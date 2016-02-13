Владельцы секс-шопов по всему миру рассказывают о своих бестселлерах ко Дню Святого Валентина

День Валентина прекрасен тем, что гарантирует секс людям, пребывающим в долгосрочных отношениях. Но как быть, когда у пребывающих в длительных отношениях пар большинство сексуальных контактов происходит ночью непосредственно перед тем, как уснуть, когда уже почищены зубы и надета рубашка пижамы? Может 14 февраля привнесёт изюминку в вашу сексуальную жизнь? Правда, вам нужно подготовится заранее.

Мы задались целью выяснить, как пары по всему миру организовывают свои интимные отношения, и потому попросили наших зарубежных редакторов наведаться в местные секс-шопы и расспросить их владельцев о бестселлерах этой недели.

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США

Фото и интервью Габлриеллы Левис

На прошлый День Валентина люди хотели чего-то эдакого из-за фильма «Пятьдесят оттенков серого», но в этом году такое мало продаётся. Сексуальные игры и игрушки для пар пользуются большим спросом. Например, Eva Now – вибратор «свободные руки» для пары, производство которого организовано двумя девушками из Вильямсбурга за краудфандинговые средства.

К нам приходило много женщин, которые обычно не носят дамское бельё, но которые его покупали, потому что этого хотели их партнёры. Также мы только что начали продажу шоколадных версий Clone-A-Willy и Clone-A-Pussy – формочек для самодельной работы, которые превратят ваше хозяйство в съедобную копию для вашего Валентина. Надеюсь, люди это попробуют!

–Сэм, совладелец SHAG в Бруклине

Великобритания

Би Джей не захотел, чтобы его фотографировали, поэтому предлагаем фото входа в магазин. Фото и интервью Тома Ушера

То, что мы продаём, обычно предназначено не только ко Дню Валентина, потому что это более экстремально, более специализировано. Если это ко Дню Валентина, то пары, как правило, хотят купить кольца для эрекции или что-то вроде такого 12-дюймового двустороннего фаллоимитатора, который они оба могут использовать. В нормальных секс-шопах парни покупают то, что хотят девушки, например, пушистые ночные рубашки и прочее, а вот когда речь идёт о двух парнях, здесь мысли движутся больше в русле «я хочу сделать с ним это». Мужская сексуальность более агрессивная.

Красные вещи хорошо продаются, но такое продаётся всегда, потому что красное в гей-культуре ассоциируется с фистингом, а не с Днём Валентина.

– Би Джей, сотрудник магазина Expectations – фетиш-магазин для геев в Шордитче, Лондон

Германия

Фото и интервью Дэниела Сигге

Фантастический секс на День Валентина – это игра для двоих. Вот эта магическая пуля как для гетеро-, так и для гомосексуальных пар – весело будет всем! Пристегнитесь, наденьте и получите. Можете трахаться до двух часов с вот этим кольцом для эрекции. В общем, кольца для эрекции хорошо продаются в Берлине. А кому не хочется получить кольцо в подарок ко Дню Валентина? Но у меня ещё есть фантастические новые презервативы, которые вам стоит попробовать.

Берлин передаёт привет и поздравляет всех с Днём Валентина!

– Джордж Великолепный, владелец магазина Gorgeous в Берлине

Сербия

Фото и интервью Петры Цывич

В Сербии День Валентина стал популярным лишь после падения коммунизма. Всё, что мы о нём знаем, исходит из американских фильмов, и нам далеко до празднования от всего сердца. Сербы чаще покупают сексуальные подарки для своих партнёров на Новый год, а не на День Валентина. Думаю, больше этот праздник нужен подросткам, но наши клиенты – это, в основном, супружеские пары.

Тем не менее, наши самые популярные товары – это разноцветные стринги, запакованные в форме цветка. Это очень милый подарок. Ещё один хит – женские стринги под названием «Поцелуй бабочки», которые стимулируют клитор и точку G одновременно.

– Божа, менеджер магазина Your Dreams в Белграде

Мексика

Фото и интервью Хосе Мартинез Лимон

Наши продажи точно увеличиваются в преддверии Дня Валентина, но продаются, в основном, маленькие вещички, например, презервативы, лубриканты, вибрационные кольца… Мексиканцы не особо покупают сексуальные игрушки на 14 февраля. А если кто и покупает, то это обычно пары, которые хотят попробовать что-то новое. Наши бестселлеры – это фаллоимитаторы. На День Валентина мы продаём практически столько же, сколько и в любой другой день года.

