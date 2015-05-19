Почему Англия самое лучшее место в мире

Фото Ника Дэйви

Эта статья впервые была опубликована на VICE UK.

Что для вас включает понятие “в английском духе”? Для меня – это реакция поклонников сборной Англии на забитый Англией гол. А именно игра Шотландия-Англия 2013 года. История умалчивает причину, но мой друг и я сидели в самом сердце секции английских ультрас, всего в нескольких рядах от этой гребаной Oompa группы. А сейчас я вам дам представление о том что такое секция английских ультрас: маленький шпиндик, в два раза меньше меня ростом и возрастом, чуть не врезал мне за то, что я пел “Боже, храни королеву” без явного энтузиазма, несмотря на то, что я всё же пел “Боже, храни королеву”. Ему даже пришлось пойти выпить литр пива, чтобы остыть перед началом матча. И как только людям язык поворачивается сказать, что у нас нет никакой гордости за нашу страну?

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Вот, что произошло, когда Кенни Миллер, беспардонный шотландец, человек легкомысленный в своей шотландскости, забил гол в ворота Англии: человек, сидящий в пяти рядах от меня, разорвал свою футболку сборной Англии и швырнул её на поле. Его лысый череп был украшен неудачной татуировкой флага Англии: края тату были размыты, а чёрные чернила расползлись по зелёным. Он разорвал свою футболку единым плавным, отточенным и яростным движением руки, и бросил её изо всех сил, она взмылась вверх и скользнула на землю. “Фу!”- прокричал мужчина. “Ну и ну!” Он напряг своё дряблое туловище в акте агрессии, и тогда я заметил, что его спина была укрыта патриотическими татуировками: бульдоги, Бобби Мур, а ещё кресты Святого Георгия с витиеватыми границами. “Эх! Хрен тебе!” – орал он. Представьте себе, вы только представьте себе, каково это быть настолько влюбленным в свою страну, когда самая первая ваша реакция на Кенни Миллера, забившего гол в ворота, это сорвать с себя футболку сборной Англии, чтобы продемонстрировать, что ваше тело в прямом смысле слова более патриотично, чем футболки Umbro.

Как по мне – это вершина “английского духа”.

Фото от Хавьера Искьердо

Давайте поговорим об ассоциациях, связанных с днём рождения Англии. Какой образ приходит вам в голову, когда вы видите слово “патриотизм”? Я скажу вам, что приходит мне в голову: слегка выцветший флаг с крестом Святого Георгия прикреплённый между окном и тюлью; автобус полон мужчин, едущих полдня, чтобы пойти на демонстрацию Лиги английской обороны; неуклюжая татуировка с английским флагом на лысине мужика, которого привёл в ярость Кенни Миллер. Основной подтекст: патриот – это тот, кто любит Англию на словах и ненавидит всех, кто не с ним. Английские патриоты – это люди, которые просят выходной, чтобы посмотреть матч Англии на выезде, а ещё они полагают, что их права человека состоят в том, чтобы сказать слово “нигер”. Саундтрек к английскому патриотизму – это когда сотни мужчин низким басом гудят вииииуууууу.

Неужели патриот стало ругательным словом? Неужели запятнали это понятие? Становится всё труднеё думать о патриотизме, не связывая его с самым радикальным правым крылом этой страны. Любой, кто когда-либо искренне удивился: “Почему мы не отмечаем день Святого Георгия в качестве национального праздника?” – хоть один раз, да озвучивал мнение о халяле. Среднестатистический британец, который считает, что нужно петь гимн в школах, а также и тот, кто требует у испанских официантов на отдыхе в Испании говорить с ним по-английски – составляет круг патриотов.

Фото от Криса Бесела

В то же время есть за что любить Англию, и расистские ассоциации патриотизма не должны останавливать людей в этой любви. Во-первых, и возможно, главнее всего, за пекарню Greggs. Когда люди спрашивают меня о моём родном городе, всё, что я могу сказать им – и с не малой толикой гордости – это то, что в нём четыре заведения Greggs, которые обслуживают население всего в 90 тысяч людей. У нас есть Greggs, в котором можно посидеть, Greggs, в который можно купить булочек до 3 часов ночи. Также есть Greggs возле нового Tesco, в котором вы можете съесть три сосиски в тесте, перед тем как пойти за покупками. Есть ещё один Greggs из окна которого вы можете увидеть другой Greggs. Все же, есть ли что-нибудь более английское, чем девушка в мини-платье без пальта, с потёкшей тушью по лице после неудачной ночи в пабе Yates’s, заглотнувшей две порции сосисок с бобами в холодную дождливую октябрьскую ночь? Она потратила последние деньги вместо такси на пачку смородинового сока. Подружка бросила её, удалившись с парнем на ночь, несмотря на то, что её стошнило в телефонной будке. Ничто другое не заставит меня почувствовать себя как дома.

