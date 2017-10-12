Сотни людей обкурились под зданием парламента Великобритании

Вчера около 300 пациентов медицинского каннабиса собрались под зданием парламента, чтобы выпить чай из марихуаны – протест против несправедливых законов, которые сделали их жизнь очень сложной.



Протест был согласован с десятиминутным законопроектом, представленным членом парламента Полом Флинном, по которому в Великобритании как можно скорее необходимо легализовать медицинский каннабис. Член лейбористской партии заявил, что необходимо прекратить страдания и уголовную ответственность в отношении больных людей в Великобритании, а также провести разграничения между 29 штатами США, которые легализировали медицинский каннабис, и многими европейскими странами. Он также подчеркнул, что это было попыткой «повторно легализовать» каннабис, поскольку он был законным до 1971 года и стал «древнейшим лекарством в мире», которое использовалось еще 5 тысяч лет тому назад.

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К удивлению многих, законопроект был принят, и его рассмотрение во втором чтении запланировано на конец февраля 2018 года.

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Между тем, протест, происходящий под парламентом, был основан на предыдущей парламентской речи Флинна в июле, в которой он призывал к действиям. Он сказал: «Я призываю людей нарушить закон, приехать сюда в парламент, употребить каннабис и посмотреть, что произойдет». Флинн присутствовал на самом протесте, где он произносил речь и разговаривал с активистами, однако вежливо отказался от чая и булочек с каннабисом. Лейла Моран, депутат либерально-демократической партии, присутствовавшая на протесте, также отказалась от этого предложения, но призналась, что курила каннабис в студенческие годы: «Да, я курила!». В акции протеста, чтобы продемонстрировать свою солидарность с этой борьбой, также приняли участия депутат Тони Антонияцци, два полицейских, комиссары по вопросам преступности и Общество по рассеянному склерозу.



Протест привлек внимания людей из многих слоев общества, и общим элементом был каннабис, который сыграл важную роль в их жизни и жизни родственников. Собрание было организовано в первую очередь активистской группой под названием «Объединенный союз пациентов» (UPA), сформированной в 2014 году с помощью все чаще недовольных потребителей медицинского каннабиса. Сам союз видит себя как пропаганду, поддержку и лоббистскую кампанию за юридический доступ к медицинскому каннабису.

Недавно Пол Флинн и Тоня Антонияцци присоединились к Норман Бейкеру в качестве официальных попечителей «UPA». «Тоня на самом деле очень привержена нашему делу, это был её первый шаг в качестве депутата к поддержке медицинского каннабиса, поскольку это проблема близка её сердцу», – отметил Джон Либлинг, директор по политическим вопросам в «UPA». «Одним из лучших друзей Тони является человек, который страдает от рассеянного склероза и для его лечения использует медицинский каннабис. Эти депутаты оказывают нам значительную поддержку, поскольку знают, что кто-то непосредственно зависит от этого закона».



Только в прошлом году Пол Флинн, который никогда не курил, 116 раз выступал в поддержку легализации каннабиса. И поскольку этому вопросу уделяется в политике всё больше внимания, «Объединенный союз пациентов» имеет больше возможностей для достижения прогресса.

«Думаю, что новое поколение депутатов меньше беспокоится о легализации каннабиса, поскольку сейчас мы имеем много веских аргументов в пользу использования его в медицине», – заявил Флинн в знак протеста. «Ранее депутаты не решались поддержать эту инициативу, поскольку не хотели, чтобы считали, что они поощряют употребление наркотиков».

По словам Джона Либлинга, «Объединенный союз пациентов» начинал свою деятельность с «нескольких пациентов, управляющих небольшой благотворительной организацией», однако теперь он превратился в более профессиональное подразделение, которое активно сотрудничает с политиками, профессионалами и более широкой публикой.



«По нашим оценкам, в стране насчитывается более 1 миллиона пациентов, которые ежедневно употребляют каннабис, потому что считают, что это лучшее лекарство», – говорит Либлинг. «Поэтому речь идет о предоставлении им надлежащей поддержки, совета и доступа, а также прекращении бессмысленных арестов людей, которые невинны». Джон Либлинг подчеркнул, что это не политическая проблема, а медицинская проблема, которая касается людей всех политических взглядов. «Это общепартийный вопрос, поскольку мы являемся беспартийной организацией. Но с первого дня нашего существования, мы получили поддержку от «Партии зеленых». После этого было не сложно привлечь либеральных демократов. Теперь у нас есть Лейбористская партия, которая оказывает нам такую сильную поддержку, которую мы еще никогда не имели».

