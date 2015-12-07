Мы поговорили с работниками на передовой лондонского шопинга в «Чёрную пятницу»

Эта статья изначально была опубликована на VICE UK

Недавно я бродил по торговому району Оксфорд-Стрит в Лондоне, общаясь с людьми в преддверии Чёрной пятницы. Усиленная охрана и дополнительный персонал сегодня считаются в магазинах необходимостью – в прошлом году мы стали свидетелями толп оголтелых покупателей, старающихся схватить, выхватить и с боем прорваться к каждой вещи, которую они могли заполучить в свои руки, и пресса всё это радостно документировала.

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Из-за нервных корпоративных стратегий в области связей с общественностью, со мной согласились поговорить всего несколько человек, и то никто не назвал мне своего имени. Но те, кто с радостью со мной болтали, рассказывали о своих собственных приготовлениях, прошлом опыте и о том, что они ожидают увидеть, пробиваясь через двери в этот раз.

RIVER ISLAND

VICE: Это ваша первая «Чёрная пятница» тут или вообще первая «Чёрная пятница»?

Охранник:Да, первая «Чёрная пятница», да.

Так как вы подготовились на завтра?

Мы рано придём. Посмотрим, нет ли на улицах ажиотажа. Безусловно, мы проверим магазин «John Lewis». Если через дорогу будет происходить какое-то сумасшествие, то когда эти люди закончат там, они придут к нам, и [мы] по сути дела будем просто надеяться на лучшее!

Как вы думаете, на что это будет похоже?

Ну, буду с вами откровенен, я пообщался с несколькими своими коллегами о том, чего ожидать, и они сказали, что день будет чрезвычайно «горячим». Поэтому главным будет безопасность покупателей, персонала и, очевидно, здания. Это не говоря уже о кражах, которые будут совершаться; надеюсь, что мы их ограничим. А на всё остальное воля Божья.

Вас проинструктировали, как вести себя завтра?

Нас проинструктировали по двум вопросам – первый, это, конечно же, безопасность и охрана здания, очевидно, когда уже состоится продажа, убедиться, что все бирки верны, торговый зал в идеальном порядке и оказывать качественные услуги по обслуживанию покупателей. Вторым моментом, безусловно, был терроризм, учитывая теракты, случившиеся в Париже; нам выдали несколько брошюр о том, как себя вести и что делать, если случится происшествие. Что делать самим – спрятаться, закрыться где-нибудь и т.д.

Кто выдавал вам эти брошюры?

Их раздавала компания, но мы также общались с полицией на улицах, а также охрана Оксфорд-Стрит связывается с нами по местной трансляции [указывает на портативную рацию], чтобы держать связь со всеми другими магазинами.

Так магазины, полиция…

Всё связанно с этим радио –полиция, другие магазины, а также внутренняя связь.

И как вы себя чувствуете по этому поводу?

Я в восторге. Конечно, я не смогу пойти на распродажи, но моя жена пойдёт!

Охранник в другом магазине

ALL SAINTS

VICE: Как вы готовитесь к завтрашнему дню?

Работник торгового зала в магазине «All Saints»: Эмммм, честно говоря, я даже не знаю. Я думаю, что мы никак особо не готовимся, просто делаем 30-процентную скидку, что обеспечивает магазину хорошую посещаемость. Мы ожидаем, что день будет очень суматошным. Я думаю, нашей целью является получить прибыли на 70 тысяч.

Сколько выручки вы получаете в обычный день?

30-40 [тысяч фунтов]. В пятницу около 50 тысяч, поэтому да, надеемся на 70 тысяч.

Что вы будете делать, чтобы выдержать волну покупателей? Добавите персонала?

Да, я думаю, что все будут работать – ну, может не все; всего у нас 150 людей. Я думаю, что завтра будут работать около 90 людей… Все наши временные работники, которые работают в Рождественские праздники, приступили к работе раньше. Обычно мы нанимаем временных работников значительно ближе к Рождеству.

Как вы думаете, на что это будет похоже?

Работник торгового зала №2: День обещает быть «горячим». Понимаете, все знают «Чёрную пятницу», но обычно всё начинается сегодня, поэтому мы ожидаем завтра вдвое больше покупателей, чем сегодня. Примерно около 1,000-2,000 покупателей. Будет ненормальный день. Завтра мы получим бесплатное питание. «Чёрная пятница» для людей и «Чёрная пятница» для персонала!

Как думаете, завтра всё будет по-другому из-за недавних террористических актов в Париже?

Вы знаете, после взрывов бомб в Лондоне в 2005 году и всего такого, у всех ещё остались воспоминания об автобусах и прочем, вы понимаете, о чём я?

NEW LOOK

Сколько времени вы работаете здесь охранником?

Охранник: Полгода, не слишком долго.

А чего вы ожидаете от «Чёрной пятницы»?

