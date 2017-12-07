Список обвинений в сексуальных домогательствах против членов Конгресса

Испокон веков мужчины преследуют и используют женщин. Но поскольку волна обвинений против паршивых мужчин, и последующие события изменили индустрии от Голливуда до развлекательной журналистики, похоже, мы наконец вступили в новую эпоху. После обвинений Вайнштайнера, плохое поведение, о котором умалчивали в течение многих лет, стало заметным. И Конгресс является одним из многих мест, где долгое время было скрыто ужасное и мерзкое поведение влиятельных людей.



Как написала в ноябре моя коллега Элли Конти, конгрессмены являются рассадниками неподобающего поведения, а механизм подачи жалоб вряд ли предназначен для помощи потерпевшим:

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Обвинители часто проходят через сложный процесс, который в конечном итоге приводит к внесудебным урегулированиям, напоминающие те, которые в течение десятилетий удерживали в тени пострадавших от Харви Вайнштейна. Эта система в сочетании с тем фактом, что избранные должностные лица в штате Колумбия часто спят на раскладушках вдали от своих семей, проводя встречи с гораздо более молодыми сотрудниками и работая в условиях, в которых отсутствует настоящий отдел кадров, а отношения строятся вокруг распивания коктейлей, вместе все это может обеспечить идеальное предоставление возможностей для потенциальных преступников.

Вот список представителей Палаты и сенаторов, которых обвиняют в сексуальных домогательствах. Он будет обновляться по мере появления новых обвинений:



Рубен Кихуэн (Демократ от штата Невада)

Фото предоставил Чип Сомодевильи / Getty

Обвинение: 1 декабря издание BuzzFeed» сообщило, что во время избирательной кампании Кихуэна его финансовый директор ушла после того, как он якобы неоднократно подвергал ее сексуальному насилию. Финансовый директор, которая попросила «BuzzFeed» обращаться к ней только по ее имени – Саманта, рассказала, что Кихуэн «приставал к ней, предлагая пойти на свидание и заняться сексом, несмотря на ее неоднократные отказы. По ее словам, он дважды без ее согласия дотрагивался до бедер».

Саманта утверждает, что 6 февраля 2016 года после благотворительного вечера Кихуэн последовал за ней к ее машине и сказал: «Ты выглядишь отлично, я бы сводил тебя на свидание, если бы ты не работала на меня». Она заявляет, что сказала ему о своем парне и уехала, но его ухаживания похоже стали только более серьезными. Он, как сообщалось, продолжал напоминать ей, что он сводил бы ее на свидание, если она б не работала на него, и хотел узнать, «изменяла ли она когда-либо своему парню».

Саманта заявила, что в феврале 2016 года до встречи с Кихуэном она столкнулась с конгрессменом в отеле Лас-Вегаса, и он сказал ей: «Мы должны снять номер здесь в отеле». Когда она отказала ему, он рассмеялся. «Это было унизительно», – рассказала она «BuzzFeed».

Ответные действия: приемная Кихуэна отправила «BuzzFeed» следующее заявление:

Эта сотрудница была ценным членом моей команды. Я искренне извиняюсь за все, что я, возможно, сказал или сделал, заставив её почувствовать себя неловко. Я серьезно отношусь к этому вопросу, поскольку это отнюдь не свидетельствует обо мне. Меня воспитывали в крепкой семье, которая научила меня относиться к женщинам с величайшим достоинством и уважением. 15 лет на государственной службе я боролся за равноправие женщин, и буду продолжать это делать.

Бывший управляющий избирательной кампании конгрессмена Дэйв Чейз сказал: «Я верю Саманте и жаль, что я раньше не знал о её конкретных обвинениях, когда я встретил Рубена после её ухода из кампании или своевременно, чтобы остановить то, что происходило».



Председатель Комитета по выборам в Конгресс Демократической партии США Бен Рэй Луян хочет, чтобы Кихуэн подал в отставку. «Члены и кандидаты должны придерживаться самых высоких критериев. Если кто-то виновен в сексуальных домогательствах или в сексуальном насилии, он не должен быть избран на пост», – сказал он в пятницу. «Конгрессмен Кихуэн должен уйти в отставку».

Блейк Фарентольд (Республиканец от Техаса)

Фото предоставил Билл Кларк/Roll Call/Pool

Обвинение: 1 декабря издание «Politico» сообщило, что представитель Республиканской партии Блейк Фарентольд использовал деньги налогоплательщиков для удовлетворения иска о сексуальном домогательстве Лорен Грин, которая была его директором по связям с общественностью. По данным «Politico», в декабре 2014 года Грин подала иск против конгрессмена по обвинению «в дискриминации женщин, сексуальном домогательстве и в создании враждебной обстановки на рабочем месте».

