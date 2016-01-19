Участники этой бельгийской нойз-группы делают себе татуировки во время концертов

Фил татуирует полукруг у себя на лице. Позднее на этом же концерте он также украсит татуировками ноздри.



Эта статья была впервые опубликована на VICENetherlands

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Бельгийская группа Tat2noisact сочетает две вещи, вызывающие у меня неловкость: публичное пение и публичное нанесение татуировок. Для них каждый новый концерт – это новые самодельные татуировки, рисунки, которые основаны на ритме их музыки. На самом деле неважно, как они в итоге выглядят, потому что здесь самое главное – это, несомненно, энергия, исходящая из сочетания боли и шума.

Сразу после Рождества группа провела несколько дней в Схарбеке – городе совсем рядом с Брюсселем. В конце своего пребывания они дали концерт для небольшой компании друзей. Мне также довелось быть в тех местах, поэтому я заявился поболтать.

VICE: Привет, ребята! Как у вас появилась мысль о нанесении татуировок самим себе на концертах?

Костек:Всё это как бы началось ещё в 2005 году, когда я открыл тату-студию в Брюсселе. Я уже периодически играл с Филом импровизации, и мы оба любили татуировки. Так что мы просто подумали: «Мы любим татуировки и любим музыку. Почему бы не объединить эти две вещи?» Вот, по сути, и всё.

Фил:Затем пришли другие, и мы внезапно оказались группой. Или, вернее, проектом.

Костек:Сначала это была просто шутка. Мы подумали, что это будет всего на один раз. Свой первый концерт мы отыграли за одним из окон в Квартале красных фонарей в Брюсселе.





Каково это, когда вам наносят тату, пока вы играете? Вы играете или поёте по-другому?

Фил:Мне это представляется очень естественным. Пение и нанесение тату – отличное сочетание. Не замечаешь боли. Я думаю, что я лучше пою, когда мне делают татуировки.

Давид:Мне в самом деле пришлось приспособить свои ритмические приёмы, потому что нанесение тату во время игры на ударных как бы отвлекает.

Как на ваши концерты реагируют слушатели? Они тоже делают себе татуировки?

Йоаким:Мы обожаем играть посреди толпы, но в Париже все держат дистанцию. В Брюсселе нас уже знают, поэтому там они более энергичны и не боятся подойти поближе.

Костек:Иногда люди из публики тоже хотят себе тату, но это нас не интересует. Нужен ещё один набор стерильных игл и всё такое. В этот раз мы всё-таки сделали одному поклоннику тату на сцене, потому что он заранее спросил, не могли бы мы вытатуировать золотой слиток у него на яйцах.

Йоаким:Однако пресечь попытки толпы делать себе тату можно не всегда. Однажды кто-то нанёс татуировку себе же на руку порванной гитарной струной, которая валялась рядом.

Есть ли у вашего тела такие части, к которым вы не дадите даже приблизиться с иглой?

Костек:Ага, моя левая рука. Моя девушка хочет, чтобы я оставил её чистой. Это единственная часть моего тела, которая осталась нетронутой. С лицом у меня особых проблем нет, но левая рука остаётся чистой.

Фил:Это не обо мне. Порой я делаю себе тату на лице, порой нет. На следующий день после концерта всегда приходится какое-то время привыкать к своему отражению в зеркале. Но я делаю это не потому, что ненавижу себя или что-то в этом роде: я человек вполне счастливый. Конечно, некоторые люди смотрят на меня как на сумасшедшего, но я просто улыбаюсь в ответ и здороваюсь. Я всего лишь являюсь таким и так выгляжу.



Спина фронтмена Фила

Начинаете ли вы татуировки с конкретной идеей в голове или это в основном просто произвольные узоры?

Костек:Иногда у меня есть что-то в голове, иногда – нет. На самом деле это зависит от ритма музыки. Йоаким изобрёл машину, которая усиливает звук за счёт татуировочных игл. Поэтому, когда мы на концерте делаем тату, мы также музицируем с помощью этих машин. Не будь моя рука уже настолько густо покрыта татуировками, это почти выглядело бы так, как будто мы пишем музыку на собственных телах.

Как бы вы описали своё звучание?

Фил:Ну, мы на самом деле довольно эклектичны. Порой наше звучание немного панк-роковое, а в других случаях оно скорее нойзовое, хардкорное или даже афробитовое.

Йоаким:Однако сейчас наше звучание гораздо более структурировано. Раньше оно было в основном нойзовое – главным там были энергетика и татуировки. Однако мы занимаемся этим уже 10 лет и поэтому с годами стали лучше писать песни. Мы раз в неделю репетируем, но татуировки делаем не каждую неделю.

Группа предпочитает выступать перед не слишком широкой публикой

Что насчёт татуировок? Стали ли они более структурированными?

Фил:Нет. Что касается меня, то у меня просто столько татуировок поверх других татуировок, что всё равно нельзя толком разглядеть, что наносится. Взгляните на эти пятна у меня на животе – они остались с того раза, когда я воспользовался шипами розы, чтобы вбить немного чернила.

Костек:Всё это очень органично. Иногда я делаю тату пять минут, а иногда это занимает 20 минут. Иногда я усиливаю звук, а в других случаях – не усиливаю. Мы также устраиваем концерты, где в основном просто играем свои песни, а тату занимаемся совсем чуть-чуть.

Есть ли ещё смысл этим заниматься спустя десять лет? Разве ваши тела уже не полностью покрыты чернилами?

Фил:Нет. У меня на спине более 200 тату, но там ещё осталось достаточно пространства.

Костек:Моя рука более-менее близка к заполнению. Но даже если новую татуировку нельзя рассмотреть, это ещё не значит, что её нет. Место, где игла коснулась вашей кожи, ощущается всегда.



Йоаким:А когда ваша кожа полностью покрыта чернилами чёрного цвета, её всегда можно сделать темнее. А ещё можно перейти на белые или цветные чернила. Этому на самом деле нет конца.



Десять лет Tat2noisact на руке у Костека

Мой французский немного заржавел. О чём ваши тексты?

Фил:Я в основном черпаю вдохновение из газетных статей или литературы. Я очень много читаю и поэтому часто читаю публике. Обычно я читаю отрывки из произведений писателей, которыми восхищаюсь, – к примеру, Николая Аркада или Аллена Гинзберга.

Йоаким:Одна из наших песен написана по мотивам текста Роберта Маклиама Уилсона, и она рассказывает об иронии возвращения человека к природе.

Вы выступаете лишь время от времени, так чем же вы, ребята, зарабатываете себе на жизнь?

Костек:Я художник-татуировщик.

Давид:Фил много чем занимается. Он парикмахер, актёр и художник. Я видеомонтажёр.

Йоаким:Я делаю педали для гитар и работаю инженером звукозаписи.

Вы выступаете уже 10 лет. Есть ли у вас планы на будущее?

Йоаким:Мы практически не записываем свою музыку. Сейчас несколько наших песен доступны в Интернете, поэтому мы очень хотим начать больше записываться.

Костек:Мы хотим двигаться дальше, но мы ещё не вполне уверены, в каком направлении.

Йоаким:Нам хотелось бы также начать работать с декорациями. Есть один парень, который хочет сварить на сцене вживую металлическую клетку. Так что мы могли бы совместить это в будущем с литературой и нашим проектом.

Костек:Ещё я знаю одного парня, который играет на флейте, так что кто знает, к чему мы придём в итоге.

Больше фото выступления Tat2noisact в Схарбеке можно увидеть ниже.



Костек – профессиональный художник-татуировщик