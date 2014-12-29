Ночь с лучшим в Нью-Йорке клубом охотников на крыс

Фотографии Джонни Милано

Пока стоя на платформе мы ждем поезда метро, Мэтт Комбс, аспирант и научный сотрудник Фордхема, дописывает в форме чем-то напоминающей SparkNotes выводы своего исследования о популяции крыс на Манхэттене. По его словам, хотя на Манхэттене нет недостатка крыс, существует недостаток согласованных исследований в отношении способов сокращения их популяции. В целом утверждается, что в Нью-Йорке столько же крыс, сколько и живущих в городе людей (8.4 миллиона), тем временем более свежие исследования на основе статистического анализа, объединяющего данные уловов и информацию с горячей линии 311 указывают, что популяция крыс приближается к двум миллионам.

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Комбс использует некоторые из этих данных, для того чтобы определить плотность популяции и, исходя из этого спланировать отлов, а также получить другую информацию. «Наше исследование проводятся с целью сформировать понимание о том, как крысы заселили эту среду», – объясняет он – «что делает их более или менее успешными, и как они путешествуют сквозь такие плотные городские матрицы как Манхэттен».

Нью-Йорк, как место проведения исследований о крысах, вызывает особый интерес, настолько, что у местных крыс появилась своя персональная страница в Википедии. Как говорит мне Комбс: «Город представляет собой новую экосистему для дикой природы, с уникальным физическим ландшафтом и влиянием антропогенного фактора и человеческого образа жизни».

Исследуя структуры генетических связей ДНК крыс, отобранных в разных частях города, ученые из Фордхема намериваются создать «инструменты моделирования с тем, чтобы сформировать понимание влияние физических факторов, таких как туннели метро и уличные парки, а также влияние социальных факторов, таких как, например, средний доход и плотность населения».

Для этого, Комбс и компания потратили большую часть лета собирая образцы из ловушек, расставленных по всему городу. Но в конце концов, он обнаружил, что один из методов сбора оказался более эффективным чем другие.

Аббревиатура R.A.T.S. или Ryders Alley Trencherfed Society, название придуманное участником организации по имени Ричард Рейнольдс, а её участник Комбс ведёт нас к пересечению Авеню Б и 10-ой улицы. Там, в Томпкинс-Сквер-Парк, мы будем охотиться на крыс с парой терьеров-охотников, хозяином которых является Рейнольдс и его компаньоны по R.A.T.S.

Ричард Рейнольдс

Обсуждая популяцию крыс, Рейнольдс предпочитает давать самый простой из неоднозначных ответов: «я не знаю», давая понять, что обсуждение «статистики, рассчитанной на дебилов» ему не интересно. Он из тех парней, которые обсуждают вопросы сухо, с некоторой комедийной откровенностью, с претензией на эрудированность. Он понимает, что выводы службы 311 могут быть перечеркнуты социально-экономическими факторами, влияющими на то как часто жители обращаются в службу 311 за помощью в борьбе с мышами.

Американский клуб собаководов утвердил его в качестве судьи на выставках собак, он является участником организации Хозяева Гончих и хозяином пол дюжины успешных собак, сертифицированных Американской Ассоциацией Рабочих Терьеров для охоты в норах, а ещё он работал в качестве старшего партнера в консалтинговой фирме специализирующейся на проведении финансовых расследований, своего рода частный детектив в сфере преступлений совершаемых офисными сотрудниками. А по ночам, как сегодня, он любит охотиться на крыс с собаками.

Учитывая его опыт, это не кажется таким уж эксцентричным времяпрепровождением. Он – собаковод, любящий охоту. В его возрасте, имеет больше смысла приехать с терьерами в город из своего дома в Тенафлай, Нью-Джерси, на ночную охоту, а не седлая коня гоняться с гончими за лисами.

Кроме того, по сравнению с охотой на лис охота на крыс гораздо менее буржуазное и более злободневное увлечение, в дополнение к тому у окружающих возникает меньше нравственных колебаний и проблем с нежными чувствами защитников животных. Охота на лис является более известным времяпрепровождением, но, вероятно, менее социально приемлемым, потому что люди, как правило, обращают больше внимания на лис, чем на крыс, даже несмотря на то, что охота на лис не предполагает их убийства.

