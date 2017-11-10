Техасский стрелок сбежал из психиатрической больницы, пригрозив убить военнослужащих

Пять лет перед тем как убить 26 человек и ранить еще 20 в церкви в сельской местности в Техасе, Девин Келли напал на свою первую жену и пасынка, пробив череп малышу. После предъявления бывшему рядовому авиации обвинений в совершении домашнего насилия, военно-воздушные силы (ВВС) отправили его в психиатрическую больницу в Нью-Мехико, где он и находился, – согласно полицейскому отчету 2012 года, выявленному во вторник, это то психиатрическое учреждение, с которого он тогда сбежал.



В заявлении о пропаже этого мужчины неизвестное лицо сообщило, что Келли «страдал психическими расстройствами» и «представлял опасность для себя и других». По его словам, Келли, который в то время находился в ВВС, «пытался угрожать убийством» в адрес «своего военного командования», и «был пойман, когда пытался пронести огнестрельное оружие на базу ВВС Холломан».

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«Это было бы обычное ведение переговоров, согласно которым до обращения в суд у него обнаружили проблемы с психическим здоровьм», – заявил отделению «KPRC» телекомании «NBC» Рик Руссо, отставной полковник и военный прокурор.

Однако, как сообщает KPRC, в июне Келли в конечном итоге убежал с больницы и сумел добраться до автобусной станции в Эль-Пасо, штат Техас, видимо, надеясь поймать автомобиль и уехать из штата. В итоге полицейские выследили его после сообщения о пропажи, а он, как сообщается, сотрудничал с ними. Позже в ноябре Келли признал себя виновным в нападении на свою жену и пасынка и был приговорен к 12 месяцам лишения свободы. По данным «New York Times», в конечном итоге был уволен из вооруженных сил из-за «плохого поведения».

Но его история о проблемах с психическим здоровьем, об обвинении в домашнем насилии, а также об увольнении из вооруженных сил не остановила Келли от того, чтобы легально купить автомат и позже в воскресенье, прежде чем покончить с жизнью, использовать его с целью убийства 26 прихожан. Военно-воздушные силы заявили, что не удалось ввести имя Келли в базу данных ФБР, что сделало бы невозможным приобретение им огнестрельного оружия.

«Первоначальная информация о преступлении, связанная с бытовым насилием в семье Келли, не была внесена в базу данных Национального информационного центра преступления», – заявила в понедельник пресс-секретарь ВВС. «После данного осуждения согласно федеральному закону ему было запрещено покупать или хранить огнестрельное оружие».



Президент Трамп назвал это убийство «проблемой психического здоровья на самом высоком уровне», однако следователи все еще ищут точный мотив Келли. Как сообщает Washington Post, в рамках своего расследования ФБР планирует покопаться в его мобильном телефоне, к которому они не могут получить доступ, сообщает Washington Post. Телефон был отправлен на офис Бюро в Квантико, штат Вирджиния, где эксперты надеются его взломать.

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