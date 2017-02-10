Время в пробках убивает ваш мозг

Автомагистрали вокруг моего дома в Портленде, штат Орегон, напоминают мне загромождённые пустоты – чёрные дыры или бескрайние океаны. Автомобили ныряют в них с надеждой вынырнуть в другой части города или за его пределами, но гарантии выхода нет; пространство и время здесь теряют свой смысл, в то время как волны за волнами Субару подкатывают к горизонту. Прослушав тысячи всевозможных подкастов Planet Money, у вас начинается паника от безумия.



Оказывается застревание в пробках на длительное время может серьёзно влиять на человеческий мозг. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённые Министерством здравоохранения Канады, и опубликованные в январском выпуске журнала Lancet. Объектом исследования было неврологическое здоровье крупной части населения, живущей в провинции Онтарио. Исследование показало, что у людей, живущих ближе всего к оживленным автомагистралям, наблюдается значительное увеличение темпов роста деменции, симптома необратимой нейродегенерации.

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В частности, исследование показало, что один из десяти случаев деменции может быть связан с воздействием трафика. Это подтверждает вывод более ранних исследований, что жизнь вблизи дорог, и соответсвующее загрязнение окружающей среды может быть причастно к “бессимптомным последствиям старения структуры мозга”.

Объектом исследования министерства здравоохранения Канады были люди в возрасте от 20 до 85 лет, проживающие в провинции Онтарио, в котором численность населения около 6,6 миллиона человек. В исследовании использовались почтовые индексы, чтобы сопоставить близость проживания к шоссе и медицинские записи по категории развития деменции, болезни Паркинсона, или рассеянного склероза. Никакой корреляции не было найдено между двумя последними болезнями и живущими возле магистралей.

Риск деменции, однако, возрастал в зависимости от близости к оживленным автомобильным дорогам. У живущих в 50 метрах от оживленной дороги обнаружено около 7 процентов больше шансов на развитие психического расстройства. Среди живущих в 50 до 100 метрах риск развития болезни снизился до 4 процентов, в то время как у живущих в 100 до 200 метров наблюдалось 2-процентное увеличение риска заболевания. Но риск деменции существенно снижался по мере отдаления от оживлённой дороги.

Манипулируя двумя общими загрязнителями воздуха – диоксидом азота и мелкими твердыми примесями – исследователи смогли вычислить почти все факторы повышенного риска. Это указывает на вероятность того, что повышенный риск деменции обусловлен сочетанием ряда факторов, в том числе, возможно, повышенным уровнем шума, сопровождающим активное движение транспорта.

Исследование учитывало ряд отягощающих факторов, таких как: социально-экономический статус, уровень образования, индекс массы тела и табакозависимость, но, как в любом обсервационном исследовании с множеством переменных, оно не может провести строгие закономерности причинно-следственной связи. Тем не менее, принимая во внимание вышеуказанные факторы, трудно себе представить, какой-либо иной фактор-виновник в психическом расстройстве.

Итак, такое положение вещей становится серьезной проблемой общественного здравоохранения. В отдельном комментарии в журнале Lancet Лилиан Кальдерона-Гарсидуеньяс, научный сотрудник Университета Монтана, изучающая неврологические последствия загрязнения воздуха, предлагает такой вывод: “устойчивое наблюдение психических расстройств у городских и сельских жителей демонстрирует важную глобальную проблему здоровья для миллионов людей … последствия для здоровья живущих близко к интенсивному движению транспорта существенно различаются среди населения, учитывая, что трафик предполагает подвергание комплексу сложных экологических деструктивных факторов…”

“Предпринимать превентивные меры нужно уже сейчас, а не реагировать десятилетием позже”.