Закрытие интернет сайта Silk Road 2.0 не помешает онлайн торговле наркотиками

Ищите непыльную работёнку? Работая из дома, ты сможешь сам определять рабочий график и, в определенной степени, сам устанавливать свою зарплату. Речь идет о дешёвом и активном стартапе – минимум сотрудников, работа в условиях враждебной законодательной среды, с сотнями упорных, опытных полицейских, работающих сверхурочно, чтобы только показать по телевизору твою физиономию, смотрящую в объектив из тюремной камеры.

Награда, однако, за запуск последней реинкарнации самого известного в тёмной стороне всемирной паутины рынка наркотиков, сайта Silk Road, соответствует риску: $300,000 в месяц, естественно, никаких налогов. Подходящий кандидат получит славу политического либертарианца и огромное, но ошибочное чувство уверенности в себе. Да, и ещё один совет: если ты в конечном итоге станешь крупнейшим нелегальным бизнесменом в криптовалюте Биткоин, не стоит тратить твою виртуальную валюту на дорогие электромобили.

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Такую ошибку допустил Блейк Бентолл, 26-летний ​«ученый в сфере ракетных технологий» и «романтик системы Биткоин», который был ​арестован за администрирование сайта Silk Road 2.0, закрытого недавно ФБР. Как утверждается, управляя работой сайта под псевдонимом «Defcon», Бентолл обналичил Биткоинты на сумму $270,000 из которых в декабре прошлого года перевел $71,000 в счёт оплаты за электромобиль класса люкс Tesla Model S, полная стоимость которого составляет $125,000. Неужели он не смотрел ​фильм Славные парни?

Имейте в виду, я знаю как возникает соблазн. По материалам ​уголовного дела, возбужденного против Бентолла, жителя Калифорнии с растительностью на лице, небрежной причёской, и ​довольно немелодичным голосом (треки ​@RasmusMunks), продажи через сайт составляли $8 млн в месяц, которые приносили 150,000 клиентов – цифра за которую любой другой стартап перегрыз бы глотку. По данным ФБР, комиссия сайта колебалась в районе $300,000 в месяц.

Если Бентолл решился на это, значит он думал, что это сойдет ему с рук? Есть что-то солипсическое в мышления этого хакера. Пока ещё неясно, что же первично: изолированные условия работы или перспективы, которые делают такую работу интересной.

Блейк Бентолл, фотография с Facebook

Не вызывает сомнений то, что большинство людей, после закрытия первого сайта Silk Road в прошлом году, и запутанного уголовного разбирательства в отношении его предполагаемого владельца, Росса Ульбрихта, не считают себя умнее офицера ФБР Кристофера Тарбелла, хлопнувшего Ульбрихта, и теперь работающего частным консультантом фирмы, специализирующейся на кибер-безопасности. Конечно, никнейм «Defcon» (от англ. боеготовность – прим. переводчика), под которым как утверждается работал Бентолл, говорит об уверенности в том пути, которым он вел свой бизнес.

Ему в настоящее время грозит одно обвинение в сговоре с целью незаконного оборота наркотиков (по крайней мере, десять лет тюрьмы), одно обвинение в сговоре с целью совершения компьютерного взлома (ещё пять лет), а также обвинение в подделке документов (ещё 15 лет) и обвинение в отмывании денег, что может добавить ему ещё 20 лет, если судья не смилосердится. Бедный, бедный ублюдок.

Но в перспективе это развитие ситуации не играет большого значения. Новый интернет сайт появится онлайн в течение нескольких дней, и продолжит продавать наркотики всем желающим. На самом деле, их уже десятки. Есть даже сайты, к которым можно получить доступ только через личную рекомендацию. Теперь вы можете купить партию ЛСД непосредственно у производящего его химика и обеспечить им всю вечеринку. Килограммы амфетамина могут быть у ваших дверей на следующий день после заказа. Люди выращивают траву под на заказ.

Развитие интернет торговли наркотиками будет, по моему мнению, поворотным моментом в истории права. Что будет делать полиция когда рынок неизбежно вырастет, и мы, в конечном итоге, будем иметь дело с распространением наркотиков сопоставимом с оборотом amazon.com?

Сообщение, оставленное ФБР после изъятия Silk Road 2.0 (снимок c экрана взят у ​Reddit)

The Grugq, известный специалист по компьютерной безопасности, рассказал мне недавно, что организованная преступность сейчас во всю участвует в онлайн-рынке наркотиков.

«Я вижу, что многие продвинутые ребята не являются айтишниками [потому что если ты квалифицированный IT-специалист, ты зарабатываешь деньги делая ставки на стартапы, а не рискуя своей свободой]», – говорит The Grugq. «Они используют аутсорсинговые сайты, чтобы нанять ни о чем не подозревающего разработчика для постройки сайта для них. Они не занимаются постройкой инфраструктуры, но, по-видимому, работают над капитализацией, маркетингом, и так далее».

Эта игра ведётся с момента, когда сеть впервые вошла в нашу жизнь. ​Первой онлайн транзакцией стала покупка мешка травы, а сайт Silk Road, действительно поставил онлайн продажу наркотиков на коммерческую основу. Silk Road 2.0 стал доказательством верности концепции: многие хотят покупать и продавать наркотики в интернете, и на этом могут строится состояния.

Для некоторых – это просто весело или удобно. Для других, как один пользователь, который утверждает, что высокое качество героина, заказываемого через интернет, побудило его отойти от экспериментов с уличными торговцами, и это помогает контролировать привычку, это может в какой-то момент и жизнь сохранить.

«Это означает, что я могу жить нормальной жизнью, ходить на работу и могу избегать всех финансовых и социальных проблем, и проблем со здоровьем, связанных с наркоманией», – сказал он. «Я в состоянии быть ответственным, полезным членом моей семьи и общества вокруг меня, а не быть обузой и социальным изгоем, создающим обществу проблемы, связанные с увеличением преступности и необходимостью моего лечения».

Мы могли бы ехидно посмеяться над приверженностью администраторов интернет сайтов несколько нескладным принципам ​агоризма или над их бородами, или чем-то ещё, но есть шанс, что эти энтузиасты-идеалисты, один из которых ​даже выплатил тысячам пользователей миллионную компенсацию в связи со взломом их онлайн счетов, на самом деле являются одними из наиболее дальновидных и принципиальных агитаторов за революцию 21-го века.

Подумайте об этом: а что вы сделали для того, чтобы положить конец войне с наркотиками?

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