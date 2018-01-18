Странная история одиночества лучшего профессионала по скольжению на Soap Shoes в мире

Райан Джонземис забил на учёбу в университете, предпочтя бегать по улице, запрыгивая на поручни и бортики в особенных кроссовках с пластинками под названием «Soap Shoes». Эта обувь, спиннер своего времени, обрела бешеную популярность среди молодёжи в 90-е, а это значило, что под конец своей юности он жил как гедонист, будучи псевдознаменитостью в нишевом экстремальном виде спорта. Но той травки и джинсов JNCOS, которые можно было купить за деньги, судя по всему, было недостаточно. Возмущённый тем, что он получает меньше, чем профессиональные роллеры, и не имеет права снять рекламный ролик, в котором он стоял бы в бассейне в окружении «красивых фанаток Soap», он написал злое электронное письмо другу.



Он случайно отправил это послание своему боссу, и всё рухнуло.

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Я схожу с ума по Джонземису с 2015 года, когда один мой приятель случайно наткнулся на видеоподборку его трюков. Моё восхищение лишь возросло, когда я узнала историю его невероятной гордыни, в конце которой он нашёл себя заново в роли профессионального пикапера в Лас-Вегасе, где до сих пор скользит по бортикам, столешницам в уборных и даже игровым автоматам, между делом обучая мужчин, как брать телефоны у двух девушек сразу.

Моя самая главная мечта – чтобы Хармони Корин снял неоднозначный артхаусный фильм о Джонземисе, но до этого мне придётся обожать «Soap or Die» («Soap или смерть»), документальный фильм, снятый калифорнийскими кинематографистами Греем Китом и Логаном Шиллинглоу IV, который появился на YouTube в прошлом году и является по-своему неоднозначным. Этот 21-минутный фильм, рассказывающий о его жизни – в роли футболиста, роллера, соупера, а затем, по его выражению, «самого агрессивного тренера по знакомствам и соблазнению в Лас-Вегасе», – также даёт Джонземису массу возможностей разводить сопли о погоне за мечтой. Собственно говоря, он состоит из старых кадров очков Oakley, бульбуляторов и длинных монологов о смысле жизни, смешанных так, что точно определить уровень самосознания его героя невозможно.

Недавно я позвонила Джонземису, чтобы узнать больше об этом фильме, соупинге и его новой карьере пикапера.

VICE: Мне понравилась эта документалка, потому что она рассказывала о кое-каких подробностях биографии, которые мы не рассмотрели в нашем первом интервью. Например, о вашем замысле сделать Soap более привлекательным брендом.

Райан Джонземис: Итак, я сидел в угловом кабинете, и помимо скольжения на улицах и съёмки видео, у меня была работа помощника маркетолога с оплатой 8 долларов в час. Soap давал рекламу только в роллерские и скейтерские журналы, вроде Thrasher и тому подобного. Я пытался дозвониться до Nintendo Power, Boys’ Life и Playboy, чтобы вывести рекламу на новые рынки. Я даже делал рекламу сам. Я хотел, чтобы в ней был я вместе с двумя красивыми фанатками Soap, одетыми в чирлидерские прикиды с белым логотипом Soap в виде буквы «O». Я хотел быть в джакузи с большой золотой цепью – это было очень в духе 90-х. Я пытался зажечь и сделать [Soap] более хардкорный образ. Я продолжал говорить им: «Секс продаёт, особенно если пытаешься продавать мальчишкам-подросткам. Вам надо, чтобы девчонки тёрли мне боты, и надо снять охренительную рекламу». Но мне сказали, что это – не тот образ, которого они хотят. Мне продолжали говорить: «Вы должны быть довольны этой работой – у вас есть возможность поскользить в этих кроссовках». Затем всё просто скатилось в дерьмо.

Таким было видение Soap Shoes от Джонземиса, прежде чем компания его уволила.

Каков был этот опыт? Вы были опустошены или разозлены?



Одной из моих первых татуировок был логотип Soap на плече. После того, как меня уволили, после всех сломанных костей и сломанных зубов, которые я вложил в статус лучшего соупера в мире, я просто уже не чувствовал гордости за то, что представляю эту компанию. Поэтому я просто взял горячую ложку на плите и выжег татуировку. Я думал, что она просто заживёт, но врачи называют это келоидным рубцом. Туда даже кожу не пересадить, потому что она будет просто сохранять форму деформированной кожи. [Ложка] была такая горячая, что обожгла кожу, но не вывела краску. Поэтому мне пришлось взять мокрые тряпки для мытья посуды и потереть её. Краска всё равно, в принципе, не сошла полностью. Я был наполовину пьян, потому что пил водку, чтобы притупить боль.