Углеводы жестко вмонтированы в нашу кухню. Англичанам круглосуточно доступна тонна всевозможных чипсов. Мы даже придумали отдельное название для определённых чипсов – “роскошные чипсы”. Чипсы, по своей сути, не могут быть роскошными. Чипсы – это кусочек самого дешевого овоща, прожаренного в самом плохом масле и приправленного ароматом креветки. Но всем известно, если ваша мама прикупила чипсы марки Walker’s Sensations, значит кто-то почтенный грядет на чай к вам.

Я как-то пытался объяснить концепцию сэндвича с картошкой-фри одной американке. “Это картошка-фри”, сказал я. “В плюшке”. “Что такое картошка-фри?” – спросила она. Картошка-фри – это жаренная картошка. “Что такое плюшка?” Плюшка – это булка, или дрожжевая булка, или ватрушка, или какая хрен разница. “Фу”, сказала она. “Так это бутерброд из углеводов?” Да. Именно это мы и едим.

Наш язык красивый и распотранён по всему миру. Соберите вместе несколько людей из разных мест Англии и спросите их: “Как называется та обувь, в которой вы ходили на физкультуру в начальной школе? Ну те… Ну вы знаете…” Правильный ответ “кеды” но кто-то всегда готов доказывать с пеной у рта, что это были “кросы”. Мы колонизировали все страны и заставил их говорить на нашем языке, поэтому нам не нужно учить французский в школе. Ни один из наших диалектов не имеет смысла. Неужели пришельцы из космоса научили всех так разговаривать в Бирмингеме?

Кто-то всегда должен свалиться на британской свадьбе. По сути, программа “Самое смешное видео” является одним из самых больших достижений английской культуры. Обычно, это дедушка слетающий с батута в детский бассейн. Или папа поливающий водой из шланга маму, да под таким напором, что её перебрасывает через пластиковый стол. А ещё какой-то дядя случайно дающий пинка по лицу рассеянного малыша, пытаясь сделать финт рабона. Если кто-то взял на себя трудность приготовить, покрыть сахарной глазурью, и украсить торт свечами, то всегда есть 20 процентов шанса, что кто-то бросит его или упадёт на него. И вообще мы не можем спокойно умереть без бутылочки теплого пивка.

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А ещё у нас есть пабы, в которых можно спеть караоке. Пабы, в которых всю жизнь работают барменши с именем Сандра. Пабы с крышей из брезента для курильщиков, чтобы они там прятались от дождя. Пабы, в которых явно нет лицензии на трансляцию матчей, но они их показывают через сложную махинацию проводов, созданную сыном владельца, у которого есть среднее образование в ИТ. Пабы с собаками на крыше. Пабы, в которых всегда есть человек в изношенной кожанке, к которому по медицинским показаниям подсоединён игровой автомат. Пабы с измазанными дерьмом стенами в туалете, которое никто не отмывал с прошлого месяца. Пабы, в которых мужики нервно вздыхают, если вы стоите и моете руки после того как пописали. Пабы, в которых какой-то тип с полным мешком беспошлинных сигарет пытается продать вам странного вида Camel. Пабы, в которых все начинают чокаться своими бокалами, как только начинает звучать песня “Is This the Way to Amarillo”. Пабы, о которых ходят тёмные истории о том, почему в них нет больше бильярдного стола.

На севере Англии вы не найдете ни единого городка, в котором нет парикмахерской с названием “Парикмахерская Эли”, которая предлагает стрижку за 10 фунтов стерлингов для папаш и мамаш, а особенно жёсткие бабушки могут сделать себе причёску под названием “В мир иной” перед смертью. В каждом городке на севере Англии живёт известный на всю местность бродяга. Англия ещё не видела ни единого пикника, который бы не превратился в хаос из-за одной осы. Осы – это самый страшный зверь Англии. Против ос не попрёшь. Мы хоть как-то можем справиться с пчёлами, но с осами вообще никак.

Обязательно каждые десять дней один из ваших товарищей заходит к вам с упаковкой пива Corona, и спрашивает: “Где ближайший парк?” Бывает. Это происходит от безысходности из-за британской погоды: мы цепляемся за солнечные лучи, краснеем от них, как варёные раки, ютимся на узких трещинках летнего тепла на летних площадках пабов в сравнительно жаркие дни. Мы говорим о дожде как будто это очень важно. Мы так ждём снега, но наша инфраструктура не может справиться с ним. Поезда в этой стране сходят с рельс из-за мокрых листьев. Можно подумать, что влажные листья – это такая редкость, и каждую осень мы не наблюдаем опавших листьев. Вы когда-нибудь видели англичанина пытающегося выехать под горку машиной в снег? Я бы порекомендовал это зрелище. Можно очуметь. Им никак не осмыслить почему они скользят назад.