В суде Грин утверждала, что Фарентольд рассказал ей о своих «сексуальных фантазиях» и «эротических снах» о ней, и что он «отдалился от своей жены и не занимается с ней сексом уже много лет».

«Фарентольд регулярно напивался в хлам, из-за чего имел склонность к флирту, и сотрудники, которые вместе с ним исполняли обязанности в Конгрессе, шутили, что они должны были стоять на страже, чтобы удерживать его от неприятностей», – заявила Грин в суде. «Однажды, до февраля 2014 года, во время общего собрания, на котором присутствовала Грин, Фарентольд сообщил, что женщина-лоббист предложила ему устроить «групповушку».

Дело прекратили после того, как обе стороны пришли к взаимному соглашению.

Ответные действия: В своем заявлении, Фарентольд сообщил «Politico» следующее: «Хотя я на 100 % поддерживаю гласность в вопросах, связанных с исками против членов Конгресса, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что урегулирование претензий повлияло на мою должность, поскольку Закон Конгресса об ответственности запрещает мне отвечать на этот вопрос».

Представитель Джон Коньерс (Демократ из Мичигана)

Фото предоставил Гари Малерба/Bloomberg via Getty

Обвинение: В ноябре издание «BuzzFeed» опубликовало статью о (теперь уже о бывшем) высокопоставленном председатель юридического комитета Палаты представителей, демократе, который в 2015 году тайно урегулировал жалобу, в которой бывшая помощница утверждала, что была уволена после того, как отвергла его сексуальные приставания. (Эта сотрудница, Мэрион Браун, которая позже раскрыла свою личность на Today). Издание «BuzzFeed»:



Она утверждала, что Коньерс попросил её поработать вечером в его кабинете, но когда она приехала, конгрессмен начал говорить о своих сексуальных желаниях. Она заявила, что он тогда сказал ей, что ей нужно «прикоснуться к нему», имея ввиду пенис, или найти ему женщину, которая будет соответствовать его сексуальным требованиям. Коньерс заставлял её работать по ночам, вечерам и по праздникам, чтобы составлять ему компанию… [Она также] заявила, что конгрессмен настаивал, чтобы она останавливалась в его номере, когда они путешествовали вместе на мероприятия по сбору средств. Когда она сказала ему, что не останется с ним, по её словам, он сказал ей «просто прижмись ко мне и ласкай меня, прежде чем уйдешь».

Три других сотрудника Коньерса направили свидетельские заявления в Управление по соблюдению Конгресса, в которых, по словам «BuzzFeed», «изложили модель поведения Коньерса, в частности, приставания сексуального характера к женщине, а также то, что он злился, когда она приводила своего мужа».

После того, как «BuzzFeed» опубликовало свою статью, Динна Махер, которая работала с конгрессменом с 1997 по 2005 год, рассказала « Detroit News» о том, что Коньерс сексуально домогался её. Как утверждается, после участия в мероприятии Конгресса «Черное совещание» в 1997 году, она отказалась от предложения [Коньерса] поселиться в одном номере и заняться сексом в отеле «Гранд Хаятт» в Вашингтоне… Другие инциденты теперь уже с 88-летним Коньерсом произошли в 1998 году, когда он приставал к ней в автомобиле, и в 1999 году, когда он лапал её ноги под платьем».

Адвокат по вопросам этики Мелани Слоан, которая работала с Коньерсом в 1990-х годах, рассказала «Washington Post», что «стала свидетелем и испытала на себе поведение Коньерса, которое было аналогичное во время случаев, описанных в исках против него, которые во вторник побудили Комитет по этике возбудить уголовное дело».

Слоан утверждала, что «Коньерс регулярно кричал и оскорблял её, часто критикуя её внешний вид». Она сказала, что он однажды вызвал её в свой офис в здании Райберн, где она обнаружила его в нижнем белье».

Ответные действия: Коньерс отрицает все противоправные действия, однако ушел со своего поста в юридическом Комитете Палаты представителей, по крайней мере, временно. Арнольд Э. Рид, его адвокат, отметил «New York Times»: «Он хочет попробовать оправдать себя». В четверг Джон Коньерс был госпитализирован и как предпологает Рид, это «связано со стрессом».

Хотя лидер меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси представила странные доводы в отношении Коньерса на телепрограмме «Meet the Press», которое выходит по воскресеньям, назвав его «идолом», позже она изменила свое мнение. «Как мы узнали в воскресенье, обвинения против Коньерса являются серьезными, очень достоверными, и вызывают разочарование», – сказала она журналистам в четверг. «Это очень печально. Отважные женщины, которые откликнулись, обязаны требовать справедливость… Конгрессмен Коньерс должен уйти в отставку». В этот редкий двухпартийный момент спикер Палаты Пол Райан согласился, что конгрессмен должен уйти в отставку.

