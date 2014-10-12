Кампания “Да здравствует Southbank” спасла самый известный скейт-парк Великобритании

Автор (крайний справа) с участниками кампании “Да здравствует Southbank”. Фотографии Екатерины Очагавы

В минувшую пятницу стало известно, что скейт-парк Southbank в Лондоне спасён. В результате 17-месячной кампании представители движения “Да здравствует Southbank” – группа, организованная местными скейтерами (девиз: “Я являюсь участником и помогаю кампании”) – подписали соглашение с Southbank Center, которая владеет землёй, с целью обеспечения юридической защиты этой территории на ближайшее будущее.

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Победа этого движения – не просто успех в битве за спасение заветного пространства для скейтеров, но и источник вдохновения для других подобных лоббистских начинаний. Протесты могут быть неприятными; трудно заставить людей слушать – особенно законодателей, боссов Tesco Express, и тех, кто останавливает банкиров от создания глобальных экономических кризисов – даже большим количеством демонстраций, которые просто игнорируются или разгоняются. Но кампания за Southbank доказывает, что, если есть достаточно решимости и настойчивости, результат обязательно будет достигнут.

Конечно, скорее всего, будет сложнее, скажем, убедить нефтяную компанию прекратить бурение в Арктике, чем остановить уничтожение скейт-парка. Но если участники кампании достаточно настойчивы, успех LLSB показывает, что нет никаких оснований полагать, что протесты не будут услышаны. В разговоре с видеооператором и скейтером Генри Эдвардс-Вудом, он поделился откуда эта настойчивость берётся.

“Я начал посещать парк, когда был ещё совсем юным. Мне казалось, что там святое место”, сказал он. “В нашем сообществе не судят людей по их внешнему виду или по их экономическим, этническим или социальным особенностям. Мы приветствуем всех желающих, если они придерживаются неписаных правил бережно относиться к пространству”.

“The Undercroft” (Подзвемелье) Трав Уардл

Кит Хафнагель, профессиональный скейтер и основатель HUF, согласился с этим и добавил, что Southbank “даёт детям семью; у них появляется шанс выразить себя в искусстве, в дизайне, и в других сферах по желанию – и это даёт им возможность обучения за пределами дома”.

Всю кампанию LLSB вели члены движения Undercroft (Подземелье). Например, художник и скейтер Арран Грегори разработал логотип, и Роджер Гонсалес (ещё один активист Southbank) сделал анимационную вставку, которая появляется в начале каждого видео в рамках кампании. Именно всё это, а также сама идея, стимулируют других делать свой творческий вклад, давая тем самым возможность звучать и быть услышанными целому слою политически-активных молодых людей Великобритании, в результате чего само движение выросло до более, чем 150 000 членов.

“Victory” (Победа) Екатеринны Очагавы и Джейсона Каинса в рамках проекта “Общество тех, кто не следует правилам”.

Движение LLSB побудило скейтеров, артистов, музыкантов, кинематографистов, а также местных родителей, совместно работать. Легендарный профи Чад Муска прокомментировал, что это “воплощение скейтбординга и что он для нас значит. Скейтбординг – это Southbank. Здесь собирается молодёжь, они мотивируют друг друга, веселятся, наслаждаются жизнью и делают всё на позитиве”.

Конечно, не всё было так весело. Переговоры со скейт-производителями и продавцами и специализированные мероприятия были, наверное, самыми сложными, было много переговоров и встреч, много просто стояний у стойки с информацией о кампании (которая проводилась за пределами Undercroft) в зимнее время, к тому же было непонятно, имеет ли это всё смысл или все усилия напрасны.

Такие скейтеры как Домас, Джои Пресси, и Луи Джонс сидел на столах в дождь и снег, чтобы распространять информацию о кампании. “Southbank является свободным сообществом, где социальные барьеры не существуют в принципе”, сказал Джо, объясняя, почему он был так привержен делу. И он прав: Undercroft не только для скейтеров – тысячи людей, которые не занимаются скейтбордингом приходили, чтобы посмотреть, поддержать, и объединиться в общей любви к этому пространству.

