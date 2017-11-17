Таинственная женщина отправила украденное произведение искусства стоимостью $105 000 обратно в музей

В конце прошлого месяца из выставочного зала в Лонг-Айленд Сити исчезли две фотографии, выставленные для всеобщего обозрения в музее современного искусства PS1 в Нью-Йорке. Однако через несколько дней произведения вернули без помощи музея, даже если б он захотел их искать, благодаря таинственному пакету, который выявили на пороге музея PS1.



Согласно «New York Post», в начале этого месяца женщина лет двадцати вернула фотографии общей стоимостью 105 тысяч долл. обратно в музей PS1 с помощью агенства по доставке в Бруклине. Полиция не уверена, действительно ли таинственный отправитель украл эти фотографии, однако надеется выяснить, кто она, и расспросить ее о том, как ей удалось это сделать. Единственной зацепкой на нее, по данным «Post», являются записи видеонаблюдения с агенства по доставке, в который она заявилась, чтобы вернуть украденное произведение искусства.

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Источники из музея сообщили «CBS New York», что в ту ночь в музее PS1, откуда стащили фотографии, была установлена сигнализация, но она ни разу не сработала. Хотя нет информации о том, как были украдены произведения, однако есть версия, что вор следовал примеру «Из архива миссис Базиль Э. Фрэнвайлер», по которому он спрятался в музее и ждал пока его не закроют, а потом посреди ночи вынес фотографии.

Обе фотографии были доставлены с ретроспективной выставки перформансиста Кароли Шниманн, которую музей PS1 назвал «одним из самых влиятельных художников второй половины 20-го века». Согласно «Post», Шниманн позировала в обнаженном виде на обеих фото, которые были засняты Алексом В. Соболевским еще в 60-х годах.

Следователи еще не сказали, что могло бы мотивировать вора на кражу или, что вызывает не меньшее удивление, на возврат, хотя у людей, которые посетили выставку, есть много догадок. Охранник Келви Диаз сказал «CBS», что вор, возможно, был «действительно влюблен» в фотографии, и – как Тео Декер из «Щегол» – решил сохранить работы для себя. Художник Дженни Морган, проявляя более творческий подход к краже, отметила, что мошенник, возможно, действительно был мечтателем: таким образом собрат по искусству хотел сделать заявление относительно безопасности или хранении или чего-то еще.

«Полагаю, что это чья-то творческая реакция», – сказала Морган «CBS», – реакция на искусство, которое она видит».

Когда речь идет о масштабной краже, сложно сказать, почему люди делают сумасшедшие вещи, от проникновения в катакомбы Парижа, чтобы извлечь гигантскую золотую монету с тележкой. И хотя это может показаться ужасной идеей вернуть кучу дорогостоящих вещей, который вы украли, однако с другой стороны этот неизвестный житель Бруклина, возможно, принял для себя верное решение, так как продать украденные работы практически невозможно.

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