Сенатор Аль Франкен (Демократ от штата Миннесота)

Фото Марка Уилсона/Getty

Обвинения: Шесть женщин обвиняли Франка в сексуальных домогательствах. В ноябре радиоведущая новостей Лиен Твиден обвинила бывшего комика, который стал сенатором, в том, что в 2006 году во время тура в поддержку Организацийи обслуживания вооружённых сил он целовал её и лапал без ее согласия. В блоге она разместила пост о том, что Франкен, который исполнял «комедии» для военнослужащих, написал скетч, в котором требовал поцелуя от бывшей модели. После того, как он заставлял её «отрепетировать» поцелуй, Твиден написала: «Был момент, который привел к поцелую, но затем он подошел ко мне, положил руку мне на затылок, прислонив свои губи к моим, и агрессивно просунул язык ко мне в рот… Я чувствовала себя отвратительно и изнасилованной».



Она также опубликовала фотографию из тура, где Франкен «шутливо» лапал её грудь, пока она спала.

С тех пор пять других женщин обвинили Франкена в сексуальных домогательствах. 33-летняя Линдси Менз, которая сейчас живет в Техасе, сказала, что Франкен «действительно схватил меня за задницу», когда она позировала с ним для фотографии на ярмарке штата Миннесота. Две женщины анонимно рассказали изданию « HuffPost» об их опыте с Франкеном. «Мой случай жутко похож на историю Линдси Менз», – сказала одна женщина. «Он схватил меня за ягодицы во время фотосессии».

Другая женщина заявила, что в 2008 году в Миннеаполисе Франкен «трогал мою задницу» на собрании демократов и предложил пойти вместе в уборную. «Сначала я почувствовала отвращение», – рассказала она изданию «HuffPost». «Но потом была разочарована. Я была рада быть там и хотела встретиться с ним. Но то, что произошло действительно расстроило меня. Казалось, что: «Неужели это тот человек, который будет наделен властью представлять наше сообщество?»

«Я могу безоговорочно заявить, что я никому не предлагал присоединиться ко мне в уборную», – сообщил Франкен изданию «HuffPost».

30 ноября армейский ветеран Стефани Кемплин сказала, что Франкен «лапал мою правую грудь» в 2003 году во время фотосессии в туре в поддержку Организации обслуживания вооружённых сил. Вскоре после этого издание «Jezebel» опубликовало сообщение от бывшей чиновницы из Новой Англии, которая отметила, что Франкен пытался «поцеловать её своим мокрым открытым ртом», когда она появилась в качестве гостя в «Эйр-Америка», а он был ведущим на недолговечной передовой радиостанции. «Это произошло на сцене на глазах у всех… Это было хитро. Всё было на виду, но никто не заметил», – сказала женщина.

Ответные действия: После того, как Твиден выступила с обвинениями, Франкен опубликовал заявление, в котором он принес свои извинения и предложил комитету Сената по этике начать расследование:



Я уважаю женщин. Я не уважаю мужчин, которые этого не делают. И тот факт, что мои собственные действия дали людям повод в этом сомневаться, заставляет чувствовать себя стыдно… Хотя я не помню «репетиции той сценки», как это помнит Лиен, я понимаю, почему нам нужно их слушать и верить их пережитому опыту. Я прошу, чтобы Комитет по этике провел расследование, и я готов сотрудничать с ним.

Посреди растущего числа обвинений против Франкена его пресс-секретарь опубликовал следующие заявление:



«Как уж Сенатор Франкен разъяснил на этой неделе, он сделал тысячи фотографий и встретился с десятками тысяч человек, и никогда преднамеренно не был участником такого поведения. Он, как и прежде, твердо намерен сотрудничать в следствием Комитета по этике».

“As Sen Franken made clear”



You can almost hear the Senator sighing that has to once again issue a statement of apology when he thinks he never actually did it. pic.twitter.com/3qIKCHZgwc — Gina Countryman (@gcountryman) November 30, 2017

На вопрос, должен ли Франкен уйти в отставку, демократы Сената в значительной степени придерживались одного и того же ответа: Это зависит от расследования Комитета по этике. В четверг, на вопрос, должен ли Франкен уйти в отставку, сенатор из Нью-Йорка Кирстен Гиллибренд сказал репортеру: «Это его решение».



Три демократа Палаты представителей – Тим Райан из Огайо, Кэтлин Райс и Джозеф Кроули из Нью-Йорка призвали Франкена (и Коньерса) уйти в отставку.

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