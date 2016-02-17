Роскошный секс: в нарядном мире вечеров костюмного фетиша

Автор иллюстрации Джекки Шеридан

«Он новичок. Он одет в полиэстровый костюм из магазина «Burton». Выглядит дёшево. Не так, как вон тот. Его костюм точно от «Savile Row».

Сейчас на часах 11 вечера, мы в подвале в недрах Кингз-Кросс в центре Лондона, а именно во всё ещё слегка обшарпанном районе рядом с задворками станции. Дуг – мой длинноволосый, румяный проводник, одетый в элегантный коричневый костюм-тройку с ярко-лиловым галстуком – останавливается, чтобы сделать короткую передышку. Он вытирает пот со своего лба шёлковым носовым платком. Он явно взбудоражен, и неудивительно: Дуг – костюмный фетишист, и мы находимся на «CityBoys» – первой в Лондоне (и, кажется, единственной) вечеринке для мужчин, которым нравится ходить в смокинге или идеально отглаженных брюках, надевать рубашку и блейзер.

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Место, где мы сейчас находимся, принимает большое количество столичных вечеринок по особым и необычным интересам; оно является чем-то вроде последнего оплота убогого Лондона в части города, которую в последние несколько лет почти облагородили. Впрочем, сегодня вид большого количества мужчин, преимущественно средних лет, стоящих в костюмах и потягивающих бутылочное пиво, заставляет это место выглядеть так, будто его арендовали скорее для конференции по оценке инвестиционных рисков, чем для фетиш-вечеринки.

Однако же, видео-экраны, которыми усеяно помещение, говорят о другом, транслируя фильмы от студии «MenAtPlay», которая снимает порно про мужчин в костюмах. В то время как на заднем плане пульсирует клубный ремикс песни Марка Алмонда «Worship Me Now» (Боготвори меня сейчас), нам показывают, как один парень в подтяжках занимается сексом с другим парнем, одетым в костюм из ткани в тонкую полоску.

В полумраке бара, находящегося в подвале и который разделён чёрными шторами, свисающими с потолка, для создания закрытых «игровых зон», изысканность нарядов гостей варьируется от мешковатых, помятых брюк с потёртыми коленями из благотворительного магазина до безукоризненно выглаженных костюмов-двоек от «Kilgour» с рубашками со срезанными воротничками и роскошными широкими галстуками от «Hermes», завязанными на узел «Двойной Виндзор». Оттенки галстуков и нагрудных платков колеблются от чисто синих и жёлтых цветов «квадратной мили» до галстуков с замысловатыми узорами. Так что же всё-таки есть такого в костюмах, что они настолько заводят некоторых людей, и является ли это фетишем того же порядка, что и, скажем, любовь к резине или латексу?

Джейми Макдоналд, который сегодня обслуживает гардероб и проработал в клубе пять лет, говорит, что костюмный фетиш куда более утончённый.

«Идеи фетиша являются чем-то из ряда вон выходящим и эксцентричным, и в то же время что-то настолько мирское, как, например, костюм, ступни или даже пальцы для кого-то могут быть фетишем. Я бы не стал обязательно называть это чем-то провокационным, если человек хочет выглядеть стильно и наслаждаться естественным удовольствием».

И всё же, по-видимому, в этом есть нечто большее. Каждый, кто надеется присоединиться к американскому сайту suitandtiefetish.com, сталкивается спримерно 40 вопросами о его необычном сексуальном влечении к костюмам, которые включают относительно безобидные вопросы вроде «Вам нравится шелковистая подкладка пиджака, изнаночная сторона жилеткии камзола?» и до более основательных из серии «Когда вы смотрите на мужчин в костюмах в каталогах и в интернете, для вас это как смотреть порно?», и до явно недвусмысленных «Вы испытываете оргазм от костюмов?» и «Вы увлекаетесь связыванием в костюмах?».