Тем не менее, пространство определённо имеет особое значение для тех, кто когда-либо прокатился по нему на борде. Постоянный посетитель Southbank скейтер Джин Симидзу говорит: “Удивительно видеть весь трюк от начала и до конца на видео, так у меня есть возможность посмотреть на себя, увидеть насколько сложным был трюк и потом проанализировать. Катание здесь – бесценный опыт”.

Иллюстрация Трав Уардл

Юридическая борьба с Southbank Center была бы невозможной без помощи адвоката Симона Рикеттс, чья фирма SJ Berwin очень помогала. За последние 17 месяцев LLSB провёл сбор подписей против заявлений о запрете на развитие; в первый раз собрали около 15,000 подписей, а во второй раз собрали уже чуть более 26,000. Эти результаты заставили Southbank Center забрать свои заявления по планированию фестиваля Festival Wing дважды. Это был успех. После этого инициативы LLSB поддержал мэр Лондона Борис Джонсон. Наблюдение за тем, как неизвестному сообществу, не имеющему влияния в высших кругах, удаётся добиться таких серьёзных результатов и влияния на самых влиятельных людей и учреждений Лондона, наиболее заметно для самого Southbank Center.

Центр – крупнейший институт искусств в Европе, выявил небывалый рост заинтересованности общественности благодаря кампании. Их изначальное непонимание важности Undercroft, отсутствие консультаций со скейтерами, их непродуманные стратегии PR, и их планы по перемещению парка (оставив позади всю его культурную историю) куда-то под мост Хангерфорд показал, что Southbank Center как центр искусств оторван от ожиданий самого города.

Теперь, в свете победы LLSB, центр имеет возможность заниматься с Undercroft пространством, которое также важно, как и всё остальное, на их сайте. В 90-е годы, Southbank Center повреждал плиты, разбрасывал песок, а также использовал другие средства устрашения, чтобы отговорить людей от катания там. Недавнее соглашение, надеюсь, принесёт этому конец, что позволит скейтерам и Southbank Center работать в направлении гармоничных и взаимовыгодных отношений.

Тим Лейтон-Бойс, бывший редактор журнала “Rad”, сказал мне: “Ключевым моментом является то, что на этом месте катались постоянно, начиная с середины 70-х годов. Насколько мне известно, именно это делает место уникальным так, как позволяет нам увидеть как каждое поколение скейтеров по-разному использовали ландшафт парка, чтобы поддерживать свой ​​собственный стиль катания”.

Совместная работа скейтеров и Southbank Center обеспечит, чтобы эта история никогда не заканчивалась.

Копии доклада LLSB готовы для распространения в различных лондонских институтах.

Более того, поколение LLSB сейчас чувствуют, что у них есть больше политического влияния, они занимаются текущими делами города, в котором они живут, и гордятся тем, что могут использовать это пространство. Кампания служит примером для других людей во всём мире, которые хотят защитить свои территории от коммерческого развития и сохранить всё в таком виде, как и было.

16-летний скейтбордер-любитель Блонди Маккой отметил, что “Undercroft – это сердце британского скейтбординга. Когда вы приходите сюда, вы чувствуете себя частью его истории. Это очень важно”.

LLSB отметили, что 120-страничный доклад заполнен фотографиями, цитатами и результатами исследований, которые они самостоятельно проводили в 150 учреждениях, в том числе в парламенте, мэрии и галереях, за несколько дней до того, как они узнали, что выиграли эту битву.

Кампания и её победа представляется чем-то большим, чем победа группы людей, которые хотели сохранить самое популярное место для катания в Великобритании. Это также символ того, как молодые люди могут действительно добиться изменений, если они имеют волю и решимость это сделать.

Еще раз: Да здравствует Southbank!

Следите за LLSB на их сайте, купить книгу об Undercroft можно здесь.