс, я чувствовала себя не очень комфортно по этому поводу, потому что мой партнёр был вроде как «плохим парнем». Но я чувствую, что если бы в старшей школе секс был более привычной темой, я бы чувствовала себя гораздо комфортней на этот счёт в целом. Сегодня у меня хорошие взаимоотношения с отцом и матерью. Я живу со своим бойфрендом, и для них это не представляет проблемы. Тот факт, что они просто знают, что я состою в серьёзных отношениях, делает их счастливыми.

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Примечание: Заглавие данной статьи было изменено, поскольку материал изначально публиковался с целью как можно точней описать текущие религиозные статусы каждого из опрошенных.



