Нежданчик! Работа в офисе убивает вас медленно, но верно.

Умирающий мужчина. (взято с Wikipedia)

В следующий раз, когда вы втаскиваете свою серую утробу в офис, то место с плохим освещением, заставляющее вас тереть глаза и щуриться, где вы цепляетесь за спинку вашего эргономичного стула, разворачиваете его, чтобы удобнее усесться, зеваете несколько раз, тупо уставившись на клавиатуру, а затем закрываете глаза на несколько секунд и проваливаетесь в пучину спокойствия, прежде чем глубоко вздохнуть и ввести пароль на своём компьютере, вам бы не мешало вспомнить, что вы умираете с невероятной скоростью.

Но не обычной смертью, как умирают в фильмах, где кто-то попадает под машину или заболевает раком или что-то в таком роде. Я имею в виду безнадёжное умирание, в котором ежедневная неподвижная скука и статическое однообразие вашей жизни высасывает всю инициативность с ваших клеток крови, и превращают вас в разлагающийся мешок, битком набитый косточками, и ожидающий своего смертного часа под колёсами грузовика.

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Всемирная Организация Здравоохранения, орган, который оживает только для того, чтобы перевести статус глобальной эпидемии из жёлтой (“ну, с кем не бывает”) в красную зону риска (ребятки, это уже серьёзно, берегите себя от птичьего гриппа), заявила, что по крайней мере требуется один час физических упражнений или активной деятельности в день для того, чтобы компенсировать мощный ущерб, который наносит вам работа в офисе. Риск смерти от просиживания на заднице на протяжении восьми часов в день (усраться, как это много для одного только занятия) увеличивается почти на 10 процентов, в то время как среди более активных работников – эти счастливые ублюдки сидят только по четыре часа или около того – риск смерти лишь 6,8 процента.

Наша никчёмная лень не только вредит нашим телам, она в добавок разрушает грёбаную экономику. Медицинский журнал The Lancet сообщает, что люди, которые недостаточно физически активны, обходятся мировой экономике в 51 миллиард фунтов стерлингов, исходя из суммы медицинских счетов и потери производительности.

“Вам не нужно специально заниматься спортом, вам не нужно ходить в спортзал”, – говорит профессор Ульф Эклунд, ведущий автор статьи. “Достаточно будет заниматься быстрой ходьбой утром, либо во время обеденного перерыва, либо после ужина в вечернее время. Можно разбить это занятие на промежутки в течение дня, но вам нужно заниматься, по крайней мере, один час”. Но извольте спросить, кто сделает за меня мою работу, когда я буду разгуливать быстрым шагом? Работу, которую я никогда в жизни не вспомню, за которую меня никто никогда не вспомнит, о которой все забудут через неделю после её завершения. Пойду-ка я в ближайший Макдональдс, чтобы подпитать свою язву, но только не нужно меня заставлять продлевать мою бессмысленную жизнь своим бодрым шагом, Всемирная организация здравоохранения!

Проблема в таких сообщениях, что люди не принимают их всерьёз. “В самом деле, сидение по восемь часов в день ускоряет кончину, да?” – люди обычно отмахиваются. “Что ж, это очень плохо, я не хочу умирать. Но у меня ненормированный рабочий график, и я, кровь из носу, должен закончить все свои проекты, даже если это, в буквальном смысле, замедляет моё сердцебиение, я буду продолжать в таком же духе пока мой костный мозг не превратится в дёготь, и у меня не остановится сердце за моим рабочим столом, когда я буду пытаться играть в Miniclip Pool между бесполезным вводом цифр и букв в различных документах, сдерживая слёзы из-за потерянного здоровья, прежде чем я позволю себе доползти до выхода, к тому времени, когда само солнце умрёт и упадёт на землю, погрузив всё вокруг в кромешную тьму, через которую я должен пробраться, чтобы опять закопаться в метро, где я растолкаю всех вокруг, чтобы усесться, хотя я только что просидел фатальное количество времени”. Я с нетерпением жду момента своего погребения с вакуумной упаковкой Microsoft Word в своём гробу, который будет L-образной формы из-за моего угробленного работой позвоночника. Ах, вот она сладость кончины!

@joe_bish