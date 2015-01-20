Сегодняшние поколение подростков не более сумасшедшее, чем предыдущее

Такое могут делать только подростки. Фото предоставлено автором.

Я пишу еженедельную колонку об американцах в возрасте от 13 до 19, поэтому многие люди думают, что я считаю себя своего рода подростковым экспертом. Нет, я так не считаю. Я просто человек, который считает, что наша странная молодежь заслуживает внимания. Ведь именно подростки заставляют культуру двигаться вперед. Однако, в основном, мои чувства к ним перекликаются с чувствами об американской сентиментальности, которые романист Теу Коул описывает в своей незабываемой серии твитов Белый Спаситель Промышленного Комплекса: Я глубоко уважаю подростков, так же, как уважают раненого бегемота. Вы должны быть на чеку с ними, так как они смертельно опасны.

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Я никогда не думал о встрече с настоящим подростковым экспертом, но на этой неделе я получил PR рассылку о возможности поговорить с доктором Мелиссой Дотер, “психиатром в Сан-Антонио, штат Техас, которая специализируется на работе с “ново-появляющимися взрослыми”. Мне стало любопытно, что профессиональный подростковый доктор думает о проблемах, стоящих перед современной молодежью. Я позвонил доктору Дотер, чтобы поговорить о детях и какие они сейчас, сексе, наркотиках, и как преодолеть свой страх подростков.

Фото любезно предоставлено Д-р. Мелиссой Дотер

VICE: Я пишу еженедельную колонку о подростках, но в действительности я просто ученый-любитель. В то время как вас считают экспертом в поведении подростков. Как это быть “подростковым экспертом”?

Доктор Мелисса Дотер: Я работала психиатром в течение десяти лет. Я, в основном, лечу подростков и веду свой блог. Многое из того, что я делаю, интересует родителей, потому что в основном именно родители ищут информацию о том, как улучшить ситуацию в семье.

Существует распространённая точка, что сегодняшние дети намного хуже прошлых поколений. Вы заметили ухудшение поведения среди подростков в течение десяти лет вашей практики, а также по сравнению с вашей собственной молодостью? Нет, я не думаю, что дети сейчас отличаются от детей, когда я была подростком. Я думаю, что родители разные, и культурные ожидания отличаются, и отличается то, как мы учим и контролируем малышей. Например, сейчас подростки контролируются в большей степени, чем раньше. Когда я была ребенком, я и не думала рассказывать, что я гуляла по горам, по разным дорогам в снегу, но мы ходили в школу, которая находилась в миле от дома с моими братьями и сестрами без присмотра. Это было общепринятым и люди не боялись этого делать. Теперь большинство детей проводят большую часть своего времени в непосредственном контакте со взрослыми, которые контролируют их. Это меняет их поведение и то, как они относятся ко взрослым, но я не думаю, что сами дети по своей природе отличаются. Это очевидно, что при изменении почвы, растение будет выглядеть немного иначе.

Какие, по вашему мнению, сейчас есть ещё ограничения для детей? Больше надсмотра; я не знаю, является ли это ограничением. Когда я была ребёнком, было намного больше времени на то, чтобы дети играли с другими детьми и взрослые их не контролировали. Может быть, родители теперь контролируют детей, но позволяют им делать больше вещей, но родители присутствуют. В прошлом поколении такого не было.

Таким образом, у сегодняшнего поколения – меньше независимости. Так и есть, намного меньше независимости. Подростки сейчас говорят о положенных им правах. Сейчас, приходя на работу, 20-летние испытывают трудности и хотят, чтобы их держали за руку. Ноги растут из прошлого опыта постоянного пребывания под наблюдением.

