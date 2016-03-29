Кража экзотических питомцев, подтасовка в автокафе и другие истории о жульничестве на рабочем месте

Кадр из «Офисного пространства», взято с IMDB

Четыре года назад в этом месяце Рита Крандуэлл наслаждалась последними днями 12-недельного отдыха от работы финансовым контролёром и казначеем маленького городка под названием Диксон (штат Иллинойс). Диксон находился в нелёгком финансовом положении: уже урезали бюджет управлению полиции и уволили треть работников по ремонту улиц, и казалось, будто в городке с населением 15,000 человек попросту не хватает денег. Во время отсутствия Крандуэлл её временный заместитель запросил все выписки с банковских счетов города. Вот тогда и стало понятно, куда шли все деньги.

Крандуэлл перекачивала городские средства на собственный банковский счёт через ряд липовых банковских счетов – в среднем около 5 миллионов долларов в год. За два десятилетия работы на город Крандуэлл в общей сложности присвоила 53 миллиона долларов за счёт укладки дорожного покрытия на дорогах города и оплаты труда муниципальных рабочих. Крандуэлл (которая в настоящее время отбывает свой 20-летний срок в тюрьме) использовала деньги прежде всего для финансирования конюшни с породистыми конями, но она также купила ювелирные изделия, скутер Yamaha и гриль из нержавеющей стали от Viking, которые были проданы на аукционе в прошлом месяце.

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Кража Крандуэлл, возможно, является самым крупным примером муниципального мошенничества в американской истории, однако в каком-то смысле это всего лишь преувеличение шокирующе распространённых махинаций на рабочем месте. В отрасли розничной торговли сотрудники крадут на работе больше настоящих воров, как сообщает отчет Global Retail Barometer за 2014 год, обнаруживший, что служебная кража является причиной утери товаров в розничных магазинах в 43 процентах случаев (магазинные воришки отвечали за 37 процентов). А ведь существует достаточно других способов, которыми работники дурачат своих работодателей – от масштабных махинаций, вроде махинаций с несчастными случаями на производстве, до мелочей вроде употребления наркотиков или алкоголя в рабочее время.

Мы пообщались с несколькими людьми, ставшими свидетелями подобных (мелких) махинаций на рабочем месте. Совершать преступления низкого уровня ради выживания не рекомендуется, однако если вам интересно, как, вероятно, начинали такие люди, как Крандуэлл, рассмотрите эти примеры.

Фотовзятос Flickr Wikimedia Commons

Кража экзотических животных

Когда мне было 17, я устроился на лето на работу «специалистом по мелким животным» в Petco – это, по сути, значит, что я приходил пораньше и чистил клетки для хомячков, а затем шесть часов работал с кассой. За те три месяца я познакомился с кучей щенков, научился бояться шиншилл и едва не потратил четверть своих заработков на попугая по кличке Козюлька. Я, также, впервые узнал, что такое служебная кража.

Если работаешь в зоомагазине, то красть, казалось бы, особо нечего. Это не так. Люди, работающие в зоомагазинах, как правило, одержимы питомцами; девушка, которая управляла нашим отделом грумминга, практически держала псарню у себя в квартире. Также они получают минимальные зарплаты, поэтому непременно берут еду и ошейники из магазина. Бывали и крупные кражи, вроде той, которую совершил мой сотрудник в отделе рыб и рептилий.

Однажды утром, вскоре после поступления, я пришёл на работу и столкнулся с явно взволнованным менеджером. «Кто-то вчера вечером оставил резервуар с королевскими змеями открытым, – без церемоний сказала мне она, – так что будь начеку». Следующие восемь часов я провёл в состоянии повышенной боевой готовности, граничащем с панической атакой. Королевские змеи так и не объявились.

В течение всего лета эта сцена повторялась снова и снова. Маисовые полозы сбегали, гекконы исчезали, однажды 15 детёнышей игуан вырвались на свободу, и больше их никто не видел. Мне как наивному подростку (или, быть может, полному идиоту) удалось связать эти достойные Гудини подвиги рептилий с парнем, который уходил по вечерам в будни, лишь к концу своей работы. Озарение снизошло на меня во время редкой совместной вечерней смены с этим чуваком, когда он мне все уши прожужжал о безумной террариумной установке, которую строил из украденных из магазина лампочек, клеток и фильтров. Торговал этот парень ящерицами из Petco или собирал их всех для себя, я, вероятно, не узнаю никогда, но я до сих пор думаю о нём всякий раз, когда мне говорят остерегаться змей.

