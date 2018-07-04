«Смерть Сталина» – это остроумный удар по диктатуре

Армандо Ианнуччи, возможно, лучше всего известен зрителям как создатель сериала HBO «Вице-президент», абсурдного, остроумного рассказа о бюрократических структурах, которые поддерживают (или едва сохраняют) видимость существования работающего американского правительства, приправленную смехотворными характерами и жесточайшими оскорблениями. Его предыдущая работа, британский сериал «Гуща событий» и его полнометражный спин-офф «В петле», рассказывала о том же по другую сторону Атлантики. Теперь он обратил внимание на другую страну и другую эпоху.

В «Смерти Сталина» Ианнуччи задействует звёздный состав с участием Стива Бушеми, Пэдди Консидайна, Джейсона Айзекса, Андреа Райсборо, Руперта Френда и Джеффри Тэмбора в фарсе о беспокойных днях непосредственно перед смертью и после смерти советского диктатора. В «Смерти Сталина», снятой по одноимённому графическому роману, чередуются между собой дико смешные эпизоды, забавные махинации приспешников Сталина, добивающихся власти, и внушающие тревогу сцены арестов и убийств без суда и следствия.

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В прошлом году VICE пообщался с Ианнуччи на Международном кинофестивале в Торонто, где состоялась премьера фильма, о его комедийном подходе к столь мрачному материалу и неугасающем интересе к несуразицам политики.

VICE: Что вы думали об изображении именно этой эпохи?



Армандо Ианнуччи: Я думал снять что-то о диктаторах, автократах или на тему «как один человек завораживает целую страну?» Так что я смотрел именно в эту сторону, и как раз в это время мне показали [графический роман «Смерть Сталина»]. И вы знаете, в этой эпохе что-то есть. Возможно, дело в том, что о ней писал Джордж Оруэлл в «1984», в музыке того времени, Шостаковиче и его своеобразном кризисе, когда он кое-что написал, а Сталину это не понравилось. Мне это просто показалось ошеломительным. Это так абсурдно, но всё же страшно, и всё-таки эту историю, как ни странно, рассказывают нечасто.

Да, её вообще показывают редко.

В каком-то смысле всех привлекает Гитлер.

А сейчас, когда снимают фильм о Советском Союзе, он обычно рассказывает о 70-х или о 80-х и его распаде.

В связи со всем этим я подумал: комедия на эту тему – это комедия истерии.

Вы балансируете на тонкой грани. В фильме очень много убийств.

Хотя немногие из них происходят на экране, но это чувствуется.

Это чувствуется, и это серьёзно беспокоит.

Однозначно.

Но затем, в следующую секунду звучит громогласный, оглушительный смех.

Я хотел передать, каково, скорее всего, было жить в этой среде. И на самом деле никакого обострённого ужаса не было – был приглушённый, фоновый ужас. Людям просто приходилось десятилетиями к нему приспосабливаться. Жить в таком напряжении было невозможно, так что приходилось просто о нём помнить.

В своей работе вы создаёте комедию из абсурда, из банальности всего, хотя как раз здесь всё становится очень мрачным.

Мы начинаем с банальности и абсурда, а единственная рациональная реакция на них – это комедия, так как альтернатива ей – потеря рассудка.

Было ли это распространено в Советском Союзе?

Там распространяли сборники анекдотов, сборники анекдотов о Сталине, анекдоты о Лаврентии Берии, об изнасилованиях и вообще обо всём на свете. Людям как будто казалось, что им необходимо рассказывать эти анекдоты об этих людях.

Steve Buscemi as Krushchev, Adrian McLoughlin as Stalin, Jeffrey Tambor as Malenkov, Dermot Crowley as Kaganovich, and Simon Russell Beale as Beria in Armando Iannucci’s The Death of Stalin. Photo by Nicola Dove. Courtesy of IFC Films. An IFC Films release

Насколько трудно было определять, пусть даже исключительно в истории, моменты конфликтов, из которых вы могли извлечь комизм?



Читая о том, что, когда Сталин произносил речь, все должны были вставать и аплодировать, но никто не хотел первым заканчивать аплодисменты, просто думаешь: «Ой, ну, если довести это до логической крайности, то они аплодируют до сих пор». Дело как раз в этом безумии.

На заседании комитета после смерти Сталина возникает проблема из-за того, как действовал коммунизм. Все преподносилось так, что это ради коллектива, а значит – единогласно, но на самом деле это не так. Вовсе не так.

Я слушал автора и историка [Шейлу Фицпатрик], которая недавно написала книгу под названием «В команде Сталина». Она о других людях в окружении Сталина. И она сказала, что Сталин приветствовал критику, если критикующий отвечал за эту тему. Поэтому, если человек заведовал транспортом, он мог сказать Сталину: «Я не согласен». А не нравилось ему, когда человек, не имеющий никакого отношения к транспорту, высказывал несогласие по поводу поездов. Он считал это межфракционной борьбой.

