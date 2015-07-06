Дайвинг с акулами учит людей тому, что акулы – это большие красивые рыбы

Акулы —нет так страшны как кажутся. Фото с ресурса Flickr пользователя Travelbag Ltd

В Гансбаай, Южная Африка, самопровозглашённой «мировой столице белых акул», развилась целая индустрия вокруг популяции большой белой акулы. Восемь компаний-конкурентов предлагают дайвинг с акулами, а лодки с названиями типа «Клетка», «Акула» пришвартованы в гавани. Эти лодки плавают каждый день, когда позволяет погода.

Сегодня погода особенно радует: солнечно и дует лёгкий бриз. Двадцать дайверов, желающих посмотреть на акул, собрались в гавани, чтобы взойти на лодку под названием «Slashfin» – 46-футовое катамаранное судно, – ожидая своей очереди, чтобы отправиться в плавание с большими зверями.

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Дайвинг с акулами – это второе по популярности развлечение для туристов в Южной Африке после сафари. Погружения позволяют дайверам встретиться с акулами лицом к лицу, хотя их и разделяют большие клетки.

Два года назад австралийское правительство вело войну с акулами после нескольких нападений акул, имевших смертельный исход. Правительство приняло решение истреблять акул всвязи с усиливающимся страхом в обществе. Хотя после критики учёных такие меры были приостановлены, правительство Западной Австралии всё же сохранило за собой право убивать отдельных акул, которые представляют непосредственную угрозу. Правила позволяют вылавливать акул, в случаях нападений, или если замечено множество «очень опасных акул» и там, где акул считают «высоким риском».

Такая политика не беспрецедентна: с 1959 по 1976 год на Гавайях было истреблено более 4500 акул. Таким способом пытались уменьшить уровень общественного страха перед атаками акул. В недавнем времени, после того, как акула укусила 12-летнюю девочку возле города Так Айленд в Северной Каролине, администрация города предложил истреблять всех акул, которые «кажутся представляющими опасность». Согласно одному исследованию, ежегодно от рук людей гибнет 100 миллионов акул.

Кристофер Нефф, исследователь политических наук из университета Сиднея, говорит, что «эффект фильма Челюсти» повлиял на споры о целесообразности истребления акул. По словам Неффа, политики, чтобы выставить акул а роли серийных убийц, используют картинки из кинофильмов, что создаёт предпосылки для оправдания политики истребления акул. Он описывает эту стратегию как «устройство по созданию ненависти, основывающееся на выдуманных историях». Нефф считает, что из-за того, что атаки акул подаются как намеренные, злые и смертельные, оправдание истребления акул стало лёгким занятием.

Но опасны ли акулы на самом деле? Или это большое недоразумение? Дайвинг с акулами как, например, в Гансбаай, сближает людей и акул и учит людей, что эти существа просто по настоящему большие, красивые рыбы.

«Каждый год [по всему миру] акулы убивают лишь пять-десять человек», – рассказывает Николас Стеллуто, морской биолог в «MarineDynamics». Компания организовывает дайвинг в клетках для туристов, а также занимается изучением акул совместно с университетом Кейптауна. Стеллуто работает на «туристической лодке» и принимает участие в исследовании акул (берёт образцы воды и следит за популяцией акул возле Гансбаай).

«Если акулы и атакуют людей, то обычно это случается из-за того, что они ошибочно принимают людей за китов», – объясняет Стеллуто. «Шансов умереть от нападения собак или даже от падения кокоса больше, чем от нападения акул. Тем не менее, животные – это животные. Никогда не знаешь, как они поведут себя, поэтому всегда нужно соблюдать осторожность».

Кальяни Лодхия, 19-летняя девушка из Англии, работает на лодке волонтёром. «Сначала я думала, что акулы – это большие поедающие всех создания. Но, на самом деле, они достаточно милые». Стеллуто говорит об акулах как о домашних питомцах и даже даёт им имена. «У каждой из них своя личность. Некоторые более игривы, чем другие, некоторые более осторожны. Серьёзно, я не могу себе представить более красивое животное».

Критики говорят, что дайвинг в клетках приносит вред, потому что привлекает акул к берегам и заставляет их думать, что люди – это пища. Но, по словам Стеллуто, это не так. «Мы не привлекаем к себе акул, но [скорее] плывём в те места, где они уже существуют, и используем их прирождённое любопытство». Такие лодки как у Стеллуто используют остатки рыбы, чтобы привлечь акул к лодке, но они, на самом деле, не кормят акул.

Первые полчаса на море ничего не происходит. Стоит ясный красивый день, и, кажется, всем нравится экскурсия. Потом вдруг Стеллуто кричит: «Там! Смотрите!» Над водой показался острый плавник акулы. Стеллуто и его команда бросают в акулу приманку, сделанную из дерева, и акула свирепо нападает на неё. Некоторые пассажиры кажутся уже не такими спокойными.

Команда лодки опускает клетку. Один за другим одним пассажиры спускаются в клетку, погружаемую в холодную воду. Видимость составляет около двух метров, не видно ни одной акулы. Вдруг кто-то кричит: «Ребята, вниз!» Все, кто в клетке, опускают глубже под воду.

Рядом плавно и элегантно проплывает акула. Она находится так близко, что, если вам хватит мужества, вы можете её потрогать. Акула быстро уплывает и через несколько минут её не видно. Потом она возвращается и со всей силы атакует деревянную приманку, отчётливо видны все её острые зубы.

«ОК, мне достаточно, вытащите меня!», – кричит кто-то в клетке. Ей не приходится долго ждать – следующая группа уже ждёт спуска в клетку.

Через несколько минут появляется вторая акула. Она большая, и несколько туристов наклоняются за своими камерами. «Это четырёх метровый самец», – говорит Стеллуто. «Самки акулы могут быть ещё больше. Две недели назад мы видели пятиметровую самку».

В этих водах акул можно увидеть вблизи и без дайвинга в клетке, и многие видели дайверов, плавающих с акулами без всяких приспособлений типа клетки и приманки. Но для тех, кто не увидит этих существ иным способом, а особенно для тех, кто считает акул страшными и опасными, такие экскурсии дают шанс изменить свое отношение к этим животным.

Через несколько часов уставшие и трясущиеся от адреналина дайверы возвращается на борт лодки. Турист из Голландии Дэниел Гоос смотрит в воду мечтательным взглядом.

«Это почти что духовный опыт», – говорит он. «Акулы такие изящные, когда смотришь на них из воды. Они совсем не страшные. Это просто рыбы. Очень красивые рыбы»

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