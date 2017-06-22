Советы о том, как встречаться с женщиной с СДВГ, от женщины с СДВГ

Поздравляю, вы втюрились! Она чувствительная, творческая и умная! Как же вам так повезло? Вы размышляете об этом, нежась в блестящем плаще, который озарял каждое ваше движение в течение этих месяцев, когда вы влюблялись. И тут он внезапно падает на землю. Вы опускаете взгляд и видите, что ваш блестящий плащ любви – одна из многих вещей, разбросанных по полу спальни вашей милой возлюбленной. Среди этого побоища ещё лежат её многочисленные носки без пары, смятые чеки из Starbucks, пять полупустых стаканов воды, банкнота в 5 долларов и пустая коробка из-под DVD «Страны садов». Вы заинтересованно смотрите на неё, а она вмешивается прежде, чем вы успеваете заговорить: «Ты голоден, давай пойдём в кино, хочешь на следующей неделе потусоваться со мной и Келли, я думала, не приготовить ли вечером бургеры, а ещё у меня СДВГ».



Вы запали на женщину с СДВГ, супергероя с замашками суперзлодея. Это чудесно, это бесит, и вы обязаны, знать, что именно под этим подразумевается, чтобы не вести себя без причины, как последний козёл. (А если вы действительно ведёте себя как козёл, вы, по крайней мере, можете это делать по разумной причине).

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Мы похожи на супергероев, потому что у нас в мозгу очень высокий уровень активности, а ещё – потому что это звучит приятнее, чем наличие психического расстройства. СДВГ – это «синдром дефицита внимания и гиперактивности», а у женщин гиперактивность, как правило, является эмоциональной, а не физической. Мы не ёрзаем и не чешем задницу, как ваш младший двоюродный брат, который обожает видеоигры и ненавидит уроки математики: усидеть спокойно не могут наши мысли. «СДВГ – это на самом деле не недостаток, это иной способ мышления, а если вы знаете, как работает мозг вашего партнёра, у вас всё будет отлично. Если нет, вы всё время будете сильно раздражаться», – рассказала VICE Шанна Пирсон, коуч по СДВГ и основательница самой большой коучинговой компании, работающей с СДВГ, в мире.

Все люди с разные, одни – шикарные, а другие, наверно, очень злые, но им всем нужны люди, которые их понимают. Я пообщалась с Пирсон, дабы помочь вам понять меня, мой СДВГ и как лучше всего быть моим возлюбленным.

Я очень милая, забавная и крутая.



Давайте начнём с этого, потому что всё остальное как бы напрягает. Есть множество причин любить человека с СДВГ! Поскольку СДВГ помогает мне одновременно думать столько мыслей, такие люди, как я, как правило, очень чувствительны к вашему самочувствию и ситуациям вокруг. Вашей маме я безумно понравлюсь! Шик-блеск!

Я чувствую очень многое очень глубоко и одновременно.

По словам Пирсон, 80% симптомов СДВГ провоцируются ощущением неспособности справиться. «Всё бьёт ключом, хорошее бьёт ключом и плохое бьёт ключом», – говорит она. Такое множество мыслей прекрасно, так как я могу помочь придумать тридцать разных (расово чувствительных) тем для вечеринок по случаю новоселья, а ещё я обожаю участвовать в долгих разговорах обо всём, что когда-либо случалось с вами в жизни. Но я также бываю несколько, гм, яркой, и если происходит слишком много всякого, я сильно устаю, и у меня может возникнуть потребность залечь на дно на пару дней. Как-то раз я прочла брошюру, в которой говорилось, что я даже цвета вижу более ярко, чем другие люди, мне нужно время на обработку этой фигни!

Я либо сильно сосредоточена, либо сильно рассредоточена.

Чрезмерная сосредоточенность – это распространённый симптом СДВГ, который, как это ни странно, порой вызывает у меня сильную рассеянность. Если энергия моего мозга так остро используется с одной целью, к которой я питаю сильную страсть (3 серия «Хранителей»), её трудно убрать, дабы направить её на нечто иное (ужин по случаю вашего дня рождения) – пусть даже последнее и может быть важнее: это научные данные! «Люди, не понимающие, что такое СДВГ, готовы клеить на них ярлык чудных, несмотря на то, что им приходят в голову самые что ни на есть блестящие идеи, к примеру, насчёт лекарства от рака, в процессе распивания кофе», – говорит Пирсон.

Пожалуйста, спускайте всё на тормозах, когда это не могу сделать я.