– Мануэль, продавец магазина Libido в Мехико-Сити

Нидерланды

Фото и интервью Вота ван Гилса

То, что лучше всего продаётся в преддверии Дня Валентина, на самом деле, довольно банально. За прошлую неделю мы продали немного больше единиц нижнего белья, чем за предыдущие недели, и не так много фаллоимитаторов и вибратов, по сравнению с тем, что мы обычно продаём. Красные трусики и бюстгальтеры всегда довольно популярны, эта неделя ни чем не отличается. Мы также продавали много наших подарочных сюрпризов. Это для тех, кто любит приключения. Ну, знаете, весело и ему, и ей. Наборы содержат фаллоимитраторы, вибраторы, лубриканты – такого рода предметы. Но ты точно не знаешь, что попадётся.

– Роджер Шпикенбринк, Эротический дискаунт-центр в Амстердаме

Румыния

Фото и интервью Габриела Санду

День Валентина – единственное время в году, когда количество женщин, делающих покупки в наших магазинах, превышает количество мужчин. В общем, уровень продаж выше, но, ощущение, что это единственное время в году, когда женщины покупают подарки для своих вторых половинок. Обычно, румынские женщины делают покупки для себя. В преддверии Дня Валентина они ищут небольшие смешные подарки, например, что-то съедобное – трусики из конфет, или леденцы в форме влагалища, которые они покупают, чтобы намекнуть своим парням, чтобы те чаще их ели.

Те, кто действительно хочет воспользоваться преимуществом праздника, также покупают пушистые наручники (красные для женщин, чёрные для мужчин) и подушки с сиськами. Два дня назад девушка заказала огромный красный фаллоимитатор. Она сказала, что это подарок самой себе на День Валентина, поэтому она хотела, чтобы он был красным.

– Драгос Энеа, владелец магазинаErotica в Бухаресте

Испания

Фото и интервью Хуано Виллальба

День Валентина – один из лучших периодов для продаж, так же, как Рождество и лето. На этой неделе самой большой популярностью среди женщин пользовались ароматические и смазочные масла. С другой стороны, мужчины покупают технологически продвинутые вибраторы. А ещё роскошные стимуляторы клитора и точки G. Я считаю, что это хорошо, потому что это означает, что они заботятся о своих партнёрах.

– Аделин Аранега, владелица магазина Kitsch в Барселоне

Дания

Фото и интервью Сары Бутмэнн

Сейчас задница находится на пике, поэтому на этой неделе мы наблюдаем возросший спрос на страпоны для нормальных пар. Вибратор для клитора и точки G – тоже большой хит.

Также есть «LELO Lyla», пользующийся большим спросом. Это изящный маленький яйцеобразный вибратор на дистанционном управлении, который можно вставить во влагалище. Он может быть маленьким грязным секретом пары, если вы идёте на вечеринку вместе или у вас романтический ужин. Мужчина может контролировать свою женщину простым нажатием кнопки. Это очень заводит.

– Кейт Лис, продавец магазина Lust в Копенгагене

Швеция

Ви-Вайб. Фото Арэты Бергдал. Интервью Йоханса Райхаанда

Я, несомненно, вижу изменения в продажах в преддверии Дня Валентина. На этой неделе к нам приходит много парней – в основном, чтобы купить подарок своей девушке. Штуки для пар. «The We–Vibe» – это бестселлер. Вставляете большую более плоскую часть игрушки во влагалище, а меньшая часть находится на клиторе и вибрирует. Потом появляется мужчина и оба партнёра могут насладиться ощущениями от вибраций. Таким образом, это весёлая игрушка для обоих партнёров. Мы также наблюдаем пик продаж высококлассных тихих фаллоимитаторов. Люди не против потратить немного больше, чтобы получить нечто особенное в этот период года. Если говорить о грустных одиночках, то они обычно покупают сексуальные игрушки круглый год.

– Анонимный продавец магазина Lovetoys в Стокгольме

Канада

Фото и интервью

Джейк Кивэнс

Люди приходят на День Валентина, чтобы купить очень романтический и интимный подарок, а не просто что-то для развлечения или эксперимента. Многие приходят, пытаясь создать зрелище – любовные записки, свечи, массажные масла, маленькие игрушки. Или могут захотеть нечто большее, например, дорогой вибратор. Фавориты – это предметы, ограничивающие движения в кровати, цветные ленты, лубриканты и презервативы – такого рода вещи. Иногда люди приходят и спрашивают о «лучшем» товаре, но, на самом деле, такого не существует.

Из-за того, что канадский доллар такой дешёвый, нам пришлось поднять цены на некоторые импортированные товары, но мы стараемся уделять больше внимания канадским товарам. «Happy Valley» делает для нас много великолепных анальных пробок и рукавов в Питерборо, и нам привозят массажное масло на основе каннабиса из Британской Колумбии.

– Игнация Ибарра Блэк, сотрудница/ глава отдела по пожертвованиям в кооперативе ComeAsYouAre в Торонто