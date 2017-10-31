Телефон в форме спиннера – самая худшая вещь в мире, как и сам спиннер

Став навязчивым пунктиком, гипнотическим пропагандистким инструментом и даже секретным передатчиком сообщений, спиннер теперь превратился в больше, чем увлекательную игрушку – сотовый телефон. Согласно Quartz, теперь вы можете наслаждаться базовой диковинкой, которой является спиннер, даже не останавливаясь, а также писать сообщения или звонить кому-то, если это то, чего вы хотите.



Как сообщается, в конце прошлого месяца Гонконгская компания «Chilli International» по неизвестной причине выпустила телефон-спиннер. Вещь, по-видимому, стоит всего 20 долларов и доступна в шести разных цветах, в том числе в розовом цвете «Starburst-flavor».

Videos by VICE

Если по какой-либо причине вы действительно хотели бы купить это устройство, стоит отметить, что, хотя оно и мало, оно действительно работает. Благодаря «Reddit» мы знаем, что у него есть маленькая кнопка разблокировки, он отображает время и дату, а также пишет тексты и звонит, хотя, по словам Верджи, больше ничего. К сожалению, не похоже на то, что вы можете заряжать его, вращая, что на самом деле было бы бредовым.

Телефон-спиннер, который на самом деле является сегодняшней версией телефона «Razr» или «Sidekick», или любые другие трюкаческие мобильники, которые у вас были в школе, в настоящее время доступен только в Индии, хотя, как сообщает Quartz, компания «Chilli» также намерена продавать свою продукцию в Интернете.



Если вы или кто-либо, кого вы знаете, серьезно подумываете о покупке одного из этих устройств, имейте в виду, что a) нет, спиннеры действительно не помогают при синдроме дефицита внимания (СДВГ); б) они представляют собой потенциальную опасность для маленьких детей, и в) эта игрушка можно сказать все равно умрет. Возможно, вместо этого было бы забавно выкопать свой старый Тамагочи.

Следите за сообщениями Дрю Шварца на Twitter.