«Я говорю, что 70 процентов женщин с СДВГ склонны к спорам, так что, если вы склонны к спорам, то у вас будет много споров в отношениях», – говорит Пирсон. Эта статистика мне кажется очень точной! Думая, что я права, я однозначно думаю, что я права. В моём случае это может быть вдвое хуже из-за того, что я – Телец. А ещё потому, что я, вероятно, права.

Я, вероятно (возможно), умнее вас.

Пирсон говорит, что, поскольку ваша партнёрша с СДВГ обладает таким уникальным способом мышления, осознание мыслительных различий друг друга необходимо. «Вы встречаетесь с человеком, чей способ мышления полностью отличается от вашего. Вполне вероятно, что этот человек умнее вас. Если вы не понимаете, почему, вы сделаете себя и свою партнёршу более чем несчастными», – говорит она.

Я легко всё забываю, и я буду отменять планы.

«Часто напоминайте этому человеку о своих чувствах, потому что он забывает. Люди с СДВГ, как правило, «живут мгновением», и даже если всё отлично, они сомневаются в этом или забывают об этом через неделю», – говорит Пирсон. Полезно очень хорошо напоминать, не только о хозяйственных проблемах вроде запланированных встреч и дней рождений, но и об эмоциях. Например, я знаю, что вы сказали, будто обожаете со мной тусоваться, но за неделю всё могло измениться, а вы не ответили на моё СМС, которое я отправила пять часов назад. Пять! Часов! Назад!

Но я буду помнить вашу любимую цитату Сандры Буллок!

Пирсон говорит, что люди с СДВГ ставят во главу угла эмоциональную информацию; я могу забыть, что сказала, что мы пойдём выпить кофе, две недели назад, но благодаря мне вы почувствуете себя безумно особенным, когда я вспомню, что вы всегда хотели ту футболку Crystal Castles (ту, которая с паутиной, а не ту, которая с Мадонной), но вы не добрались на концерт в 11 классе, поэтому я специально закажу её у одного чувака с eBay из Айовы на ваш день рождения. На здоровьичко.

Не внушайте мне ещё больше иррационального стыда.

Пирсон утверждает, что уверенность – это не противоположность низкой самооценке, и многие женщины с СДВГ обладают и тем, и тем. «Женщины с СДВГ почти всегда обладают уверенностью и низкой самооценкой, потому что живут в мире, в котором они очень сочувственны и страстны, но постоянно слышат: «Почему бы тебе просто не?..» – говорит Пирсон. Она говорит, что работала с просуществовавшими не одно десятилетие браками, в которых успешным топ-менеджерам внушают такое чувство стыда, что они даже ни разу не обсуждали свой СДВГ со своими партнёрами. Прошу, не поступайте так со мной.

Будьте честны и прямолинейны.

Я не могу не говорить о своих чувствах, когда их ощущаю, поэтому я говорю о несправедливостях и о том, хорошо или нет смотрится ваш прикид. Вы этого, может, и не цените, но это единственный логичный способ для меня, и я ожидаю этого и от вас. «Люди с СДВГ презирают брехню, и у них, как правило, душа нараспашку, а в игры они не играют», – говорит Пирсон.

Я точно буду вас перебивать! Много раз!!!

Тут сказать особо нечего – разве только что очень прошу простить мне это, дружок. Это будет, когда я буду это делать, прошу, скажи мне, чтобы я знала, что надо остановиться. КСТАТИ, ТЫ ЧИТАЛ ТЕОРИЮ О ТОМ, ЧТО В «РИВЕРДЕЙЛЕ» БУДУТ ЗОМБИ?

А ещё у меня в комнате бардак, просто смирись с этим.

Как и в случае с эмоциями, у меня свой способ упорядочивания своих вещей. Я могла бы в точности сказать вам, где на полу лежит каждый предмет одежды, который у меня есть, но я не знаю, стали вы только что на пакетик чипсов или на пластиковую бутылку с водой, и опять извините.

Вашу возлюбленную с СДВГ не нужно нежить, и с них отнюдь не все взятки гладки всякий раз, когда она забывает что-то важное или ведёт себя по-гадски. Вам, конечно же, можно раздражаться, потому что я последние две недели каждый день опаздывала на встречу с вами. Но нам действительно нужно понимать, когда вы раздражаетесь, особенно тогда, когда разговор, который мы ведём, является лишь одной из множества вещей, происходящих у нас в мозге.

Ещё я подумывала написать материал о том, что гидроциклы – это фуфел. Это просто мысль.

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