Человек, который превратил прыжки “бомбочкой” в спорт

Все знают, как прыгнуть “бомбочкой”, по крайней мере, все знают, как произвести впечатление на девушек возле бассейна. Но можно ли считать спортом самый простой в мире прыжок с высоты в воду, если добавить немного адреналина, пару акробатических трюков и платформу для прыжков высотой в 10 метров?

Прыжки с брызгами – это новая дисциплина в стиле фристайл, в которой ваша задача не прыгнуть элегантно в воду, не нарушая поверхность воды, а наоборот – создать как можно больше брызг, чем больше – тем лучше.

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Звучит просто, но так только кажется. Как и любой другой вид спорта, прыжки с брызгами имеют свои установленные правила. Чтобы узнать больше, я связался с чемпионом по прыжкам с брызгами и обладателем нескольких рекордов Гиннеса, Кристианом Гутом.

VICE: Можно сказать, вы один из основателей этого вида спорта. Как бы вы охарактеризовали прыжки с брызгами?

Кристиан Гут: Я практикую такие прыжки уже десять лет, и мне сложно сказать, на что это похоже. Ближайший традиционный вид спорта – вероятно, олимпийские прыжки, только мы исполняем их в свободной форме, и брызги – основная цель.

С чего всё началось?

Всё началось, когда мы отдыхали большой и шумной компанией друзей в местном бассейне в Байройте, где мы пытались привлечь внимание некоторых девушек. В нашем распоряжении была платформа для прыжков, и мы хотели выделиться от других, которые прыгали в воду. И нам пришла идея попрыгать “бомбочкой” с высоты. Когда мы поняли, что это не так больно как могло показаться, мы подсели на эту штуку. Мы начали добавлять различные вариации сальто и повороты, и постепенно мы поняли, что это может быть не просто увлечением – это может стать новой спортивной дисциплиной.

Это действительно не больно?

Прыжки в воду с брызгами можно сравнить с боксом. Если вы впервые на ринге и получили два точных и жёстких удара левой, у вас, скорее всего, будет всё болеть всю оставшуюся неделю. Но, после вашего 20-го боя, вы будете уже знать как избежать удара или заблокировать его, вы будете подготовлены, чтобы принять удар. То же самое с прыжками в воду – немного подготовки и ваше тело будет подготовлено.

Можно ли заработать деньги на прыжках в воду с брызгами?

Первые пять-шесть лет я ничего не зарабатывал на этом, но уже несколько лет, как я пытаюсь жить за счёт прыжков в воду. Я взял классы по организации мероприятий, чтобы объединить спорт, который я люблю, и работу. Теперь, я могу сказать, что в летние месяцы я живу как король. В зимнее время всё немного сложнее. Время от времени мне необходимо работать неполный рабочий день или внештатно, чтобы оплачивать арендную плату.

Как вы думаете, сколько людей этим видом спорта занимаются?

Я точно не знаю, но думаю, что до 1000 человек. Но лучше разделить тех, кто участвует в соревнованиях, и тех, кто просто любит прыгать в бассейне и никогда даже не слышал о том, что такие прыжки уже стали отдельным видом спорта.

Какая система оценки в прыжках? Я думаю, что всё зависит от количества брызгов?

Именно так, но не только это имеет значение. Даже при том, что это вольная дисциплина, необходимо до прыжка рассказать о том, какой будет прыжок.

Есть четыре вида прыжков. Первый: вы не выполняете никаких акробатических трюков, главное сделать как можно больше брызгов. Каждый следующий уровень прыжка имеет свою степень сложности в зависимости от количества сальто, кручений и позиций, которые выполняются в прыжке. Например, двойное сальто с половинным твистом и определённым положением тела во время вхождения в воду имеет степень сложности 2,7. Это число умножается на сумму очков от шести судей. Самые высокие и самые низкие очки не принимаются во внимание.

Судьи оценивают три части прыжка: взлёт, общее выполнение и вхождение в воду. Для различных фристайл элементов (стойка на руках, ладони флип или захват) вы получите разные дополнительные очки от одного до десяти от каждого судьи. И, конечно, чем больше вы сделаете брызгов, тем лучше. Очки за каждый прыжок суммируются, в итоге побеждает дайвер, у которого самое большое количество очков. Всё довольно просто на самом деле.