Я думаю, что интернет сыграл огромную роль в изменениях, которые мы наблюдаем? Интернет не менялся резко за последние десять лет, при этом, надо учитывать, что всегда существует что-то новенькое. Десять лет назад был MySpace и теперь, возможно, это Snapchat, но это та же проблема. Родители не понимают, чем их ребёнок пользуется, поэтому они действительно не понимают, как разговаривать с ребёнком об этом, как контролировать это, или какие реальные риски это несёт, и что, в действительности, должно беспокоить. Надо понимать, что просто цифровые дети живут с доцифровыми родителями, что по-прежнему является проблемой, так как родители не могут идти в ногу с технологиями.

Какой типичный случай, который вы видите как подростковый психиатр?Главное, что я вижу с подростками – это то, что родители говорят: “Мой сын или дочь ведёт себя так-то и так, а я считаю, что это опасно. Я думаю, что они употребляют наркотики или они ведут себя вызывающе и неуважительно, и я думаю, что это приведёт к опасным последствиям. Я не могу контролировать то, что они делают “.

Или они могут прийти и быть обеспокоены изменениями в детях. “Мой ребёнок кажется мне грустным. У неё, кажется, нет друзей, она плачет каждый день. Она не хочет идти в школу, и мне кажется, что что-то не так. Можете ли вы помочь мне выяснить, что это именно?” Часто бывает, что подросток говорит, что родителям надо сходить к психиатру, но в большей степени, родители видят изменения в поведении только в случае, если их что-то беспокоит.

Обычно родители по делу волнуются о поведении подростков, или волноваться не о чем, и подростки ведут себя так потому, что они подростки? Иногда они совершенно правы, а иногда они не знают, что есть нормальным. У меня были родители, которые говорили: “Я никогда не видел, чтобы другой ребёнок вёл себя так неуважительно по отношению к своей матери”. А я отвечаю: “В самом деле? Потому что я думаю, что это довольно обычная ситуация”. Родители были в шоке.

Есть ещё и другие семьи, которые приходят и говорят: “Мой ребёнок в беде” и их ребёнок действительно попал в беду. Здесь в Сан-Антонио в течение последних десяти лет у нас серьёзная проблема – дети состоятельных родителей употребляют героин.

У родителей иногда возникают проблемы с тем, чтобы понять настоящие интересы своего ребёнка. Майка, герой с суицидальными наклонностями в этом видео, “поместили в клинику” за анти-социальное поведение. Хотя всё, чего он хотел, было Pepsi.

Вы встречали что-то хуже, чем героиновая зависимость? Много всего. Я вижу детей, страдающих депрессией, детей с суицидальным поведением, которых пришлось госпитализировать, и детей с шизофренией. Всё зависит от того, что вы подразумеваете под “хуже”, есть разные типы того, что может быть плохо.

А как насчет обычного плохого поведения? С точки зрения поведения, есть два самых серьёзных вопроса: смерти от несчастного случая и рискованные формы поведения, которые могут привести к смерти от несчастного случая. Случайные смерти являются одной из основных причин смертей в подростковом возрасте. Автомобильные аварии и различные типы рискованного поведения также являются большой опасностью для подростков.

Часто множество сотовых телефонов знаменитостей взламывают, и фотографии обнажённых знаменитостей попадают в сеть. Как вы предлагаете родителям говорить со своими подростками о сексе и фотографиях обнажённых? Это еще один фактор риска. Конечно, это не так серьёзно, как риск передозировки героином, но это может иметь серьёзные последствия для самоуважения человека и его отношений. Я рекомендую говорить своим детям, что как только они нажали кнопку “Share“, они больше не имеют никаких гарантий конфиденциальности. Если вы высылаете что-то, будьте уверены, что вы готовы нести риски, что кто-то ещё это может увидеть.

Исторически, существуют две большие подростковые проблемы: секс и наркотики. Что является более опасным? Если говорить просто о рисках, то более высокие риски связаны с сексом. Беременность и инфекции, передаваемые половым путём, являются очень серьёзными и могут изменить жизнь. Езда по шоссе на скорости под 200 км в час или употребление героина, вероятно, несёт большие риски, но уже фактической смерти. Если дети далеко заходят с наркотиками, они буквально рискуют потерять свою жизнь.

