Может ли изменение климата остановить нас от рождения детей?

Если вы похожи на меня, значит проблема изменения климата тревожит вас даже по ночам. Меня тревожит не то, что мы уверенно движемся по наихудшему сценарию глобального потепления, и не вопрос выживания бесчисленных видов животных, не говоря уже о самой цивилизации в целом и проблеме дисбаланса всей системы жизнедеятельностипланеты. Меня тревожит одно: нашим детям суждено ощутить на себе страшные последствия глобального потепления всего лишь через несколько десятков лет.

Только за последние несколько недель в Бостоне выпало рекордное количество снега, и этот бесконечной зимний ад учёные связывают с аномально высокой температурой воды в Гольфстриме. Между тем, Калифорния испытывает недостаток осадков, и всё это на фоне прогнозов о неизбежности сильной засухи по всей западной территории США. Трудно предсказать, как изменение климата повлияет на нас в дальнейшем, но уже сейчас ясно, что не всё будет легко и просто. Учёные уже сейчас говорят нам, чтобы мы готовились проститься с Майами и Манхэттеном, не говоря уже о шоколаде, кофе и пиве.

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Всё больше и больше изменение климата существенно влияет на нашу жизнь, подняв большие и сложные вопросы о судьбе человечества в 21 веке. Тот факт, что многие предпочитают не реагировать на эту проблему и не замечать её существование – полностью объяснимо. Для тех же, кто живёт в реальном, нагретом до предела мире, тот факт, что земная атмосфера претерпит некоторые существенные изменения в следующем поколении, может вызывать мысли о целесообразности продолжения рода.

Я не понаслышке знаю об этом. Одним солнечным днём мы с женой приняли решение отказаться от полётов самолётами, также я публично поднял вопрос о необходимости стерилизации (Fox News, правда, предсказуемо высмеяли меня за то, что я якобы принимаю всё слишком близко к сердцу). В тот момент я просто не мог вынести мысли о том, что я напрямую способствую усугублению проблемы глобального потепления. У меня был срыв. Но я никогда не делал стерилизацию.

Для пессимистов такое разрушительное изменение климата наводит на мысль: «Зачем мне приводить ребёнка в этот дерьмовый мир, который катится ко всем чертям?» О чём думает человек, который хочет детей? Он чувствует, что это будет большой трагедией, когда ты создашь новую жизнь, полюбишь её, вырастишь её, а затем придётся наблюдать как твой ребёнок корчится в агонии, когда мир рушиться до последнего атома.

Существует даже специальное слово, обозначающее чувства потери чего-то, что ещё даже не произошло: solastalgia, его часто используют для описания тянущего чувства утраты мест природы, которые станут совершенно неузнаваемыми из-за экологической катастрофы. В сентябре перед началом заседания мировых лидеров в Организации Объединенных Наций по вопросам климата, молодая мать с Маршалловых островов довела людей до слёз своей собственной версией того, что может произойти в будущем.

Как утверждает Гленн Альбрехт, австралийский философ по изменениям окружающей среды, который ввёл этот термин после работы с людьми, переселёнными по причине быстро растущей угольной промышленности в их регионе. «Мы создали то, что не имеет никакого исторического прецедента». То есть, мы меняем нашу окружающую среду настолько быстро, что мы не успеваем адаптироваться к этим изменениям.

Всё очень просто: изменение климата изменяет нас.

Альбрехт хочет создать словарную основу для более точной передачи эмоциональных последствий изменения состояния окружающей среды во время быстрой трансформации. Это поможет быстрее и эффективнее доносить людям проблемы экологии. У Альбрехта скоро появится на свет внучка, и он сказал мне, что «это придало ещё большей решимости завершить свою работу».

Мы живём в критический момент в истории человечества. Мы – первое поколение, которое может на себе ощутить последствия ущерба, который мы нанесли природе и планете в целом. С другой стороны, мы, возможно, – последнее поколение, которое может изменить этот курс. Это совершенно нормально немного испугаться, когда чувствуешь трагические последствия лично.

Учитывая постоянный рост пар, которые отказываются когда-либо иметь детей, решение человека всё-таки иметь ребёнка становиться похожим на политическое заявление, в некотором смысле. Это говорит о том, что ещё есть надежда. И важно не количество людей на планете, речь идёт о том, как именно мы живём – это ещё один очень важный вопрос.

Дженни Феррара, мать двоих детей и эмигрантка из США, которая сейчас проживает в Копенгагене, сказала мне, что последние несколько лет «проблема глобального потепления вызывает у неё тревогу и депрессию». Эти приступы начались вскоре после рождения её первого ребенка. Для Феррары чтение новостей о последних изменениях климата «как будь-то переносят её из реального мира, в котором Земля такая как она есть сейчас, в мир более опасный и страшный, в котором Земля совсем другая и неизвестная» .Однажды днём, когда она слушала доклад о заседании ООН на тему климата, она поняла, что это уже слишком. Она также отказалась от полётов, навсегда. «Как только вы доходите до определённого момента, вы больше не можете игнорировать свои знания», сказала она.

Это правда, что изменения планеты вызывают тревогу, и люди в ответ на это принимают подобные решения. Вполне возможно, что широкое распространение «практики стэлс» (эмоциональное отключение от проблемы) способствует тому, что мы нивелируем до определённой степени заявления наших лидеров. Нашему мозгу действительно трудно принять и осознать, что тот диоксид углерода из выхлопной трубы нашего автомобиля, никуда не девается, он будет присутствовать на Земле ещё тысячу лет спустя.

«Я каждый день смотрю на своих детей, не проходит и часа, или даже 30 минут, чтобы я не подумала о проблеме, которая зависла над нами», сказала Феррара. «Если бы у меня не было детей, я не уверена, что я бы так много внимания уделяла вопросам климата……. Вопрос климата – это вопрос, с которым я ложусь спать ночью и просыпаюсь утром».

После трёхлетнего перерыва Феррара недавно возобновила свой подкаст «Опасные изменения климата», где она акцентирует внимание на сборе историй, связанных с эмоциональными реакциями людей, которые задумываются об изменении климата. Феррара заканчивает каждую историю обращением к своим слушателям: «Хорошо, что нам плохо и грустно, это побуждает нас что-то делать».

Но люди просто не могут постоянно думать о сложных и фундаментальных изменениях (как, например, возможная неспособность живых организмов в океане к размножению в результате влияния CO2). Вместо этого, мы выбираем верить, что такого не случиться в действительности, или что это всё только разговоры, или что мы слишком мало можем сделать, чтобы что-то изменить, или что будущие технологии смогут решить проблему с минимальными усилиями с нашей стороны.

В результате того, что глобальное потепление воспринимается исключительно делом учёных, борцы за сохранение природы нашей планеты потеряли интерес общественности к этой теме, хотя ставки со временем только растут. Пора признать, что люди не мыслят с рациональной точки зрения, и устрашение людей цифрами не работает. Мы – существа эмоциональные. Большинство из нас не принимают важные решения в жизни, основываясь исключительно на научных данных.

Совсем недавно у нас с женой родился малыш, и это лучшее решением, которое мы когда-либо принимали. Несмотря на то, что его будущее остается неопределённым, понимание того, что ещё есть время что-то изменить стало чрезвычайно мощным мотивирующим фактором в нашей жизни. Наш ребенок помог нам отойти от края пропасти. Безнадёжность уходит с появлением новой жизни. Изменение климата изменило меня. И я не думаю, что я в этом одинок.

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