Стрелок в Лас-Вегасе перевел $100 тысяч на Филиппины на прошлой неделе

Как сообщает NBC News, за неделю до того, как убить более 59 человек и ранить 527 других в Лас-Вегасе, Стивен Пэддок перевел $100 тысяч на Филиппины, родную страну своей девушки.



Пока неизвестно, предназначались ли деньги, переведенные на банковский счет в страну, девушке Стивена Пэддока, Мариле Дэнли, которая во время массовой стрельбы в воскресенье в Вегасе, находилась на Филиппинах. Как отмечает NBC, несмотря на то, что следователи заявили, что не верят, что она замешана в расстреле, они намерены допросить её, как только в среду она приземлится в США.

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Согласно сообщениям, Дэнли начала встречаться с Пэддоком в начале 2017 года и проживала с ним в его доме в Меските (штат Невада), что примерно в часе езды от Лас-Вегаса. Как отмечает NBC, когда полиция обнаружила Пэддока мертвым в номере гостиничного развлекательного комплекса Мандалай на 32-м этаже – из которого он якобы вел массовую стрельбу – при нем они также нашли документы Дэнли.

Брат Пэддока Эрик рассказал NBC, что подозревал, что переведенные деньги были предназначены для Дэнли. По его словам, его брат мог «манипулировать ею, чтобы она находилась как можно дальше от этого и имела деньги».

«Можно осудить Стива за азартные игры. Однако он заботился о людях, которых он любил. Он сделал меня и мою семью богатой», – заявил Эрик Паддок. «Спускаясь в ад… он хотел позаботиться о ней».

В то время как перевод наличных средств – это всего лишь последняя деталь, которая может всплыть о человеке, который, как сообщают, стоял за одним из худших массовых расстрелов в современной истории Америки, до сих пор неясно, каков был его потенциальный мотив.

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