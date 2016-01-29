Стриптизёры разъясняют этикет стрип-клубов

Все фото Эми Ломбэд

Несколько месяцев назад фотограф Эми Ломбард и я провели около 24 часов в «Шоу Пэлэс», одном из стрип-клубов Нью-Йорка. И хотя мы прошли все этапы потенциального посетителя, у нас сложилось впечатление, что те истории, которые мы услышали, были лишь вершиной айсберга. Поэтому мы решили вернуться туда и узнать больше у стриптизёров и менеджеров клубов об их работе, их клиентах и о том, как нужно вести себя в стрип-клубе.

Весь ленивый воскресный вечер (ленивый, потому что кто ходит в стрип-клуб в воскресенье?) мы ходили по раздевалкам вместе с танцорами, которые рассказали нам свои лучшие истории, дали советы, а также поделились мыслями о работе в этой индустрии. И вот о чём они говорили:

Videos by VICE

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАНЯТЬСЯ СЕКСОМ С ТАНЦОВЩИЦАМИ

Многие парни злятся: они не понимают, что я танцовщица. Я не занимаюсь сексом за деньги, и некоторых мужчин это очень расстраивает. Они не затыкаются. «Ну, давай, займись со мной сексом, я дам тебе денег. Дам столько, сколько хочешь». Это, пожалуй, раздражает больше всего.

Многие мужчины – выходцы из азиатских стран, или они с Ближнего Востока или Южной Америки. Думаю, что существуют культурные различия. Очень часто в клубах тех стран, если женщина работает в секс-индустрии, она занимается сексом за деньги. Лишь немногие женщины танцуют здесь так, как там. Не знаю, всерьёз или нет, но были парни, которые предлагали мне 1000 долларов. А я такая: «Послушай, я не занимаюсь сексом за деньги. Если ты сядешь и расслабишься, сможешь наслаждаться моим танцем». Это очень раздражает. Мужчинам просто нужно попытаться понять границы. Любите клуб за то, чем он есть, вместо того, чтобы хотеть, чтобы он был борделем. – Дженнифер

У нас была девочка в приватной комнате. У нас есть камеры, мы следим за приватными комнатами. Она наклонилась и нарушила главное правило: никогда не позволяй парню вставать. И парень встал, претворяясь, что хочет трахнуть её сзади, а потом достал член, будто собирался его вставить, а я следил за камерами и увидел это. Она испугалась. Мы моментально схватили парня и вышвырнули его (не самым приятным образом). Нельзя насиловать стриптизёрш. Нельзя этого делать. – Майк Диаз, менеджер.

Парни достают член по нескольку раз в неделю, обычно, в приватных комнатах. Я просто говорю: «Это нужно убрать», а некоторые парни не убирают. Тогда я говорю: «Я уйду, если ты это не уберёшь», и обычно это срабатывает. По-моему, за шесть лет танцев я была вынуждена уйти всего один раз. Большинство парней не против, и они делают то, что ты им говоришь. – Дженнифер

БУДЬ ХОРОШИМ, НЕ придурком

17 января мне исполнилось 18 лет. В мою первую ночь сюда пришёл 70-летний мужчина. Он такой: «Только не доведи меня до сердечного приступа». Я такая: «Ага, постараюсь». Был ещё один мужчина – около 63 лет. Он такой: «Я бы так хотел пригласить тебя на свидание. У тебя соски проколоты? Хочу пососать твои соски и отрахать тебя до смерти прямо сейчас». А я такая: «Что?!» Мне вечно достаются странные товарищи. А ещё многие ребята говорят мне, что я выгляжу, как их маленькая сестрёнка или типа того.

Однажды пришёл парень. Мы пошли в приватную комнату, а он такой: «Ты такая красивая». Я танцую, а он говорит: «О, Боже, ты напоминаешь мне мою дочь, я всю ночь буду давать тебе чаевые». Я была в шоке. И не знала, что сказать. Я остановилась. И говорю: «Простите». А он такой: «Ой, я не хотел этого говорить. Просто соскочило». Я такая: «А… Окей. Я продолжу». Но после этого было какое-то напряжение. Он знал, что облажался. Поэтому он просто сидел тихонько.

Но сегодня он принёс мне кексы! Он сказал: «Я был на работе и думал о том, какая ты милая, и поэтому купил для тебя кексы». – Ася.

ПОЛЬЗУЙСЯ ДЕЗОДОРАНТОМ

Однажды мне попался парень, который очень вонял. Студент. Он не пользовался дезодорантом. Он сильно потел. Он вонял луком. Я провела с ним час и была вынуждена так долго это нюхать. Я постоянно тёрла свой нос, пытаясь намекнуть, тебе нужен дезодорант. Это было ужасно. – Ася

ЗА ФЕТИШ-ИГР Ы НУЖНО ПЛАТИТЬ

Приходил парень, которому нравилось нюхать задницы. Мы пошли в приватную комнату, а он такой: «У меня есть этот извращенный фетиш. За него дам тебе много денег». Я такая: «О чём речь?» А он такой: «Люблю нюхать задницы». Сначала я немного испугалась, но… то, что происходит в вип-комнате, там и остаётся. Он просто хотел, чтобы я нагнулась, а он понюхал. Один раз, ему было достаточно. – Руби

Приходил парень, который любил одеваться, как женщина. Он надевал одежду одной из танцовщиц, стринги и прочее. Она позволила ему это надеть. Недавно, в день, когда закон разрешил гомосексуалистам сочетаться браком везде, он ходил по клубу в стрингах и платье, залез на танцпол и начал танцевать. Но ему никто не мешал. У него было много денег – в районе нескольких тысяч. – Палома

НЕ КОНЧАЙ СЕБЕ В ШТАНЫ

Терпеть не могу, когда парни кончаются себе в штаны. Это противно. Ты просто танцуешь, например, у них на коленях, а они кончают. Это выступает наружу, мочит штаны, ты чувствуешь это у себя на задней части ноги, и спрашиваешь: «Что это?» А им неудобно, и они говорят: «Ой, я просто кончил». Но я после этого ухожу. Это не смешно! Подайте мне сигнал, чтобы я на это не села!

