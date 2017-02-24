Мы поговорили с нью-йоркцами, которые протестуют против Трампа

С момента инаугурации Дональда Трампа в крупных городах Америки возникали протесты: одна уязвимая группа за другой озвучивает несогласие с дискриминационной политикой и риторикой нового президента. В конце января, когда Трамп издал свой указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с мусульманским большинством, демонстранты наводнили аэропорты страны, демонстрируя солидарность с теми, кто попал под действие запрета. Две недели назад нью-йоркские сообщества йеменцев и ЛГБТ провели отдельные акции. В четверг прошёл «День без иммигрантов»: латиноамериканцы и иммигранты остались дома, а не пошли на работу, демонстрируя, насколько сильно страна зависит от них и от их труда. А в пятницу общая забастовка по всей стране вывела противников Трампа из офисов и с рабочих мест на улицы.



Акция, известная благодаря дате как #F17, была организована рядом групп, среди которых была группа под названием Strike4Democracy, и в неё вошло более 100 мероприятий в малых и больших городах всей страны. Идея была проста: объявить забастовку и поучаствовать в однодневной акции с часу до восьми вечера. Тем, кто не мог взять полный выходной для протеста, рекомендовали провести на акции обеденный перерыв.



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Национальная гильдия юристов организовала первую акцию, которую я посетил в Нью-Йорке. Это юристы, помогающие протестующим разбираться с законом в случае задержания полицейскими: я знаю, как работает группа, и поддерживаю связь с NLG с 2015 года, когда меня арестовали во время освещения марша Фредди Грея в Балтиморе для VICE.



С часу до трёх дня перед Верховным судом Манхэттена митинговали около 200 человек. Донна Либерман, генеральный директор Нью-Йоркского союза гражданских свобод, обратилась к толпе: «Мы не привыкли быть поборниками закона и порядка. Но мы превращаемся в поборников закона и порядка из-за этого сукина сына. И мы говорим ему, что никто не стоит выше закона, в особенности он. Поэтому мы привлечём его к ответственности, мы будем заодно с народом».



Наташа Ликия Ора Баннан, президент NLG, взяла мегафон и сказала: «Мы живём в этих сообществах, и мы родом из них – атаке в том числе подвергаются и наши сообщества, и мы готовы использовать свои звания, свои должности и свои навыки в защиту своего «я» и своих корней».



Я снял портрет Баннан перед зданием суда и спросил у неё, как люди, желающие проявить активность в правозащитной деятельности, могут принять участие. «Юридическим обозревателем может быть любой, – сказала она мне. – На NLG.org можно записаться на обучение, а это значит, что можно наблюдать за взаимодействием между правоохранительными органами и людьми на акциях и протестах, в пространствах, в которых вероятен рост криминализации, а также документально его фиксировать».



(Слева) Хелена Сарбер, Стефани Ольжевски и Стефани Йоханссен

Я также встретился с тремя сотрудницами Всемирного центра справедливости. Стефани Йоханссен заявила мне: «Я юристка, специалистка по правам человека, из Германии, и я достаточно страстно увлечена защитой верховенства права. При любом правительстве выше закона не стоит никто, даже президент».



Мишелин К. Карнацевич – юристка, специалистка по корпоративным финансам, которой пришлось закрыть свою практику по состоянию здоровья. Она пришла на акцию, чтобы предложить свои знания и опыт. «Дело здесь в человеческом достоинстве, правах человека, человеческом потенциале, – это есть у нас всех – заявила она мне. – Но если у нас нет представительства и поддержки, никому из нас не выжить».



Адан Солтрен (справа) – штатный адвокат Общества правовой помощи, в котором он входит в объединение Attorneys of Color Caucus. «Нам нужны все кадры для борьбы за своих клиентов, за наши сообщества, за справедливость, за принципы, на которых была основана наша демократия», – заявил он.



Джейн Сампёр (слева), также из объединения Attorneys of Color Caucus, сказала мне: «Сегодня мы организуем сопротивление юристов. Мы хотим убедиться в том, что юристы будут участвовать в борьбе против этой расистской политики Трампа и в сопротивлении ей. Мы хотим убедиться в том, что не оставляем свои сообщества на произвол судьбы. Я хочу убедиться в том, что могу посодействовать защите своего сообщества».

Около трёх часов дня я отправился в Вашингтон-сквер-парк, где участники забастовки и несогласные всех мастей принимали участие в акции.



Студенты, взявшись за руки, скандировали антитрамповские слоганы.



«Это крайне важная часть Первой поправки, – заявил Ричард Л. Энтрап. – Когда тоталитаризм наступает на нас, я ощущаю гуманистический порыв восстать».



«Я вышла, чтобы показать своё возмущение и своё разочарование в связи с тем, что настолько неамериканскую личность выбрали президентом, – сказала Эрика Зурер, бруклинская пенсионерка. – Мне просто очень грустно за страну, и я также хочу выражать своё несогласие при любой возможности».



Был установлен мольберт с бесплатными красками, чтобы дать демонстрантам ещё один способ выразить свои чувства.



«Я стараюсь участвовать любым способом, каким только могу, по любому поводу. Как и все мои коллеги, друзья и родные, я в ужасе от случившегося и потрясена. На мой взгляд, нам всем нужно высказываться, чтобы остановить трагедию, которая разворачивается в нашей стране, – сказала Эми Йос, художница. – Мы будем идти дальше, хотя мы все живём в хлопотах. На мой взгляд, это – самый важный момент моей политической жизни, и на мой взгляд, крайне важно, чтобы мы все держались вместе и победили это недоразумение».