Фото взято у пользователя Flickr Mike Mozart

АФЕРА С ХИЩЕНИЕМ В ФАСТ-ФУДЕ

Летом 2002 года я работал в TacoBell, а моему менеджеру, Тайлеру (имя ненастоящее), хотелось жить больше всех, кого я когда-либо видел.

Мы с Тайлером работали в TacoBell во время заключительной смены, которая является самой скучной. Мы во время смены поголовно выходили на задворки и упарывались за мусорными баками, потому что она так медленно тянулась. Однако в те вечера, когда на близлежащей открытой площадке проходил какой-нибудь концерт, было жутко хлопотно. На улице скапливались машины в ожидании GrandeCombo, готовка которых всегда занимала какое-то время, потому что мы не могли во время разморозить пакеты с говядиной или сгустить фасоль, а ещё мы с Томом частенько бывали слишком упороты, чтобы делать что-либо быстро или с удовольствием.

Однажды вечером, работая в окошке для водителей, Тайлер сказал нам: «Я закрою кое-какие из этих заказов, чтобы мы выиграли время».

«Закрыть кое-какие заказы» на сленге TacoBell значило обмануть компьютеры компании. Если некоторые из заказов закрывались и записывались на клочках бумаги, среднее время ожидания на распечатке, которую получал генеральный менеджер, оказывалось значительно меньше, в то время как на самом деле вы неторопливо двигались, между тем как набитые разъярёнными людьми машины ждали своих GrilledStuftBurrito.

Мы не знали, что Тайлер брал заказ у машины, а затем отменял заказ на экране. Клиент всё равно получал свою еду, но Тайлер клал деньги себе в карман и давал сдачу из кассы.

В конце вечера, почти в четыре часа утра, Тайлер дал мне и моему коллеге Тому по 20-долларовой банкноте. «Спасибо, ребята, – сказал он. – Вы это здорово ускорили». Мы подумали, будто он поощрил нас, потому что мы классно выполняем свою работу.

Две недели спустя, когда я однажды днём прибыл на работу, я увидел, что у парадной двери припаркованы две полицейские машины. Том вышел и сказал мне, что Тайлер в служебном помещении и его сейчас арестуют за кражу. За последние несколько месяцев он украл несколько тысяч долларов, а попался, когда ревизия продуктов не сошлась с тем, что значилось в итоговых квитанциях за день.

В тот момент стало очевидно, что бонусы нам выплатили за молчание. Следовало додуматься до этого раньше, но кто я был такой, чтобы сомневаться в Тайлере? Его вывели под белы рученьки из TacoBell и отправили на заднее сиденье полицейской машины. Больше я ничего о нём не слышал.



Фото взято у пользователя FlickrJamesWhatley

Пьянки на работе

На хреновой работе в сфере обслуживания можно пойти двумя путями: здорово сконцентрироваться на том, чтобы хорошо работать, и напроситься на повышение или пробездельничать весь день, ища различных способов кинуть компанию. Я однозначно занялся последним, работая неполный рабочий день в Starbucks. С инвентарём и деньгами в кассе было довольно сложно, однако под конец вечера всегда оставалась еда, которую мы не выбрасывали, а тайком засовывали себе в сумки. Спустя время вчерашние булки в форме лимонов приедаются, зато напиваться на работе я не уставал до самого увольнения.

У нас был блендер, которым мы пользовались для приготовления фраппучино и фруктовых напитков вроде смузи в ассортименте, а когда становилось спокойнее (как правило, после 8 вечера), мы пользовались им для создания вкусных замороженных коктейлей. В нашем распоряжении были лимонад, чай со льдом и немного фруктов и ароматизаторов, так что, когда было достаточно тихо и дежурил крутой ночной менеджер, мы могли делать очень интересные миксы. Я по сей день считаю, что Starbucks мог бы заработать ещё миллиард, если бы там начали подавать те смешанные алкогольные напитки, которые мы придумали, а в некоторых заведениях теперь продают пиво и вино, так что они, вероятно, движутся в этом направлении, а я – его первопроходец. Я с теплотой вспоминаю, как нализывался, очищая заведение сверху донизу, а затем направлялся домой к своему коллеге, чтобы покурить травки вместе с его родителями в соседней комнате. Сейчас этот парень, кажется, служит в морской пехоте.