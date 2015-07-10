Беседа с астрофизиком, только что открывшим галактику, возраст которой пять миллиардов лет

Чем вы занимались на этой неделе? Ходили на работу? Возможно, постирали? Обычно, мы бы сказали, что это хорошо, за исключением того случая, что сегодня среда и австралийские астрономы уже заявили, что открыли галактику, которой пять миллиардов лет, и она появилась раньше нашей солнечной системы. Открытие было сделано с использованием высокотехнологической радиотелескопической установки CSIRO‘S ASKAP (Австралийский путе-поисковый телескоп площадью в квадратный километр) в далёкой западной Австралии.

Элейн Садлер – профессор астрофизики в университете Сиднея, она также является частью команды, которая обнаружила галактику. Она ведёт проект «ASKAP–FLASH», в котором используются радиотелескопы для поиска галактик путём обнаружения водорода при помощи испускаемых ими радиочастот.

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И хотя она была под впечатлением, Элейн каждый день сталкивается с нематериальными вещами, которым миллиард лет, и она уже привыкла к этому. Она рассказала нам о том, как это может привести к сотням других открытий и сказала, что они на самом деле видят в прошлом.

VICE: Могу поспорить, что открывать галактики – это здорово. Элейн Садлер: Это было очень интересно! Мы работали два или три года, чтобы сделать первое открытие. Такое раннее открытие – это здорово, потому что оно означает, что то, что мы делаем, работает. Через время мы найдём много сотен этих галактик в далёкой вселенной и сможем изучать их.

Как открывают галактики? Мы ищем сигналы, идущие от холодного водорода во вселенной на определённой радиочастоте. Это подобно тому, будто у нас есть приёмник, и мы настраиваем его на радиочастоту, и так время от времени мы получаем сигнал.

Можете объяснить это ещё раз, будто разговариваете с абсолютным чайником, каковым являюсь я? Я расскажу максимально просто! Атом водорода – это очень простой атом, у него есть протон и электрон. Пока газ находится в холодном состоянии, они сидят в нём, особо ничего не делая. Но время от времени электрон внезапно подпрыгивает и вращается. И когда он это делает, он излучает очень слабый сигнал. Если вы посмотрите на галактику Млечного пути, в которой мы живём, и на сигналы от газа в нашей галактике, потом конвертируете сигнал в волну большей длины из-за расширения вселенной, вы начнёте видеть признаки водорода в далёких галактиках.

Если говорить о расстоянии, эта галактика находится на расстоянии пяти миллиардов световых лет от Земли. Это означает, что мы видим то, что происходило пять миллиардов лет назад. Может ли это означать, что она уже даже и не существует? Скорее всего, она существует, но свет покинул галактику пять миллиардов лет назад. Что-то могло с ней произойти за это время, но, в основном, звёзды остались, некоторые из них могли взорваться. Но сама галактика, скорее всего, сильно не изменилась за это время.

Но вы фактически смотрите в прошлое? Когда эти радиоволны вышли из галактики, наше солнце и наша солнечная система ещё даже не родились. Пока эти радиоволны путешествовали к нам, формировалось солнце, формировались планеты, на земле эволюционировала жизнь, всё это произошло за это время.

Как это – изучать что-то, до чего невозможно дотронуться? Думаю, это на самом деле вдохновляет. Это как изучать прошлое человеческой цивилизации. Мы знаем, что никогда не сможем попасть в Римскую империю, но это не означает, что нам неинтересно узнать больше о ней, и о том, как люди жили в те дни.

Что мы можем узнать из этого? Ну, особенностью нашей галактики Млечного пути является то, что она наполнена газом там, где образовываются новые звёзды. Это постоянный процесс – звёзды умирают, а новые звёзды рождаются. Не похоже, чтобы такое происходило в других галактиках – там, кажется, заканчивается газ. Поэтому среди прочего мы хотим посмотреть, что происходит с галактиками и даёт им возможность создавать новые звёзды или не создавать новые звёзды. Мы также можем узнать о чёрных дырах, и почему в центре некоторых галактик существуют эти сверхэнергетические явления.

А не чувствуете ли вы себя странно, работая с тем, что так неосязаемо? Нет. На самом деле, один из вопросов, которым задаются много-много людей по всему миру: как изменяются галактики на протяжении своего существования или на протяжении существования вселенной? Это сложный вопрос, и людям хотелось бы знать немного больше об этом.

А о поиске жизни здесь речь не идёт? На самом деле, это очень серьёзный вопрос. Теперь мы знаем, что у многих звёзд Млечного пути есть планеты, и некоторые из этих планет похожи на Землю, и мы можем представить, что там может существовать жизнь. Мы стараемся найти радиосигналы с других планет, не таких далёких, как галактика возрастом пять миллиардов лет, а расположенных вокруг звёзд нашей галактики. Пока никто ничего не обнаружил, и у всех есть вопросы по поводу того, что они будут делать, если найдут что-то. Но в действительности для получения сигналов даже с ближайших звёзд нужны годы и годы.

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