Фото Николас Померой

Правильный сыр. Диваны на свалке. Очередь в парк развлечений Alton Towers в дождь. У вашей мамы большая сумка с кучей одноразовых пончо. В этом пончо вы выглядите, как член в узеньком презервативе, отчаянно надеясь, что из-за дождя не остановят горку Nemesis. Нет другой страны на земле, в которой в кафе вешают размытые полароиды с истощенными на вид мужчинами, которые только что завершили свою порцию завтрака в соревновании по быстрому поеданию еды “Gutbuster Breakfast Challenge”. У французов нет таких конкурсов. Во Франции просто не существует такого понятия как: “… и ещё восемь кусочков тоста!”

А ещё у нас красиво здесь. У нас есть не только холмы, великолепные в своей мрачности болота для убийств, крошечные причудливые деревни, где фишкой считается красивенький наряд, наши города – сгустки хаотического планирования, разбомбленные войной, покрытые настолько чудовищными многоэтажками, что они становятся красивыми. Взлететь высоко, смотреть вниз на английские города и просто купаться в их угловатом хаосе. А в это время на земле кто-то потягивает пивко в крошечном парке на закате солнца, смотря на оранжевый реактивный след на синем небе. Пойдите на ферму и посмотрите на корову. Коровы у нас везде. У нас тысячи коров. Вы когда-нибудь проводили несколько минут в тишине с коровой? Подружитесь с коровой.

Стены из бетона и битым стеклом по краю, чтобы дети не лазили по ним, гладко отполированные от того, что дети лазили по ним. Подростки распивающие сидр на скамейках в парке. Подростки бросающие камни и занимающиеся петтингом. Суровые собаки. Большие спортивные кружки. Местные герои. Заголовки спортивных газет. Это Англия, и мы продолжаем калечить себя. Нашей нацией правят жидкости: чай для успокоения и чай на каждый день, пинта пива от страдания и для празднования, дождь, дающий нам тему для разговора и беспокойства.

У нас есть смирение, у нас есть чувство юмора, в нашей крови чувствовать себя чертовски неудобно уступая место в поезде.

Фото Билл Керридж

Странная наша английская душа. Когда вы говорите, что любите свою страну, вы на самом деле говорите: “Я до сих пор горжусь, что мы выиграли ту мировую войну”. Всё же, воможно любить свою страну и не носить костюм Юнион Джек, и не дежурить несколько дней подряд возле больницы, в кторой герцогиня Кембриджская собирается рожать, приговаривая: “Я надеюсь, что если родится девочка, то они назовут её Диана”. Можно гордиться своей страной без вскакивания с постели скандируя “Руни! Руни! Руни!” как часть утреннего ритуала. Вы можете любить Англию и не быть хуйлом.

Есть много плохого в Англии: это грязная, серая страна замусоренная секс рэкетом, феодализмом и роботом-карбонадом вместо премьер-министра. У нас по-прежнему поднимают шумиху вокруг миграции, несмотря на то, что Англия разбогатела на колониализме. Мы всё так же необъяснимо экономически зависим от монархии, и люди конкретно готовы угрожать смертью из-за бессмысленных желаний видеть всё больше женщин на наших банкнотах. Среди нас есть много людей, которых захлёстывает стояк от идеи о возвращении казни через повешение. Погода у нас официально признана дерьмовой. Одним словом, Англия – это жопа.

Но это наша жопа. Это наша система медицинского обслуживания и картошка-фри в плюшке вместе взятые. Это “каменная” штукатурка и пофигизм насчёт дождя. Это бесчеловечно громадные порции завтраков в кафе и отличные вечеринки. Это шорты в марте, когда появляется малейший намёк на солнце. Это страна, где даже супермаркеты имеют классовую систему. Это жалкая, обреченная надежда, что наша футбольная команда хорошо выступит в турнире этим летом. Это “эсид-хаус”, траектории полета, мини-гольф, самодельный виски и отсутствие очередей за сигаретами. Это лихачество на дороге на угнанном автомобиле и парк развлечений Diggerland. Это яркое, живое место, где у каждого есть свое мнение о йоркширских пудингах. Не позволяйте мужикам с татуировками на головах, у которых срывает крышу от Кенни Миллера, быть единственными, кто любит нашу страну.

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