Я мама семиклассника, и я говорю своим детям: мозг очень активно развивается в период от полового созревания вплоть до 25 лет. Это период, когда люди более склонны рисковать, чем они когда-нибудь будут рисковать. И это нормально. Но также в этот период мозг очень уязвим. Долгосрочный риск изменения курса развития вашего мозга, если вы принимаете вещества, сейчас намного выше, чем если бы вы принимали эти вещества позже, когда станете старше. Существует множество исследований, которые показывают, что дети, которые принимали определённое количество алкоголя до 14 лет, имеют гораздо более высокие риски алкогольной зависимости до 20 лет. И дети, которые выпивали в возрасте до 20 лет, имеют гораздо более высокий риск долгосрочного алкоголизма.

При употреблении химических веществ вы увеличиваете риски расстройств настроения и различных психических проблем. Существует прямая связь между курением марихуаны и началом шизофрении. Я не думаю, что полезно пугать детей тем, что, если ты употребляешь наркотики, ты умрешь, но дети должны понимать, что их мозги уязвимы.

Как вы думаете понижение возраста для употребления алкоголя и легализация марихуаны – это хорошая идея? Я, вероятно, не смогу поддержать понижение возраста употребления алкоголя. У Америки и так ситуация с алкоголем плачевная. Я думаю, что это несправедливо, что ребёнок может пойти на войну в 18 лет, но не может выпить, но я не уверена, что выпивать в раннем возрасте хорошо для кого-либо.

Что касается марихуаны, уже видно, что наша война с наркотиками не увенчались успехом. Марихуана не безвредна. Я не хочу, чтобы подростки курили траву. Это несёт определённые риски, но я действительно думаю, что законы необходимо изменить. Прежде всего, не работают законы, и существует много социальных причин, убрать уголовную ответственность за использование марихуаны.

Подростки не должны курить марихуану, но делать из подростков преступников тоже плохо? Да, вы меня правильно поняли. Делать из подростков преступников вообще плохая идея.

Вы – эксперт по подросткам, что заставило вас работать с подростками? Я начала частную практику с несколькими людьми, которые уже занимались проблемами подростков в течение 15 лет. Они лечили старших людей, поэтому, когда у этих людей были проблемы с детьми, которых необходимо было проконсультировать, они направляли их ко мне. Всё удачно складывалось. Но я всегда знала, что хочу лечить подростков и молодых людей, я очень люблю подростков. Я получаю удовольствие от общения с ними, я думаю, что они умные, весёлые и смешные.

Я также обнаружила, что многие из моих коллег не хотят принимать подростков. Много специалистов в области психического здоровья понимают, что многое из того, что написано в книгах о взрослых не работает с подростками. Они не совсем уверены, как помочь семье, так что они просто не хотят иметь с ними дело. Существует большая разница в помощи. Я стала человеком, к которому можно было отправить такую группу пациентов, мне нравится это делать, а никто больше не хотел брать их.

Я думаю, что подростки играют центральную роль в поп-культуре, но в то же время их часто демонизируют, и люди, которые не общаются с подростками, в основном, боятся их. Что должны знать взрослые, чтобы лучше ладить с подростками? Я согласна с этим. Я люблю подростков, и я думаю, что их несправедливо осуждают. Мне комфортно говорить с подростками, но я знаю, что многим людям нет.

Подростки действительно ценят честное эмоциональное общение. Быть настоящим – это то, что работает, когда вы говорите с подростком. Будьте подлинным. Это не значит, что надо обсуждать с детьми каждую свою мысль или каждую свою ошибку, которую совершили, будучи подростками. Но я думаю, что взрослые, которые чувствуют дискомфорт с подростками, должны снять свою защиту, показать какие они есть на самом деле. Если у подростка нет доступа к вам настоящему – связь обрывается. Всё, что надо делать – это быть самим собой.