То, как это проявляется, характерно для коммунизма при Сталине в ту эпоху, но единодушие в коллективе достигалось довольно часто.

Почему бы нам всем просто не собраться вместе и не поработать над этим?

Но на самом деле суть политики как бы не в этом.

Ну, потому что для политика достижение единодушия значит, что этот политик скомпрометирован и что он передал полномочия кому-то другому. Именно поэтому политики, хотя и говорят о нём, на самом деле не добиваются его так уж часто. Это не в их природе. Это в настоящее время происходит в Великобритании, потому что после результатов последних выборов, которые были очень… не выиграл никто. Казалось бы, в таком случае все партии соберутся вместе для обсуждения переговоров по Brexit, но случилось вовсе не это. Консервативная партия продолжает действовать так, как будто её до сих пор поддерживает подавляющее большинство, но за неё меньшинство.

Как будто выборы прошли так, как и предполагалось.

Единственная наша небольшая претензия по этому вопросу – к результату. Кроме этого, подготовка к этому, сам процесс – всё прошло блестяще.

Фильм как будто обращается к тому, что происходит сейчас, хотя на самом деле вы просто рассказываете о том, что случилось тогда.

Однозначно, и это не было сознательным решением – дескать, «сделайте это так, и люди невольно вспомнят вот это». Ничего подобного не было. Мы сняли его [летом 2016 года] – Трамп тогда ещё не был не то что президентом, а кандидатом от своей партии. Но мне кажется, так получилось, потому что такие вещи цикличны. История может преподать нам не один урок, а мы должны помнить эти уроки.

Подбор актёров на некоторые роли в каком-то смысле был странным. Прежде всего мне на ум приходит Стив Бушеми, которого я не ожидал бы увидеть в роли Никиты Хрущёва. Думали ли вы о нём, когда создавали всё это?

Когда мы писали сценарий, у нас не было никого. Но Стив может играть смешно и при этом также играть страшно. Он очень разносторонний актёр. А болтая с ним на эту тему, я говорил, что Хрущёв очень многословен и что в нём есть нечто почти итальянское. Он очень активно пускает в ход руки.

Часть динамики фильма завязана на том, что есть бюрократы, которые занимаются бюрократическими вопросами и поголовно стремятся к чему-то большему, но не могут достичь этого на самом деле. К примеру, Берия заходит слишком уж далеко. Какую ответственность вы ощущали перед историей?

Вы правильно сказали – ответственность. То есть я сразу же сказал: погибли миллионы, террор, лагеря – мы должны это уважать и признавать. Комедия не потешается над этими людьми, комедия об абсурдной логике, действовавшей в умах тех, кто вершил судьбы этих людей. Но я изначально знал, что нам нужно показать более чем реальные последствия решений, которые, как можно увидеть, принимались в Кремле. Именно поэтому мы периодически выходим на улицу и видим, как кого-то забирают или отпускают.

Если говорить о политических манёврах, то насколько они соответствовали исторической правде?

На момент смерти Сталина уже наблюдались зачатки чего-то похожего на планирование очередной колоссальной чистки, на этот раз – среди евреев. Он готовил множество списков еврейских врачей и не только, и более того – стояли автобусы, готовые их окружить, а затем, когда он умер, Берия, пытаясь стать либералом, убрал все автобусы, и всё прекратилось.

То, как вы противопоставляете в фильме «либеральность» и «радикальность», и то, что там вроде как путают эти два понятия, – это почти признак отсутствия чёткой идеологии

В конце концов главное здесь – выжить. Главное здесь: «Я хочу прийти к власти, потому что, если я не приду к власти, меня расстреляют».

Но, опять-таки, когда в дело вступает идеология? У вас здесь страна, зиждущаяся на идеологии, и тем не менее, они её, кажется, не придерживаются.

Но придерживались ли они её вообще?

Наверное, нет. Это тоже было связано с вашим исследованием? Не просто бюрократическая путаница, а то, что эти люди глубоко лицемерны.

Да. Все, как ни странно, кроме [Вячеслава] Молотова, персонажа Майкла Пейлина, который пытается неуклонно держаться партии.

Даже в том, как он постоянно переходит на другую сторону.

Это просто сводит его с ума. Он полоумный. Но такое получается в любом мировоззрении, не так ли? В любой религии непременно есть фундаменталисты, которые в итоге делают нечто совершенно абсурдное, потому что воспринимают её буквально.

В своих фильмах и телевизионных работах вы замечаете подобный бюрократический абсурд и замечаете, что он бывает повсюду.

В любой системе, в которой имеется структура власти, забывают о том, что речь идёт о людях, а все люди могут ошибаться. Но у нас, кажется, нет системы, которая бы что-то делала с нашей склонностью к ошибкам.

Но это пытается делать политика, верно?

Публично – пытается, но по факту речь идёт о тех же спешных заседаниях, поспешных решениях, изменениях намерений, попытках замести следы, попытках просто избежать разоблачения.

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Эта статья первоначально появилась на VICE US.