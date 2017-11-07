Собаки под кайфом: зачем борзых пичкают кокаином?

Публику всегда завораживали рассказы о животных под кайфом. Взять пример легендарный случай с «белками под крэком», согласно которому шайка пушисто-хвостатых друзей якобы пугала жителей Брикстона после того, как погрызли крэк-кокаин, который украли из заначки дилеров; или молдавскую кошку, которая незаконно протащила в тюрьму каннабис; или даже курящего шимпанзе.



В конце сентября два таких рассказа – оба с участием собак, принимавших кокаин – привлекли к себе справедливое внимание. Сначала началось расследование по обстоятельствам насильственной смерти Марио Перивойтоса, растерзанного его домашним Стаффордширским бультерьером по кличке Майор, который наглотался спрятанного крэк-кокаина. Два дня спустя, стало известно, что тест на кокаин чемпионской ирландской грейхаунд («серая борзая») Клонбриена Хиро трижды за два месяца дал положительный результат.

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Никому не известно, каким образом Стаффордширский бультерьер по кличке Майор Штауди проглотил «крэк»; по словам токсиколога, собака «вероятно съела» наркотики. Но не совсем неожиданно в организме грейхаунда были найдены наркотики, независимо от того, что его инструктор сказал о людях, которые «гладят его по голове» после получения денег, загрязненных кокаином.

Инструктор Клонбриена Хиро отрицает совершения любых неправомерных действий, но этот случай по-прежнему служит напоминанием о том, что индустрия собачьих бегов – запрещенная во всех странах, за исключением нескольких – имеет шаткую репутацию из-за допинга и состояния животных.

Несмотря на введение строгой системы тестирования на наркотики для борьбы с проведением гонок, а также новых правил улучшения благосостояния животных, в Великобритании и Ирландии бега грейхаундов – два последних спортивных бастиона – всё ещё обвиняют в теневых делах.

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В этом году в Ирландии кроме Клонбриена Хиро, кокаин был обнаружен в организме ещё трех других собак на ипподромах в Лонгфорде, Лимерике и Корке. В Лифорде и Шелборн Парке тест на амфетамины у двоих показал положительные результаты. Анализы на стероиды у одного грейхаунда по кличке Alive Alive Mayo пять раз в период с мая по июнь были позитивными. Его товарищи по питомнику, Gods Own Mayo и Hartbeating Mayo, также имели положительные результаты теста.



Положительные тесты в Великобритании, которая стала свидетелем такового резкого падения интереса к этому спорту, что все ее лондонские беговые дорожки теперь закрыты, являются редкостью. Из-за увеличения за последние 10 лет числа проверок на наркотики руководящими органами данной отрасли, Совету Великобритании по грейхаундам (GBGB) и его ирландскому аналогу – Ирландскому совету по грейхаундам (IGB) – удалось сократить количество применения допинга в спорте. Но, в то время, как, по заявлениям «GBGB», более 99% тестов на наркотики у грейхаундов являются негативными, между 2012 и 2016 годами было зафиксировано 261 случай, когда тесты на запрещенные наркотики дали позитивные результаты, что означает, что собак всё ещё накачивают наркотиками.

За последние три года гоночные грейхаунды имели положительные результаты теста на «алфавитный суп» из успокоительного, стероидов и стимуляторов, который был предназначен для препятствования или повышения способности собаки. В организме грейхаундов обнаружили кокаин, барбитураты, кетамин, виагру, каннабис, бета-блокаторы, риталин и морфин. У некоторых из них были обнаружены новокаин, кофеин, противомалярийные препараты, антигистаминные препараты и лекарства для лечения потери волос у человека.

Когда дело касается азартных игр, допинг предоставляет владельцам собак или их инструкторам много секретных преимуществ. Когда они нелегально накачивают своих собак наркотиками, это позволяет им контролировать их результативность на беговой дорожке и в ринге. Иногда собакам дают успокоительное во время гонок, чтобы продлить свои шансы на достижения цели. Собаки затем мчатся без успокоительного, или получают психостимуляторы, или стероиды, чтобы улучшить их работоспособность, а также заработать на тех, кто в курсе больших денежных вознаграждениях.

Несмотря на опасность для здоровья, которой подвергают собак в результате «накачивания» их наркотиками, инструктора, поймавших на допинге, часто отделываются небольшим штрафом и допускаются к продолжению гонки. В питомнике в Саффолке, которым управляет инструктор Джон Маллинс, находятся грейхаунды, у которых тесты на кокаин и амфетамины в 2005, 2012 и 2014 годах дали положительные результаты. Но о Маллинсе говорят те, которые несут ответственность за обеспечения честности этого вида спорта, Совет Великобритании по грейхаундам, как о «высоко квалифицированном специалисте в индустрии, занимающейся бегами грейхаундов».

