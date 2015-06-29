Неужели придётся выбросить любимые узкие джинсы?

Этот чувак страстно желает себе смерти. Фото jiulliano

Эта статья взята с VICEUK.

Исходя из этой статьи, нам нельзя больше носить узкие джинсы, потому что издание Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry (кажется, мой любимый неврологический, нейрохирургический и психиатрический журнал, хотя Practical Neurology тоже весьма неплох) провело исследование и пришло к выводу, что узкие джинсы несут определённые риски для здоровья. Так что снимайте свои джинсы сейчас же. Снимайте их немедленно!

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И, теперь, когда мы все сняли свои штаны и остались с голой задницей, мы можем поговорить о том, почему узкие джинсы опасны для здоровья. Узкие джинсы являются риском для здоровья, потому что какая-то женщина в Австралии сделала в них слишком много приседаний, её икры опухли как воздушные шарики, и её пришлось вырезать из штанов. Она помогала кому-то с переездом. Очень много приседала, чтобы поднимать коробки. Упала. Не смогла встать. Понадобились специальные ножницы, чтобы достать её из джинсов. В общем, это был кошмар.

Да, я знаю, что это табу. Я знаю, что нельзя такое говорить о травмах других людей. Но это кажется мне очень смешным. Закройте глаза и представьте: женщина в узких джинсах с икрами, как у моряка Папая, пытается из них выбраться, в то время как команда пожарных помогает ей избавиться от штанов с помощью гидравлических тисков. Это ведь смешно, правда? Если бы это произошло в сериале «Брод Сити», то это было бы забавным результатом того, что одна из героинь одела слишком обтягивающие джинсы. Женщине пришлось провести четыре дня в больнице, так что это на самом деле не смешно. И если бы это не заставило нас представить наших собственных матерей, сестёр, тёть, подруг, жён, и особенно модных бабушек в подобных мучениях, то это было бы смешно.

В связи с этим отдельным случаем «компартного синдрома» – повреждения нервов и мышц икр, вызванного слишком стягивающими джинсами – врачи предупреждают людей не носить узкие джинсы, из-за опасений, что что-то подобное может случиться снова.

«Этот случай представляет собой новое неврологическое осложнение из-за ношения узких джинсов», говорится в докладе Королевской больницы Аделаиды. Это, а также исследование 2008 года, обнаружившее, что некоторые пациенты жаловались на покалывание и ноющие боли в бедрах после ношения подобных джинсов, говорят о том, что люди разработали способ навредить себе своим же собственным изобретением: штанами. Мне кажется, человечество просто обречено, не так ли? Получается, мы не можем носить джинсы, не поддаваясь смертельной опасности.

Я думаю, что если мы будем говорить о вреде для здоровья каждого предмета одежды, который каким-то непостижимым образом навредил тому, кто его одел, то мы станем очень грустной и голой человеческой расой. Пример: я ударил себя по лицу, когда спешно одевал через голову футболку. Как-то футболка застряла у меня на голове, и я упал с небольшой ступеньки. Я часто ношу футболки и я неуклюж. Я как-то надел футболку и умудрился победоносно ударить низкий потолок, повредив себе руку. Мои шнурки однажды попали в педали велосипеда, и меня чуть не сбил какой-то фургон. Ношение одежды опасно, чёрт побери. Кто может посмотреть в глаза богам и сказать, что у него никогда не спадала пара штанов, потому что он забыл надеть ремень, и из-за этого споткнулся, чуть не разбив себе голову? Да никто. И это я ещё не говорил об одежде девушек, такой как лифчики на косточках и каблуки. А если по существу: быть не голым – болезненное и опасное задание.

Так какой же вывод можно сделать из всей этой истории об узких джинсах? Естественный вывод – это то, что джинсы-клёш, выписанные по рецепту врача, триумфально возвращаются к нам. Это было бы хорошо, не так ли? Немного воздуха и свободы вокруг лодыжек. Немного фанка, который бы разбавил наши будни. Гораздо меньше ярких очертаний членов и яиц, которые мы видим каждый день через тонкие джинсы каждого незнакомца в метро. Больницы и терапевты раздают яркие свободные платья и саронги. «Будьте в безопасности», говорят вам врачи. «Пусть всё хорошо продувается». Или же, я думаю – и это только моё странное мнение, ведь я не доктор – или, может быть, если вы не можете с комфортом присесть и взять коробку в ваших узких джинсах, то вы могли бы просто взять размер по-больше? Может нужно просто носить немного менее узкие джинсы, чтобы не лежать потом в больнице под капельницей, восстанавливая свои ноги.

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