Когда я спросил его о поддержке со стороны консерваторов, он признал, что они «все еще не могут найти кого-то, кто хотел бы предпринять шаги по пути решения этого вопроса». «UPA» поддерживают и другие лица и организации, такие как «Open Reason», либеральный аналитический центр Ника Клегга , а также международная инвестиционная группа по медицинскому каннабису «Forma Holdings». «Некоторые люди, которые не любят власть, могут смотреть на нас как на предателей, – отмечает Либлинг, – но нам просто нужно быть профессионалами и взаимодействовать с обществом, чтобы как можно скорее внести реальные изменения в закон».

«UPA» не поощряет курение каннабиса и решительно препятствует любому употреблению табака, которого в культуре оздоровительного употребления марихуаны часто смешивают в косяк. «Мы хотим научить потребителей каннабиса разных способов его употребления и резко изменить их имидж в прессе, поэтому основное внимание мы уделяем медицине».

Депутат Пол Флинн беседует с потребителем медицинского каннабиса об успешном десятиминутном законопроекте.

Активисты, поддерживающие медицинский каннабис, часто прилагают усилия, чтобы прокласть путь к его легализации в разных районах мира, поскольку решение их проблем считается гораздо более неотложным и благородным делом. Либлинг поддерживает легализацию каннабиса для всех взрослых, однако считает, что важнейшей задачей является просвещение правительства и общественности относительно медицинского обслуживания, отмечая, что «скоро начнется борьба за легализацию каннабиса, однако сначала давайте уйдем с поля битвы».



«UPA» тратит время на проведение презентаций и посещение университетов, в которых обучает людей большому и сложному миру выбора употребления каннабиса и различных продуктов, которые можно получить из этого растения. «Недавно меня пригласили в университеты в Дареме и Кенте, чтобы поговорить со студентами о медицинском каннабисе и обучить их его основам – знанию, которого, к сожалению, многим не хватает», – заявил Либлинг.

«Объединенный союз пациентов» занимаются подготовкой курсов по обучению политиков и других людей сложным техническим особенностям мира каннабиса, в том числе, почему законное лекарство на основе каннабиса «Sativex» фармацевтической компании «GW Pharmaceuticals» – единственное такое лекарство в Великобритании – не является эффективным для многих пациентов, употребляющих каннабис, а также как его употребление выходит за рамки стереотипного косяка.

Возвращаясь к протесту, участники обрадовались законопроекту, который принимается в парламенте. «Я в восторге от результата. Можно почувствовать радость в толпе», – говорит протестующая по имени Мона, которая страдает от рассеянного склероза и ежедневно курит каннабис, чтобы улучшить свое состояние. Она переживала, что работодатель заметит ее среди участников демонстрации, но она также чувствовала, что пришло время присоединилась к кампании. «Если меня уволят, потому что я лечусь, пусть так и будет», – заявила она. «Я просто счастлива, что кое-что было достигнуто».

Кэлли Блэквелл и ее сын, Дерин

Другая протестующая Кэлли Блэквелл с помощью каннабиса лечила своего сына Дерина, который болел на редкую и агрессивную форму лейкемии. Когда он неожиданно выздоровел, это стало национальной новостью. «К сожалению, я знаю многих людей, которые побоялись выйти на улицу сегодня, но если мы не будем поднимать шум, мы ничего не добьемся», – отметила она. «Большинство людей в нашей ситуации не говорят об этом, потому что их беспокоит власть и социальные службы. Это нужно изменить».

Протест и законопроект являются важными для повышения осведомленности общественности по данному вопросу. Тем не менее, только личные законопроекты трех депутатов были включены в закон. Имейте в виду, что одним из тех депутатов был Пол Флинн, поэтому, возможно, у участников кампании есть шанс.

Этот день заканчивается, члены «UPA» и демонстранты счастливы, что их усилия принесли какие-то результаты; законопроект был принят, а национальная пресса пришла, чтобы осветить этот спорный вопрос. На данный момент в Великобритании закон остается неизменным – потребители медицинского каннабиса по-прежнему сталкиваются с судебным преследованием, но, как сказал один из протестующих, когда я собиралась уходить: «Это небольшой шаг… но лучше делать небольшие шаги, либо не делать их вообще».

@cedarlibani