В 2014 году в ходе тайного расследования программы «Панорама BBC» было установлено, что тренер Крис Мосдалл, саботировал выступления своих собак на стадионе Уимблдон с помощью антигистаминов для того, чтобы незаконно заключать ставки. Мосдолл был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. В 2014 году грейхаунд, который был подготовлен Майклом Филдом, бывшим генеральным директором Ирландского совета по грейхаундам, после победы в ирландских бегах за зайцем имел положительные результаты на запрещенные стимуляторы, а именно эфедрин и фенилпро-паноламин.

Тем не менее, применение допинга находится под государственным контролем, однако этого слишком мало для того, чтобы предотвратить допинг-случаи у собак на неконтролируемых собачьих бегах, известных как «хлопающие бега» по всей Великобритании и Ирландии. На этих мероприятиях ветеринары не требуются, а тесты на наркотики не проводятся. В 2011 году инструктору грейхаундов, работающему на «хлопающих бегах», Энтони Фаулеру из Стоктон-он-Тис, на всю жизнь было запрещено содержать собак после того, как он дал виагру собаке, чтобы заставить ее «мотаться как бобик», а потом приготовил каннабис, чтобы замедлить её. В декабре прошлого года шотландская газета обнаружила доказательства распространенного употребления собаками наркотиков во время «хлопающих бегов».

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Накачивание грейхаундов мощными наркотиками – это не только британская и ирландская практика. В Новом Южном Уэльсе в Австралии за 8 месяцев на допинге собак было поймано 20 тренеров, несмотря на обещания со стороны представителей этого вида спорта решить данную проблему. В Америке, где в 40 штатах этот вид спорта был запрещен, большинство гонок осуществляются во Флориде. В июне тренера лишили лицензии после того, как в организме 12 его грейхаундов обнаружили кокаин. Месяцем ранее Малколм Макаллистер, ветеран американских собачьих бегов, которого называют старейшиной индустрии, также был лишен лицензии из-за положительных результатов теста на кокаин у пяти собак, обнаруженных после бега.



Даже не считая проблему допинга, индустрии собачьих бегов было сложно отойти от предвзятого представления о ней как о спорте для мошенников, по сравнению с более чистокровным спортом – лошадиными скачками, «спортом королей». Случайные связи с организованной преступностью в области наркотиков не способствовали укреплению её репутации. В 2013 году два инструктора из Тиссайда, что в Великобритании, Роберт и Томас Холл, были приговорены к 19 годам тюремного заключения после того, как их поймали в связи с их кокаиновыми и каннабисными делами. Четыре года назад тренер грейхаундов из Ньюкасла Брайан Стирлинг, который был признан виновным в допинге своей собаки в 2007 году, был заключен на десять лет за торговлю кокаином и амфетамином.

В Ирландии гангстер Кристи Кин был арестован по подозрению в краже чемпиона по собачьим бегам стоимостью 1 миллиона евро, грейхаунда по кличке Clares Rocket из питомника Грэма Холланда в Типперэри, который был тренером собаки по кличке Клонбриен Херо, после чего был освобожден без предъявления обвинений. В мае Ирландский совет по грейхаундам после шквала подозрений в заключении ставок во время собачьих бегов на стадионе Муллингер в округе Уэстмит возбудил расследования по делу о проведении подставных гонок.

Тем не менее, этот вид спорта сталкивается не только с допингом и связью с преступным миром, а и другими более серьезными проблемами. По словам участников кампании по защите животных, ежегодно гибнет большое количество здоровых грейхаундов, поскольку они становятся убыточными для своих владельцев. В 2007 году строительный подрядчик Дэвид Смит был оштрафован за убийство и захоронения сотен здоровых грейхаундов, которые, по мнению их тренеров, были слишком медленными во время гонок. За каждое захоронение, которое он проводил возле своего дома в графстве Дарем, он получал 13 долларов. По данным «Dogs Trust», благотворительной организации, занимающейся проблемами и благосостоянием собак, в Великобритании каждый год около 3,500 грейхаундов пропадают без вести.

«Ежегодно для гонок разводятся около тысячи грейхаундов. Некоторых из них, которые не отвечают предъявляющим требованиям, убивают в раннем возрасте, а других содержат в ужасных условиях», – отметила Рита Джеймс, участница кампании Caged против эксплуатации и убийств грейхаундов. «Ещё существуют раненые и старые грейхаунды, которые просто исчезают, их оставляются гнить, расстреливают с помощью пневматической винтовки или сбрасывают в реку. Очень много собак нужно обеспечить жильем. Поэтому мы хотим запретить этот вид спорта».

Если за этими красивыми животными, которых мы так любим, будут ухаживать от колыбели до могилы, и они смогут соревноваться, не будучи «накаченными», тогда, этот, казалось бы, обреченный вид спорта сможет достойно встретить своего создателя.

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