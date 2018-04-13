Татуировщик Курта Кобейна даёт советы о похмелье (и вечеринках)

Данный материал впервые был опубликован на голландском языке на MUNCHIES NL.



Как только кто-то изобретёт абсолютно безопасное лекарство от похмелья, наши выворачивающиеся наизнанку желудки и больные головы, без сомнения, падут в объятия друг друга с громким вздохом облегчения. К несчастью, мы до этого ещё не дошли, и покамест нам придётся заботиться о себе самостоятельно. В нашей новой серии «Похмельные разговоры» мы встречаемся со знаменитостями, чтобы узнать, какие похмелья были в их жизни, и спросить, что они едят, дабы вернуть организм в состояние до пьянки.

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Мироздание ненавидит пьяных людей. Похмелье – однозначное тому доказательство: сколько бы вы ни повеселились, всё это перечёркивает ощущение, с которым вы пробуждаетесь после генеральной вечерней пьянки. Хенк Схиффмахер, бывалый тусовщик и патриарх нидерландского искусства татуировки (заявляющий о впечатляющем послужном списке, в который входят Курт Кобейн, Леди Гага и участники RedHotChiliPeppers) очень хорошо знает, что бывает после вчерашнего.

MUNCHIES: Привет, Хенк. Мы находимся в твоём любимом антипохмельном ресторане. Страдаешь ли ты сейчас от похмелья?

Хенк Схиффмахер: Нет, ты что, с дуба рухнула? Я старый человек. Я выпиваю один раз, а стоит мне немного переборщить с шумом, как жена берёт меня за уши и тащит домой, чтобы я вовремя оказался в постели. Кроме того, мне послезавтра ехать на Сицилию, поэтому я не усердствую.

А там ты будешь очень много пить?

Да, такое вполне возможно. Вообще я пью достаточно регулярно. Я выпиваю примерно шесть больших порций пива в день, обычно ближе к вечеру, но я не напиваюсь допьяна. Такое обычно бывает, когда я уезжаю за границу или когда у нас посетители из-за границы. Если собрать вместе компанию художников-татуировщиков, дело может запахнуть жареным. Все мы – крикуны, ведущие нездоровый образ жизни. В Токио я отправился с другими татуировщиками – их было человек 25 – в YenBar. Там было неплохое собрание всевозможного алкоголя: водки, текилы, рома, мятного ликёра, виски. Мы вливали в себя всё, одну бутылку за другой, и при этом пили шотами. В тот вечер я женился в четвёртый раз. После этого у меня было довольно неприятное похмелье (смеётся).

Каким было самое худшее похмелье в твоей жизни?

В памяти всплывает одно ужасное похмелье. Я был ещё молод и путешествовал по Азии. Я был в Пенанге, в Малайзии, и ждал чека за заказ, выполненный для (нидерландского журнала) NieuweRevue. Наше оборудование, все наши камеры, надёжно хранилось в специальном шкафчике, между тем как я пошёл в бар и нарушил все правила мусульманского режима, невероятно – и я не преувеличиваю – действительно невероятно сильно напившись. В итоге я отправился в опиумный притон с какой-то азиаткой, а там взялся за опиум. На следующее утро я проснулся с самым худшим похмельем на своём веку – с психической точки зрения, потому что у меня при себе были документы (удостоверяющие личность), последние деньги и ключи от шкафчика, в котором хранилось всё наше оборудование. Какая глупость! Проститутка уже ушла. Поначалу я думал, что она всё украла, но затем нашёл все свои вещи в своём ботинке. Наверное, это я всё там спрятал. Такие похмелья – когда просыпаешься с ощущением того, что сделал какую-то жуткую глупость или сказал кому-то что-то ужасное, – самые худшие. Как бы то ни было, похмелье на этом не закончилось: у меня обнаружилось ЗППП, была порвана уздечка, в которую попала инфекция, и в итоге я два дня подряд проблевал жёлчью.

Просыпаясь в Нидерландах с похмельем, ты завтракаешь именно здесь. Скажи, где мы?

В Ysbreeker, за углом моего дома.

И именно здесь подают самый лучший завтрак для похмелья?

Я просто веду себя как реалист. Когда у меня похмелье, я не хочу ходить в другой конец города. Сюда я могу дойти пешком или заехать на скутере по дороге на работу. И здесь действительно подают отличный завтрак.

Что ты обычно заказываешь?



Ётсмейтер (открытый бутерброд с мясом, сыром и яичницей). Хлеб в нём мультизерновой, из Hartog, лучшей пекарни Амстердама. В сочетании со вкусной яичницей и беконом это – залог приличного бутерброда, чемпионского завтрака. Кроме того, яичница – идеальное вознаграждение для мужчины, который действительно выложился на полную накануне вечером. Если ваша женщина жарит вам яичницу, очевидно, что вы хорошо справляетесь. И конечно же, также после основательной ночной пьянки важно порадовать себя хорошей едой.