Безусловно, многие мужчины, с которыми я общался на вечеринке «CityBoys», весьма тщательно следят за фасоном и за тем, какие их костюмы на ощупь, как и те ребята, с которыми они хотят «пообщаться» в тёмных уголках клуба. Я спросил Джейми, как много из завсегдатаев являются ярыми костюмными и галстучными фетишистами в отличие от дилетантов, которые просто хотят поразвлечься.

«Примерно 95% настроены серьёзно, – говорит он. – Кроме того, что им просто нравится носить костюмы, им также нравятся качественные материалы; это касается не только костюмов, но и рубашек, галстуков, запонок, носовых платков, носков».

И, по их мнению, высококачественная дизайнерская одежда более эротична, чем, например, что-то дешёвое и яркое?

«Несомненно. Кое-кто из ребят высказывался по поводу низкокачественных костюмов некоторых новичков».

Одна из удивительных вещей касательно этого клуба – это то, насколько формально (практически «нормально») он выглядит по сравнению с другими фетиш-вечеринками, на которых я бывал. То есть до тех пор, пока вы не осмотрите некоторые тёмные углы, где всякие вещи и приходят. Это прибавляет возбуждения?

«Это элемент, который присутствовал здесь с самого начала… и призывает мужчин искать партнёров, флиртовать и начинать серьёзные отношения, если они этого захотят».

Том, основатель клуба, может больше рассказать о том, что делает костюмы настолько привлекательными.

«Я думаю, что они возбуждают, потому что это не стандартный гей-фетиш вроде кожи или резины. Тут есть связь с реальным миром. Как в случае со спортивной одеждой – вы можете носить её в повседневной жизни, и никто даже и не подумает, что она является вашим фетишем, или же вас может заводить сам процесс её ношения. Кроме того, дело в мужественности. Для меня мужчина в костюме выглядит очень мужественно. А ещё в костюмном фетише роль играют сила и доминирование. Тут, кажется, всегда есть босс и офисный служащий, которому приходится работать немного усерднее, чтобы угодить своему боссу».

Я спросил Тома, каким было его самое странное знакомство в клубе за прошедшие годы.

«Как-то вечером в клубе был один очень красивый молодой парень. Я заговорил с ним, и он рассказал мне, что работает в инвестиционном банке в Сити. Он казался очень открытым, и спустя пять минут мы с ним оказались в одном из тёмных уголков клуба. Когда мы закончили все наши дела, он сказал мне, что ему пора уходить, потому что его ждала его девушка. Я его больше никогда не видел, но это было одно из лучших моих знакомств. Мне просто любопытно, как он объяснил пятна на костюме своей девушке».

Уже за полночь и большинство мужчин, которые не узнают друг друга получше в двух тёмных зонах в дальней части клуба, стоят с пивом в руке, осторожно разглядывая друг друга в надежде на первый шаг. Я воспользовался случаем и спросил Дуга, где он купил свой костюм.

«Этот? Ой, это «Primark».

Но ты выглядишь как парень, который тратит значительно больше, чтобы выглядеть хорошо.

«Ну, обычно я трачу больше. Но чем я особенно увлекаюсь, так это чтобы на меня мочились, когда я одет в костюм. Поэтому нет смысла много тратить».

Точно.

«Лучшей ночью в моей жизни была ночь, когда я познакомился с красивым шведом с огромной бородой. Я заставил его всю ночь не ходить в туалет. В конечном счёте, он помочился на меня, на мой костюм, и это было так, будто небеса разверзлись. В ту ночь я шёл домой мокрым и с улыбкой на лице, поверьте мне».

Пока Дуг мечтательно смотрит в пинту сидра, я извиняюсь и оставляю обитателей вечеринки «CityBoys» с их исключительно элегантной игрой. В городах вроде Лондона, где у людей настолько разнообразные вкусы, и где так много мест, которые раньше давали пристанище этим вкусам, всё же закрываются, радует, что настолько узкопрофильное событие как вечеринка «CityBoys» до сих пор процветает.

Имена были изменены. Вечеринка «CITYBOYS» проходит каждую первую пятницу месяца в «CentralStation» с 19:00 до полуночи.