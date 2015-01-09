Должны ли женщины получать выходные когда у них месячные?

Фото от Линдси Эттауей

Менструация является одним из тех вечных оправданий для женщин, благодаря которым им удается решать свои проблемы: «Можно я не пойду на физкультуру? У меня женские дела?». «Я не могу спать с тобой сегодня вечером… У меня месячные». «Я вела себя как дура! Это всё потому, что у меня эти дни начались».

Хорошо иметь эту отмазку в кармане, потому что (а) она работает почти в любой ситуации и (б) это невозможно проверить или, по крайней мере, невежливо уточнять. Это такая полезная штука, что опрос, проведённый в 2012 году, показал, что 38 процентов женщин используют это в качестве оговорки когда хотят избежать чего-либо.

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Неудивительно, что постоянно ведётся спор о том следует ли считать менструацию законным предлогом, чтобы откосить от работы. Недавно известный в Лондоне гинеколог, Гедиз Грудзинскас, заявил, что работодателям следует предоставлять женщинам оплачиваемый «менструальный отпуск», по сути несколько дополнительных больничных в те самые дни.

«Некоторые женщины чувствуют себя действительно паршиво во время менструации», – рассказывает он в интервью газете The Daily Mail. «Сложно идти на работу, и они чувствуют слабость».

Мне каждый день сложно ходить на работу, но мне бы помогло, если бы я могла пропускать работу в те дни, когда у меня месячные (или в те дни, которые я назову – вы никогда не узнаете). В соответствии с рекомендацией доктора Грудзинскас, каждый месяц женщины получали бы несколько дней «менструального отпуска», своего рода три дополнительных больничных дня. (Хотя он и пояснил, что это должны быть отдельные от больничных дни, так как менструация – это «в конце концов не болезнь».)

В 1978 году Глория Стейнем призвала к подобного рода вещам, после того как представила что было бы, если б менструация случалась у мужчин (в том числе дополнительные исследования в отношении периода судорог, «для того чтобы предотвратить ежемесячную потерю производительности труда среди сильного пола»). Но ещё до этого, менструальный отпуск был правилом во многих частях Азии: в Японии существует закон, в соответствии с которым работодатели обязаны разрешать женщинам оставлять работу, если они «страдают» в связи с менструацией. На Тайване, женщины дополнительно получают три больничных дня в год; в Индонезии – дополнительные два дня в месяц; в Южной Корее – дополнительный день каждый месяц. В России, где в прошлом году тоже обсуждали вопрос отпуска в связи с менструации (и в итоге в дополнительных выходных отказали), один политик утверждал, что «боль, которую приходится испытывать представительницам прекрасного пола, зачастую настолько интенсивна, что необходимо вызывать скорую помощь». Что интересно, этот политик – мужчина.

Я не cмогла найти какую-либо статистику касательно обращения женщин в скорую помощь в связи с месячными, но результаты исследования, проведенного в 2012 году, указывают, что менструальная боль «достаточно сильна, для того чтобы влиять на повседневную жизнь до 20 процентов женщин». Но опять же, связано это с болью или просто результат того, что им нравится пользоваться пуленепробиваемое оправдание?

Я уже практически слышу вопли защитников мужских прав о том, как женщины используют свои окровавленные трусики и какой несправедливой является идея отпуска по менструации. Но также следует отметить, что большинство тех, кто высказываются в пользу такого отпуска, в том числе и доктор Грудзинскас, являются мужчинами, не имеющими, я уверена, ни малейшего представления о том, как так это когда у тебя месячные.

Как женщина, могу заявить следующее. Если бы вы на самом деле знали на что эти несколько дней в каждом месяце похожи, я совсем не могла бы использовать отмазку под условным названием «эти дни».

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