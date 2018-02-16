Стрелок открыл огонь в средней школе Флориды, сообщается о многочисленных жертвах

Стрелок, открывший огонь в средней школе в Южной Флориде днём, в среду, в результате чего было убито по меньшей мере 17 человек и ранено десятки других, теперь находится под стражей.



Число жертв и пострадавших, как ожидается, увеличиться по мере поступления новых сообщений.

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Стрельба началась примерно во время окончания уроков, когда стрелок — который был идентифицирован как бывший ученик по имени Николас де Хесус Круз — открыл огонь в здании девятиклассников в средней школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Паркленд. На видео с места преступления видно, что школа изолирована и окружена командой спецназа и танками, а студенты покидают кампус, некоторые бегут с места преступления небольшими группами, а другие в более крупных группах спокойно выходят, держа руки над головой. Место распределения больных на группы было размещено через дорогу от школы, где медики лечат жертв под большой красной палаткой.

Администрация школы отметила, что стрельба началась незадолго до окончания уроков, и изначально студенты считали, что эвакуация проводится из-за пожара. Но быстро стало ясно, что что-то не так.

«Как только сработала пожарная сигнализация, и мы начали эвакуироваться, я услышал пять выстрелов», — сказал WSVN один из бывших учеников, находившийся в здании, а также сообщил каналу, что сначала возникло замешательство из-за пожарной тревоги в школе, которая произошла рано утром. «Я знал, что дело было не только в тревоге».

Другой ученик рассказал каналу, что, когда он впервые услышал выстрелы, он подумал, что это воздушные шары из-за того, что в здании были воздушные шары ко Дню святого Валентина.

«Он был очень проблемным парнем, у него было много оружия, и он показывал другим студентам фотографии на телефоне» — сказал WSVN студент, который знал Круза. «Он знает схему расположения школы и несколько раз был на тренировках по стрельбе, он знал, куда идти».

Воспоминания ученика совпали с воспоминаниями Джима Гарда, учителя математики в школе, который рассказал «Miami Herald», что Круз является его бывшим учеником, которому было запрещено ходить в школу с рюкзаком из-за его проблем с дисциплиной.

«В прошлом году нам рассказали, что ему не разрешают ходить в школу с рюкзаком», — отметил Гард. «В прошлом году у него были проблемы, он угрожал студентам, и я думаю, его попросили покинуть школу».

Это 19-й инцидент со стрельбой в школе, который произошел в этом году. 1 февраля в средней школе, расположенной в Лос-Анджелесе, полиция арестовала 12-летнего ребенка после стрельбы, в результате которой пострадали пять учеников.