Со мной такое уже было, поэтому я говорю: «Послушай. Когда я танцую, не надо этого делать. Если хочешь кончить, пожалуйста, предупреди меня, чтобы я перестала танцевать». – Руби

УВАЖАЙ ТАНЦОВЩИЦ

Некоторые парни приходят с неправильным пониманием и начинают относится к танцовщицами, как к мусору. Однажды приходил парень, такой хорошо одетый мальчишка. Он вышел из такси, а я стоял у входа. Знаете таких парней, которые сразу ведут себя слишком развязно? Он такой: «Эй, что тут нахер происходит?» Я ему: «Мальчик, ты о чём?» Он такой: «Тут есть хреновы сучки?» Я такой: «Хорошо, во-первых, если ты войдёшь сюда с таким отношением, я тебя, в конце концов, отсюда вышвырну. Во-вторых, если ты войдёшь и будешь так разговаривать с девочками, я тебя отсюда вышвырну. И тебе не вернут твои деньги». Парень был поражён. Но иногда нужно защищать девочек ещё до того, как парни вошли.

Некоторые из этих ребят – они просто смотрят на девочек, будто они никто. Ничто. Некоторые из этих девочек матери. Некоторые из этих девочек студентки. Моя бывшая девушка стала хирургом мирового класса, но она начинала как стриптизёрша. О ней писали. – Майк

НЕ ПРЕДЛАГАЙ ИМ ВЫЙТИ ЗАМУЖ

Конечно, мне попадаются парни, которые хотят на мне жениться. Они говорят, что мне не надо заниматься такой работой. Это плохая работа, и мне нужно выйти за них замуж. И почти всегда это индусы. Они говорят, что то, что я здесь, это нехорошо; что я должна быть замужем.

Я просто говорю им, что не хочу замуж, а они потом говорят мне, что это ужасно, что я хочу быть одинокой. Я должна быть дома и нянчить детей. А я такая: «Не-а, мне нравится моя независимость». – Дженнифер

РАССЛАБЬСЯ И не мешай девочкам заниматься своим делом

Иногда, если даёшь клиенту номер, он может звонить тебе, будто вы встречаетесь. Такому нужно расслабиться. Я заблокирую его, а он звонит с других номеров. Был один, который мне понравился. Ему понравилось, что я очень приятная, но он стал меня нервировать, потому что много говорил, и он тратил много денег. Впервые, когда я ему станцевала, он дал мне 1200 долларов. Я дала ему свой номер, когда увидела его во второй раз. Но когда он не мог со мной связаться, он приходил ко мне на работу, чтобы найти меня. Он стал рассказывать: «Я больше не приду в клуб, нам нужно встречаться вне клуба». Он хотел, чтобы у него в телефоне были наши фотографии, будто мы встречались. – Палома

«Если бы я встречалась со всеми, кто меня просит, у меня бы не было свободного времени» – Дженнифер

Меня за ночь спрашивают раз пять-десять, а я такая… Я говорю им, что им нужно прийти сюда снова, если хотят. Надо, чтобы они для начала встретились со мной несколько раз, потому что как я по-другому отличу хорошее от плохого? Я не могу сказать, каков ты, через полчаса. Если есть хоть маломальская возможность, что я захочу снова встретиться, я говорю им, чтобы они возвращались, а я подумаю. Я пытаюсь быть достаточно честной по этому поводу, и тем ребятам, с которыми я никогда не буду встречаться за стенами клуба, говорю: «Прости, я не встречаюсь с клиентами после работы». Плюс, если бы я встречалась со всеми, кто меня просит, у меня бы не было свободного времени.

Но у меня есть несколько человек, с кем я подружилась в клубе, и мы иногда видимся. У меня был клиент, который каждый год на мой день рождения и Рождество водил меня на спектакль на Бродвее и на приятный ужин в одном из ресторанов Бродвея. Это было классно. – Дженнифер

НО МОЖНО подружиться

Приватные комнаты на час – это всегда много разговоров. Практически никогда ты целый час не танцуешь. У меня есть несколько клиентов, которые приходят, чтобы просто со мной поговорить. Есть парни, для которых я даже не раздеваюсь. Один из моих лучших клиентов здесь – это француз. Он закажет около двух часов со мной, и мы в основном разговариваем. Парни любят признаваться нам в том, что они никогда не расскажут другим людям, например, свои сексуальные секреты. Они любят привязанность. Они любят внимание.

Один раз или два один парень начинал плакать. Я привыкла к этому клиенту, который приходил увидеться со мной. Один раз его понесло, и он рассказал мне о свой жизни, своём детстве – он немного всплакнул и сказал: «Я очень хорошо провёл время, я расслабился. Спасибо». Часть этой работы – это быть терапевтом. Смешно, но будучи танцовщицей, ты зарабатываешь не самые большие деньги за то, что ты самая симпатичная.Ты зарабатываешь самые большие деньги, потому что находишь связь с людьми. Я видела безумно красивых девушек, которые вообще не зарабатывали, и девушек, которые не были хорошенькими в традиционном смысле, но они хорошо зарабатывали, потому что знали, как разговаривать. Они знали, как находить связь с людьми. Вот, за чем они сюда приходят. Эти мужчины просто хотят связи.

Следите за сообщениями Зака Швартца и Эми Ломбэд на Twitter.