(Подходит официантка)

Я буду ётсмейтер, и не могли бы вы сделать «Кровавую Мэри»? Это мне, с двойной водкой. И не могли бы вы попросить своего сотрудника на кухне положить туда несколько кусочков жареного бекона?

Бекон в «Кровавую Мэри»?

Да, жареный бекон. Туда надо класть мясо – это отличный способ улучшить вкус.

Чёрт, как же вкусно! Правильно говорят: лучше всего справиться с похмельем, вышибая клин клином. Надо и дальше пить то, что вы пили накануне вечером. Я часто пью водку – будучи моложе, легко выпивал бутылку в день, – так что «Кровавая Мэри» для меня идеальна. Я заказываю к ней бекон, потому что обнаружил его в самом лучшем антипохмельном напитке на своей памяти. Дело было в Техасе, после дикой вечеринки с компашкой татуировщиков, устроенной Оливером Пеком, и называлась она «Иди на хрен, похмелье». Это дело (напиток) надо представить здесь. Погоди, я тебе его нарисую.



Это была идеальная «Кровавая Мэри». Она была огромной, и в ней была двойная порция водки и всякая всячина на шпажках – маленькая котлетка, кусочек сыра, кусочек мяса, виноград, сельдерей и бекон. Это был завтрак и лекарство от похмелья одновременно.



И как, помогло?

Да, конечно. Он помогает, но при этом от него сразу развозит, потому что день только-только начался.

Что за вечер предшествовал твоему последнему похмелью?

Господи, да ничего такого уж страшного не было. Моя жизнь сейчас уже совершенно не такая, как раньше. Когда я был моложе, доходило до всяческого сумасшествия. У нас в Амстердаме всегда пили очень много. У меня была такая огромная стальная лодка, футов 26 в длину. Мы отправлялись на этой лодке (по каналам) и по дороге останавливались в клубах. Мы пытались нюхать (кокаин) с передней палубы, одновременно рассекая по большим волнам от лодок, которые окружали нас на реке. То, что наша лодка так и не врезалась в какой-то другой корабль, а нас ни разу не арестовали, – чудо.

(Подают еду)



От этих мультизерновых бутербродов очень хорошо срабатывает кишечник. Но будь осторожен, если ты – из тех, кто любит хорошенько пукнуть, надо быть осторожным, чтобы не обгадить всё вокруг.

С тобой когда-нибудь такое бывало?

Да. Такое бывает со всеми, кто накануне вечером перепил! Больше всего от похмелья страдают кишки. Такое часто случается со мной, когда я смешиваю разные виды пива – особенно американского, вроде Budweiser, в котором куча химии. Я пережил это несколько раз. Я пукал и – посреди города, в баре, среди ночи или даже днём – обделывал себе штаны. Когда такое случается, можно только выбросить нижнее бельё, помыть пятую точку и уйти домой. Думаю, такое гораздо чаще бывало в 80-е, когда кокаин смешивали со слабительными.

У тебя в бороде немного яичницы. Разве борода не бесит, когда ешь?



Я сравниваю свою бороду с кустами, растущими вдоль стены старого дома. Там гнездятся птицы. (В моей бороде) потихоньку собирается всякая мелочь из моего дня. Кое-что я ем не очень хорошо– например, буйабес. Да, я его ем, но очень осторожно. Когда что-то очень вкусно, появляется какая-то страсть – ощущение потери контроля. Ничего не должно проходить мимо (рта), даже если приходится есть руками и ногами. Кстати, больше всего на свете я люблю есть руками. В Сингапуре я ел рис с карри, и он был такой вкусный, что я обмазался им до самых ушей. У меня борода пожелтела на несколько дней!

Погоди, у тебя что, татуировка с этим самым завтраком на руке?

Да. Яичница. Я набил её в Штатах, когда из-за вспышки сальмонеллы внезапно запретили есть желтки из яиц-болтунов. Я подумал: «Что, правда? Страна, в которой можно покупать самозарядное оружие, указывает мне, как завтракать?» Татуировщики не очень любят следовать правилам. Я подумал, что зафиксировать этот момент у себя на руке было бы забавно.

Ты когда-нибудь находил у себя на теле татуировку после ночной пьянки, не помня, как она туда попала?