Охота на крыс – это честная игра. Это особенно верно в отношении собак, породы которых специально выводили для охоты на животных, которых обычно называют «вредоносными». Иногда, говорит Рейнолдс, он позволяет своим молодым собакам, например Кетчеру и Бедлингтону, которых он взял с собой сегодняшним вечером, пожевать замороженных крыс, чтобы развить вкус к ним. Ещё он может брать щенков, которые в возрасте двух лет начинают проявлять свою заложенную генами ловкость для выполнения таких задач.

Бедлингтон хорош как для земляных работ, таких как отслеживание и травли крыс из их подземных убежищ, так и для погони. Между тем, другие собаки, которых он привёл с собой сегодня вечером, включая Пако, злющего кобеля, лучше всего подходят для преследования крыс, когда они уже были спугнуты другими терьерами: Уести, Бордер терьером и Бассет-хаундом.

Их хищническое поведения влюбляет, а охота на самом деле не выглядит кровожадным зрелищем. В течение всего нескольких часов, стая принесла шесть крыс, четыре из которых были окончательно добиты Уести (метко названной Хантер), порода, высота которой приходится вам как раз к середине большой берцовой кости. Когда крыса поймана, находящиеся по близости собаки по очереди «играют» с умирающей массой, как с парой грязных носков, после чего Комбс латексными перчатками поднимает крысу с земли, измеряет, берет пробы и утилизирует в мусорное ведро по соседству.

В какой-то момент, пока Комбс занят взвешиванием двух крысиных трупов и отрезанием их хвостов для анализа, одному из которых достался почетный 200-й номер собранных образцов, Кертчер подбирает крысу и кладет её у моих ног. В этот миг с газами крысы происходит то, что показывают в фильмах ужасов, когда они выходят из орбит, но все еще соединены с головой какими-то тканями, рассматривать которые совершенно не хочется.

Как вы можете себе представить, наша команда – это своего рода спектакль для случайных прохожих. И так же как их собаки, команда R.A.T.S. любит внимание. Они всегда описывают свою миссию с гордостью, особенно потому, что нет практически никаких возражений. Вместо этого, им часто задают такие вопросы: «Что вы делаете с тушками?» или «Могут ли собаки подцепить какую-то заразу?» или «Хорошо что вы этим занимаетесь!».

И если кто-либо из прохожих высказывает желание присоединится к такому веселью, Рейнолдс говорит, что «любой может прийти попробовать, если захочет». Однако, если вы или ваша собака охотитесь не достаточно успешно, в следующий раз вас не пригласят. Единственное, что действительно мешает R.A.T.S. – это отсутствие организации среди охотников. С юридической точки зрения они не делают ничего плохого; лицензия обычно требуется на другие виды охоты, но полицейские как правило радостно рассказывают куда нужно сначала обращаться по этому вопросу.

Независимо от размера популяции, с уверенностью можно сказать, что крысы представляют значительную угрозу и что они научились процветать в районах плотной городской застройки, где их менее всего хотят видеть. Это одна из причин того, почему исследования, проводимые Комбсом так интересны, поскольку, несмотря на все усилия жителей, крысы продолжают существовать и размножаться невероятно быстрыми темпами. Настолько, что каждый раз, когда кто-то заметит одну из них, он готов поклясться, что это была самая большая из тех, которые ему когда-либо доводилось видеть.

С наступлением ночи, члены R.A.T.S. начинают расходится по домам, забирая с собой своих собак. Пока мы прощаемся, Рейнольдс и Билл Рейна, хозяин Пако, высказывают «огромную благодарность» за пойманных крыс, в том стиле, как это делают всем известные герои романа Вильяма Фолкнера.

Активность команды R.A.T.S. не сможет повлиять на существование крыс в городе; они не пытаются устранить грызунов, потому что тогда, им не будет на что охотится? Вместо этого, исследования, проводимые Комбсом и стандарты городской спортивной охоты с собаками, помогают нам лучше понять, как меняется поведение крыс и собак в условиях уникальных экологических систем.