Моя мама спросила: «Да что ты натворил со своей рукой?» Она была взбешена! Впрочем, сейчас это не особенно бросается в глаза. Если я, скажем, в душе с девушкой, она как бы может сказать: «Что это такое?» Но тогда я могу как бы рассказать ей историю, и это как бы круто, потому что в таком случае она может немного узнать моё прошлое.

Кажется, это неплохой способ перейти к карьере пикапера. Что послужило мотивом для этого сдвига? Нечто из тех времён, когда у тебя были так называемые фанатки Soap?

Я в итоге женился на девушке, которую любил в старшей школе, и у меня с ней двое детей. После того, как эти отношения распались, я, по сути, с кондачка уехал в Неваду и переехал в Лас-Вегас. И вот я внезапно стал холостым 26-летним парнем, и никто не знает, что я за хрен такой. Когда я был моложе и гастролировал с Soap, я проводил мероприятия и ездил из города в город, где ко мне подходили красивые молодые девушки. Они говорили со мной не просто так, потому что я заведовал стендом и перекладинами для скольжения, а на заднем плане шло моё видео. Я был как бы мини-знаменитостью или чем-то в этом роде. Я пытался идти в бар, и на меня не обращала внимания ни одна девушка. Я думал: «Ой, чёрт, я же теперь старше. У меня уже нет той ценности, которой я обладал, когда был моложе».

Так что же вы сделали?



Я начал зависать в отделе психологической самопомощи Barnes & Noble и читать кучу книг о языке тела и женской психологии, пытаясь понять биологию и эволюцию. По сути, понять, почему кое-каким парням достаются девушки, а другим – нет. Поэтому я воссоздал процесс, с помощью которого мог вечер за вечером ходить в эти бары и сходиться с двумя-тремя женщинами в неделю. Затем все мои друзья начали спрашивать меня, как я это делаю, а я говорил, что у меня есть методика. Я начал создавать небольшие презентации в PowerPoint, чтобы учить друзей, и они говорили: «Да ты за это деньги брать должен!» Я создал группу на Meetup.com, и пошло-поехало. Я съездил в тур по 22 городам вместе с пикапером по прозвищу Бэдбой.

Так чему же вы научились?

Раньше я просто подходил к девушкам в баре и говорил: «Привет, как дела?» Но в пикапе есть такое понятие, как «открывашки». Это необязательно выражения для пикапа, но тут как бы надо подойти к компании девушек и сказать: «Привет, народ, по-быстрому, я тут провожу опрос для YouTube. Если бы у вас был собственный остров, что бы вы сделали на нём в первую очередь?» Девушки будут отвечать что-нибудь вроде: «Я бы курила травку», – или: «Я бы установила гамак». Но одна из девушек может сказать: «Я бы занялась сексом», – а если она так говорит, я уже знаю, что ей понравлюсь.

Гм – м – м. И как пикап-тусовка сейчас? Кажется, она могла пойти по стопам Soap.

Она не так активна в реале из-за YouTube. Даже в 2012-м было не так много разных каналов. В 2006-м за участие в программе для пикаперов нужно было платить тысячи долларов, но сейчас всю информацию можно получать бесплатно. Необязательно идти на встречу в какой-то берлоге.

Сейчас я стараюсь учить людей быть как можно лучше, чтобы привлекать самых лучших партнёрш. Я прочитал всё, что известно, всю теорию, но у меня есть и практические знания. Я был с таким количеством женщин, что могу обучить этому кого угодно. Я прошёл путь от ожирения до каменного пресса кубиками. Я знаю секреты похудения. Я выпустил книгу под названием «Unlimited Wealth» («Неограниченное богатство»), которая учит, как иметь несколько источников дохода. Для меня главное – сделать несколько книг и дисков и зарабатывать во сне, потому что у меня кое-что есть на iTunes и кое-какие видео на YouTube, и сейчас вышел на VHS «Soap или смерть», а это – ещё один источник дохода.

Вы склонны хвататься за скоротечные тренды. Что войдёт в моду следующим?

Мне нравится такая штука, которая называется сверхмарафонский бег – это когда бежишь 50-60 миль. Слышали об этом? Это довольно круто.

Звучит жутко. Кстати, что произойдёт, когда у вас закончатся кроссовки Soap? Их вроде как больше не будут выпускать, а вся обувь рано или поздно стирается.

У меня осталось семь пар. Одной из них я обзавёлся недавно, и они особенные – широкоформатные, то есть пластинка для скольжения идёт посреди кроссовка вдоль, а не только поперёк. И я заплатил за них 200 баксов на eBay, а первый раз, когда я вышел в них на улицу, они, по сути, просто раскрошились и превратились в пыль. Я был взбешён. Впрочем, другие до сих пор хороши.

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