Устраивая пьянку до утра, мы делаем себе соответствующие татуировки. Взгляни-ка на эту. Я и ещё несколько татуировщиков напились и основали клуб «Оближи мне киску», а поэтому все как один набили себе вагину с подписью «лижи больше». Люди регулярно делают что-то подобное. Не так давно несколько ребят зашли в салон со странного вида танцующими пенисами на руках. Эти татуировки они набили себе на вечеринке. Сейчас люди долго и серьёзно обдумывают, какие рисунки хотят видеть у себя на теле. Но в старину какая-нибудь компашка, отправившись в Схипперквартир (район) в Антверпене, возвращалась оттуда с татуировкой, не зная, как или почему ею обзавелась.

Часто ли ты не помнишь, что было накануне вечером?

Были случаи, когда я пропадал на три дня. Понятия не имею, где я был. А ещё я после пробуждения находил на кухонной столешнице полупустую сковородку с собачьим кормом. Я был бухой в драбадан и, скорее всего, решил, что хочу, вернувшись домой, что-то приготовить. Наверно, я думал, что готовлю антрекот или что-то в этом роде.

Так ты ел собачий корм?

Скорее всего. Но я довольно вынослив.

Можешь ли ты как бывалый выпивоха поделиться какими-то советами и уловками, помогающими оставаться в безопасности по пьяни?



Не сдавайтесь, когда не получается вставить ключи в дверь. Как-то раз я слишком глубоко заглянул в бутылку мескаля, пытаясь найти червячка, и проснулся средь бела дня, когда кто-то потрогал меня за плечо. Этот человек спросил, двигаются ли у меня ноги, потому что ему нужно припарковать машину. Я лежал на тротуаре перед собственным домом. Пытаться открыть дверь мне уже не хотелось, поэтому я улёгся спать прямо там. Летом это не особенно проблематично, но зимой такие ситуации опасны, (потому что) человек не чувствует холода. И ещё одно: не ставьте столовые приборы в посудомойку острой стороной вверх. Моя жена как-то раз повалилась на неё, когда мы были пьяны в стельку, а когда она встала, у неё из задницы торчала вилка. Не убирайтесь по пьяни, не меняйте лампочки и не лезьте на стулья-стремянки. То же самое касается пользования молотком, пилой или электричеством. И ни на что не взбирайтесь на высоту. Сам я никогда так не делал, но на моей памяти так произошло очень много несчастных случаев.

Последний совет также важен: можно нюхать и пить всё подряд и делать что угодно при условии, что вы ещё можете: во-первых, покупать еду, во-вторых, оплачивать счета, а в-третьих, можете вовремя являться на работу и минимально функционировать. Если один из этих пунктов не выполняется, то у вас зависимость.

Какой ты в состоянии опьянения?



Мне кажется, что я очень забавный, но другие люди, возможно, не согласятся. По пьяни я могу с лёгкостью сесть на свой скутер и проехаться по бару. Также у меня такое впечатление, как будто я пьянею иначе, чем люди вокруг меня. Многие голландцы начинают вечер в углу бара, оглядываясь по сторонам, а после того, как они немного выпьют, у них появляется то, что я называю «голландской отвагой». Внезапно они начинают к вам лезть, хлопать по плечам и обращаться к вам по имени. Я не против этого при условии, что человек уже был таким в трезвом виде. Мне не по душе те, кому нужно выпить, чтобы осмелиться со мной заговорить.

Мне интересно: становится ли похмелье тяжелее с возрастом?

И да, и нет. Сейчас у меня редко бывает похмелье, но это потому, что я стал пить иначе. С возрастом становится невозможно выдерживать подобные излишества, это слишком изматывает. Если бы я до сих пор пил так, как пил в 25 лет, я бы восстанавливался после пьянки до конца недели. Так что дело не столько в утяжелении похмелья, сколько в том, что разгул становится меньше. Сейчас я пью в основном бельгийское пиво, женевер, а когда очень хочу напиться, перехожу на водку. В отличие от таких напитков, как коктейли, сангрия или «Рикар», в котором полно сахара, всё это – достаточно чистые напитки, а потому они не вызывают похмелья. Господи, раньше я, выпив «Рикара», чувствовал себя так, как будто меня среди ночи тюкнули топором по голове, а на утро топор никуда не делся. А в Азии можно было вылить то, что я пил, в мелкое блюдо, поджечь, и огня хватало на всю ночь. Вот как жёстко это было.

Сейчас мне 65, так что я гораздо лучше справляюсь с алкоголем. Теперь у меня лишь время от времени бывает лёгкое похмелье – ничего особенно мучительного, только лёгкий дискомфорт в желудке, да ещё нужно выпить чашечку кофе или стакан воды. И это (ощущение) хорошо влияет на меня в творческом плане, особенно когда я занимаюсь тем, что требует определённой концентрации, например, рисованием или раскрашиванием.

Спасибо, Хенк !