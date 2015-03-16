Перестаньте обвинять социальные сети в том, что вы чувствуете себя дерьмово

Изображение Бена Томсона

В прошлом месяце исследователи из Университета Миссури-Колумбия, опубликовали научную работу на тему взаимосвязи использования Facebook и увеличения зависти и депрессии. Их работа быстро распространилась в СМИ, как и многие другие громкие новости и сообщения. Теперешняя молодёжь проводит невероятно много времени в Интернете, что вызывает меланхолию, постоянную тревожность, страх пропустить сообщение. Но, несмотря на нашу любовь и склонность обвинять во всём Интернет за всё плохое, что случилось после 1998 года, многие эксперты в области психического здоровья считают, что эта корреляция всё-таки завышена.

Бридианн О’Ди является доктором наук австралийского института Black Dog. Она отмечает, что в то время как многие из нас чересчур чувствительны и зависимы от ретвитов и «shares», мы не должны недооценивать человеческую стойкость. «Конечно, отрицательный результат воздействия социальных медиа может повлиять на вашу самооценку», – говорит она. «Но помните, что самооценка является тем, что начинает развиваться ещё в глубоком детстве. Развитие и установление самооценки требует много времени, аналогично много времени требуется и на её изменение».

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Уровень депрессии, тревоги и самоубийств достигли в Австралии десятилетнего максимума, и аналогичные показатели тоже растут в Америке. Поэтому, не удивительно, что люди часто обвиняют социальные медиа в том, что чувствуют себя паршиво. Кто не чувствовал себя пиццей четырёхдневной давности после просмотра фотографий своих друзей? Однако, как бы явно мы не ощущали изменение нашего настроения с просмотром страниц социальных сетей, это в значительной степени косвенные взаимосвязи.

В действительности, химия вашего организма, скорее всего, имеет намного больше общего с вашим возрастом, чем с использованием Facebook. Почти 50 процентов пользователей социальных сетей – это люди в возрасте от 18 до 29. Это та же демографическая группа, в которой проявляется самый высокий уровень психических заболеваний. О’Ди поясняет, что тенденции всплесков психических заболеваний в подростковом и юношеском возрасте были выявлены ещё много лет назад, около 75 процентов психических заболеваний возникают в возрасте до 25 лет. И депрессии, которые, как нам кажется, напрямую зависят от социальных сетей, в значительной степени этим и объясняются.

Точных данных нет и все цифры, которые используются в анализе этого вопроса, далеко не точные, так как многие просто не обращаются за помощью к психологу. «Вы можете наблюдать тенденцию роста показателей психических заболеваний, но это не обязательно означает, что количество [душевнобольных] людей растёт», – говорит О’Ди. «Просто растёт число людей, обращающихся за помощью».

Профессор Ник Титов, руководитель проекта в MindSpot Clinic, согласен с О’Ди. Он говорит, что озабоченность по поводу новой технологии была связана с самими новыми технологиями, и не верно предполагать, что сами по себе технологии являются проблемой. «Я уверен, что предыдущие поколения были обеспокоены нашими родителями, которые сидели перед телевизором», – отмечает он. «Я считаю, что проблема не в том, посредством чего люди общаются, проблема в том, как они общаются и на какие темы».

Медицинские работники всегда поддерживали положительную роль Интернета и социальных медиа, как ещё один источник информации. В тоже время, они указывают на тенденцию искажать себя в Интернете, и что для молодых поколений, онлайн мир становится всё более реальным.

Психологи называют наш глянцевый онлайн образ нашими «надеждами стать именно такими как на аватаре и в профиле». Они также утверждают, что в некоторых случаях этот образ мотивирует людей меняться и стремиться к чему-то новому. Наши образы в социальных медиа содержат в себе только самое лучшее. Управляя этим образом мы не обманываем ни себя, ни других, но формируем картинку того, какими мы могли бы быть.

И хотя наличие троллей и онлайн издевательств – серьёзная проблема, которая требует особого внимания, есть и менее очевидные преимущества использования социальных медиа для экспертов в области психического здоровья. Социальные сети дают не только доступ к информации, но также являются важным инструментом для исследователей. Обсуждения, которые развиваются часто через социальные сети, всё чаще переходят в область научно-исследовательских вопросов, и тенденции использования Facebook помогут определить и сформулировать будущие исследования.

Вы можете чувствовать себя плохо, когда сидите в Facebook, но ваше настроение, скорее всего, в большей степени зависит от гормонов, обстоятельств и других людей вокруг вас, но никак не от Марка Цукерберга. Это означает, что даже если вы отключитесь от Facebook, скорее всего, вы не станете чувствовать себя лучше. Но с другой стороны, ваш яркий и невероятный Instagram не добавит проблем в чужую жизнь.

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