Я ожидаю напряжённый день. «Горячий» день. Ожидаю приходящих покупателей, ожидаю шума и людей, жаждущих купить товары. Да, напряжённый день.

Вам проводился инструктаж о том, что делать, если дела выйдут из-под контроля?

Да, мне провели инструктаж. Эм…просто для безопасности покупателей, охранять продукцию от воровства, поскольку мы знаем, день будет очень напряжённым. А ещё мы привлекаем больше охраны. Мы рассчитываем на ещё одного охранника, но он будет работать под прикрытием. Он будет одет в штатскую одежду, будет ходить по магазину и следить, чтобы не было драк и тому подобного.

У вас будет встреча с вашими менеджерами, чтобы они посоветовали вам, что следует делать?

Да. Они доверяют нам, но они уже проинструктировали нас о «Чёрной пятнице». Мы начали распродажу сегодня. Обычно мы открываемся в 9 часов, но сегодня открылись в 8. Мы также ожидаем, что завтра будет сумасшедший день и будут твориться сумасшедшие вещи.

Вы работали охранником где-нибудь ещё, прежде чем прийти сюда?

Да, я был охранником в «Marks and Spencer» – я работал с отрядом вооруженной охраны.

Вы были там в «Чёрную пятницу» в прошлом году?

Да, я работал там в прошлогоднюю «Чёрную пятницу». Это было в Луишеме. Но там у нас не было распродажи в этот день или чего-то такого.

ALDO

Вы были здесь в прошлогоднюю «Чёрную пятницу»?

Менеджер магазин Aldo: Меня не было в этом магазине, я был в другом, который находится в Ковент-Гарден.

И как всё прошло?

Хорошо, всё было хорошо. Приятно и по-дружески. Хорошая атмосфера, ничего слишком агрессивного, но так было в Ковент-Гарден, там всё спокойнее. Я уверен, что тут [на Оксфорд-Стрит] всё будет сильно отличаться, будет, так сказать, немного…шумнее.

И как вы готовитесь?

Мы более чем укомплектованы персоналом, убеждаясь, что у нас достаточно персонала, чтобы назначить людей в определённые зоны. Мы здесь для того, чтобы успокаивать людей, если они будут становиться агрессивными. А если они всё же станут агрессивными, мы будем рады попросить их прийти к нам в другой раз, когда они будут спокойнее.

Чего же вы тогда ожидаете завтра?

Количество посетителей, втрое превышающее количество людей по субботам!

Как вы считаете, что-то изменится в связи с терактами, которые недавно произошли в Европе?

Нет, не думаю. Всё равно будет приходить большое количество людей, поскольку они хотят скупиться перед Рождеством, и они хотят сделать выгодные покупки сейчас. Я думаю, что все они просто забудут об этом на день.

HOUSE OF FRASER

Охранник:Да, это моя вторая «Чёрная пятница».

Вы работали здесь?

Нет, в другом розничном магазине.

И как это было?

Безумно. Полное сумасшествие. Магазин специализировался на электротехнике, и очевидно в магазинах, специализирующихся на электротоварах, намного больше покупателей. Должен сказать, люди просто сходят с ума от телевизоров и видеомагнитофонов или DVD-плееров.

Так как же вы, ребята, готовитесь к завтрашнему дню?

Мы наняли дополнительную охрану для магазина, и наш план действий отличается от обычного, поскольку спрос, несомненно, высокий, и значительно больше покупателей, и, безусловно, в связи со сложившейся ситуацией мы должны быть в состоянии боевой готовности. Компания набрала значительно больше персонала, чтобы помочь с ключевым менеджментом и контролем работы, но… да–всё спланировано, всё спланировано.

Я общался с другим охранником, который был проинструктирован об угрозе терроризма. Как, по-вашему, это может помочь сделать положение вещей не таким безумным?



Я думаю, что в текущей ситуации, в которой мы сейчас находимся, есть некоторая неоднозначность в отношении людей, выходящих в город на шопинг. Несмотря на это, те, кто хочет ходить по магазинам, будут это делать, и я не думаю, что это их остановит.

MONSOON AND UNIQLO

Вы завтра будете здесь, в «Monsoon»?

Охранник в «Monsoon»: Нет, я буду в «Uniqlo», я работаю и там тоже, на Оксфорд-Стрит.

Как вы готовитесь?

Ну, на Оксфорд-Стрит у нас двое дверей. Поэтому нам надо быть на чеку, когда срабатывают сигнализации, мы должны расспросить покупателей, убедиться, что на товарах не осталось ярлыков, и высматривать злоумышленников.

Как думаете, завтра всё будет сильно по-другому из-за террористических…

[Перебивает меня] Всё будет совершенно безумно.

Но как вы считаете, события в Париже как-то повлияют на «Чёрную пятницу»?

О…нет, не думаю – я помню тот день, когда всё это произошло в Париже. На следующий день магазин «Uniqlo» на Оксфорд-Стрит был оживлённым как обычно. Ничего не поменялось.