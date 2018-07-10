Советы экспертов по борьбе с домогательствами в сети

Домогательство в Интернете — это ужасное явление и очень распространённое. Его решение не является настолько простым, как выключить компьютер и уйти. Хотя такие опасные встречи случаются в виртуальном пространстве, они могут иметь серьезные последствия в реальной жизни. Жертвы могут страдать от психического или эмоционального стресса в связи с нанесением удара на их репутацию или в связи со страхом за свою личную безопасность.

«HeartMob» — веб-сайт, который обеспечивает поддержку в режиме реального времени людям, которые столкнулись с насилием в интернете, и определяет онлайн-домогательства как опасное поведение, как например сообщения, направленные на разжигание ненависти, незаконное распространение личных данных в интернете («доксинг»), DDoS-атаки, ложные вызовы экстренным службам («своттинг»), клевета и многое другое. Цель хакеров состоит в том, чтобы вывести человека через интернет или проучить их, выставив личную информацию, отправив угрозы или пропагандировав причинение вреда.

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Согласно отчету 2017 года, проведенного Исследовательским центром Пью, почти половина американцев стали жертвами онлайн-преследования. Большинство американцев (66%) столкнулись с жестоким или угрожающим поведением в интернете, направленным на других. Молодые женщины и маргинализированные группы меньшинств особенно уязвимы к такому роду онлайн-атак.

Возможно, ты чувствуешь себя бессильным в случае, если тебе угрожают или оскорбляют в сети, но ты способен справиться с эмоциональной травмой. Мы проконсультировались с психологами, экспертами по правовым вопросам, адвокатами потерпевших и пострадавшими о том, как лучше всего справится с онлайн-преследованием. Вот что они рассказали. Ответы отредактированы по объёму содержания и ясности.

Все задокументировать

Ты должен хранить копии текста онлайн-преследования. Либо сделай скриншоты, либо распечатай их. Возможно, тебе позже понадобятся доказательства для правоохранительных органов или для подачи гражданского иска. То, что начинается как умеренное преследование, может усугубиться, и если это произойдет, тебе понадобятся копии текстов злонамеренных высказываний и преследований. Свяжитесь с правоохранительными органами. Если ты несовершеннолетний/яя, покажи посты своим родителям. Сообщите о запугиваниях провайдерам платформы и/или об отметьте провокационные комментарии. — Доктор Шарлотта Лоуз, адвокат потерпевших, активистка, выступающая против выкладывания интимных фото и видео в сеть

Защити свои права…

Насилие в интернете — как и другое любое нарушение — зависит от чувства стыда потерпевших. Когда потерпевший чувствует позор, он/она будет молчать, а обидчик победит. И наоборот, победа возможна только тогда, когда потерпевший отказывается молчать. Так что не молчите. Просите о помощи и поддержке от других. Нужно приложить много усилий: набраться мужества, чтобы противостоять. Всё больше и больше жертв преступления связывают себе руки и исчезают в сети. Вот так обстоят дела. — Кэндис Блейн, адвокат и основатель ООО «Блейн», юридической фирмы, специализирующиеся на оказании помощи потерпевшим от жестокого обращения в интернете

Забудь об обидчике

Иногда в порыве первой реакции хочется немедленно отреагировать на человека / людей, публикующих оскорбительное содержание о вас. Мой совет: не ввязывайтесь. Не доставляйте озабоченному психу или обидчику такого удовольствия. Слишком часто, реагируя или участвуя, начинается замкнутый круг, который часто усугубляет ситуацию и больше усложняет её для жертвы, когда наконец добивается помощи от правовой системы. — Карла Франклин, эксперт по кибер-насилию, пострадавший и защитник жертв

Защити себя (и позаботьтесь друг о друге)

Примите меры, чтобы усилить свою личную безопасность с целью снижения риска повторных преследований. Ответственность за прекращение преследования лежит на каждом из нас, а ключевую роль часто играют свидетели, которые не проигнорировали агрессивное событие. Мы не можем переложить заботу о самих себе на компании соцсетей или полицию. Мы должны полагаться друг на друга и прилагать совместные усилия с целью изменения культуры, которая делает онлайн-домогательство приемлемым. Вот наш комикс-инструкция по противодействию языку насилия, который может быть особенно полезен, если вы являетесь свидетелем того, как ваш друг подвергается преследованиям. — Эмили Май, соучредитель и исполнительный директор платформы „ Hollaback! и Heartmob”, которая обеспечивает поддержку в режиме реального времени для лиц, испытывающих онлайн-преследования

Оставайся на связи

Многие доброжелательные люди могут посоветовать вам «просто отключиться». И хотя это может временно обеспечить передышку, вам не следует прекращать получать информацию, продвигать себя, делиться своими мыслями, общаться и пользоваться всеми благами Интернета, только потому что, к несчастью вы стали объектом преследования. Вы можете чувствовать себя ужасно и неловко. Окружайте себя людьми, которые вас поддерживают. Если преследование начинает ухудшать вашу повседневную жизнь (у вас стресс, трудности с приемом пищи или сном), обратитесь за поддержкой к специалисту по психическому здоровью. — Кэтрин Стамулис, кандидат наук, педагог-психолог и адъюнкт-профессор в Колледже Хантер

Есть места, в которых могут помочь

Вы можете найти информацию о том, как защитить свою конфиденциальность и документацию в Пособии по технике безопасности и конфиденциальности Национального объединения за прекращение бытового насилия. Никто не заслуживает преследования в Интернете. Вы заслуживаете чувствовать себя в безопасности во всех онлайн-пространствах, и если кто-то преследует вас, поищите средства, которые помогут вам справиться с этим. — Эрика Олсен, директор проекта «Сеть социальной защиты» , Национального объединения за прекращение бытового насилия

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Эта статья первоначально появилась на VICE US.