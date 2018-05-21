Темная сторона барбекю – это свиное дерьмо

Пока вы оставались в пикапе Леона Мозеса, миновавшего знак «зона биозащиты» в начале гравийной дороги, запах не ударял. Зловоние не омывает вас волной, пока вы находитесь за пределами компактного Исследовательского Подразделения по Изучению Свиней на ферме Аграрно-технического университета Северной Каролины (АТУ), вместо этого она непреклонно усиливается в ваших ноздрях.



Свиное дерьмо.

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Запах неизмеримо более силен внутри, где обитают свиньи. Мозес, директор фермы, поясняет, что если вы намереваетесь войти, вашей следующей остановкой должен стать душ.

Даф Джонс – выпускник АТУ, выросший на свиноферме и управляющий свиным загоном, предложит вам белые галоши для ваших туфель, и он отроет картонную коробку, чтобы достать комбинезон для защиты вашей одежды, словно вы готовитесь к операции.

Photo courtesy College of Agriculture & Environmental Sciences at NC A&T

Почты каждый день каждые 30 минут Джонс выливает 500 галлонов воды на бетонный пол здания, вымывая отходы, выпадающие через решетки под свиньями на одну из трех «лагун» снаружи. (Несколько дней спустя, запах, исходящий из записной книжки, которую я принес внутрь, по-прежнему достаточен, чтобы у меня начала кружиться голова).



Поголовье свиней в АТУ сравнительно невелико: стоя снаружи комплекса в этот чистый пахнущий день, Мозес рассказывает что свиноферма АТУ может содержать 350 свиней, тогда как большинство коммерческих ферм в штате вмещают около 3000. Это означает намного больше свиного дерьма и зловония. Но это ничто по сравнению с воздействием всех этих отходов на экологию.

Но здесь исследователи придумывают творческие, экологически эффективные решения, чтобы справиться с этим, чтобы вы могли вернуться к поеданию барбекю, рамена или бекона с чистой совестью.

Свинопроизводство развито в Северной Каролине не только лишь в связи с местной одержимостью барбекю. Северная Каролина является вторым по величине производителем свинины в стране, ежегодно выращивая около 9 миллионов свиней, по данным отраслевой группы Совета свиной промышленности Северной Каролины. Свинина – самое популярное мясо в мире, и более четверти продукции экспортируется из Северной Каролины в Мексику и Китай, утверждают в Совете.

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Все эти свиньи создают, как недавно отметили в The Guardian, «миллионы тонн фекалий и невыносимое зловоние». Они, вероятно, отравляют водные артерии и людей на территории восточной части Северной Каролины, где сосредоточена промышленность. Что-то нужно делать, говорят местные активисты, но учитывая, что стоимость внедрения решений приходится на фермеров, а не на таких гигантов, как принадлежащий китайцам свинозавод Smithfield Foods, мало что происходит.



Входим в АТУ Северной Каролины.

Университет, наверное, больше всего известен как стартовая площадка сидячего движения, после того, как «четверка АТУ» отправилась от кампуса в Woolworth’s в центре Гринсборо и потребовала их обслужить. Кроме того, тут начинал молодой Джесси Джексон. Но немногие люди – даже среди местных – знают о новаторских исследованиях, которые могут оказать сильное влияние на то, как мы обрабатываем продукты питания и животные отходы.

Выглядя уставшим, профессор Дебашиш Куйла, в свитере-жилетке со шнурком на шее, на котором подвешена флешка, объясняет, что он ушел с поста директора Отделения химии АТУ, чтобы больше времени посвятить исследованиям. Его внимание сосредоточено на превращении пищевых продуктов и отходов животных в углерод-нейтральный бензин.

Professor Kuila in his lab. Photo by the author.

Как он утверждает, исследования всё ещё находятся на ранней стадии, но недавно полученный грант в размере $2 млн. от фонда Инициатива исследовательских возможностей при Университете Северной Каролины является катализатором, который может ускорить его исследования, и в конечном итоге привести к созданию более устойчивой пищевой системы. В команду Куйла входят исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел Хил и Университета штата Северной Каролины, а также некоторые другие специалисты из АТУ. Также участвуют несколько игроков этой отрасли, в том числе такие компании, как C2 Energy, вкладывающей значительные средства в сбор метана, получаемого из свиного дерьма на территории штата.

Сотрудник Куйла и профессор АТУ Лицзюнь Ван уже тестируют систему анаэробного варочного котла для переработки отходов на университетской ферме. Ван утверждает, что они не просто хотят превращать отходы в энергию – они надеются создать процесс, благодаря которому смогут получать удобрения и чистую воду. Существующие решения перерабатывают лишь отдельные части свиных отходов, рассказывает он в конференц-зале рядом со своим офисом, но они стремятся к более целостному подходу.

В идеале затраты на создание такой системы будут покрываться экономией, которую получат фермеры, рассказывает Ван. И это не журавль в небе; Леон Мозес, управляющий фермой АТУ и в свободное время увлекающийся ковырянием своего старого Понтиака, говорит, что они смогли сократить счет за воду на ферме в два раза благодаря эффективной переработке жидкости из отходов. «Говорят, что она достаточно чиста для того, чтобы пить», – заявляет Мозес, обращаясь к создавшим эту систему исследователям AТУ. Смеясь, он добавляет: «Мы не пробовали».

Исследовательское Подразделения по Изучению Свиней также работает как класс для практических занятий студентов АТУ, которые, скорее всего, после завершения обучения начнут работать на собственных фермах. Он также является полигоном для факультетских исследований. Но некоторые из самых неотложных работ происходят за пределами площадки, в различных лабораториях кампуса, где исследователи отбирают образцы для тестирования.

Возможно, самое интересное: открытие профессора Элле Фини, что масло, извлекаемое из отходов свиней, можно превращать в «новый тип асфальта» под названием Bio-Adhesive, который может быть использован в дорожном строительстве. Фини не имела возможности рассказать о своих открытиях, но в университете заявляют, что её продукт стоит всего 56 центов за галлон переработки и что это может помочь снизить нашу нефтяную зависимость.

Разумеется, исследователи АТУ не единственные, кто предлагает решения. Исследователи Университета штата Северная Каролина создали список решений для переработки свиных отходов много лет назад, но в связи с ценами, эти решения в значительной степени были проигнорированы. И в то время как все заполненные отходами лагуны могут быть накрыты для сбора метана и выработки с его помощью электричества, лишь менее 40 свиноферм в стране занимаются этим.

Piglets at PTB farm. Photo by the author.

Но в 30 минутах к северу от фермы АТУ, как раз на границе округа, на ферме PTB проблемы со свиным дерьмом не существует. И пока совладелец фермы Хиллари Уилсон Киммел везет нас на гольф-каре по тропинке, вьющейся вдоль одного из её пастбищ, она объясняет, что это потому, что они управляют этой фермой более устойчивым образом.

Сейчас здесь бегают около 60 свиней, некоторые из них роются в лесистой местности, и их регулярно перемещают по ферме. Это устраняет проблемы отходов, поскольку помет становится удобрением. Нет необходимости в очистке, не говоря уже о лагуне. Здесь вы можете стоять посреди холмов, на легком ветерке, и даже не заметите запах.

Feeding time at PTB farm. Photo by the author.

Эта ферма является частью того, что в АТУ называют «растущим нишевым рынком для «высококлассной свинины», и свою продукцию она продает на фермерских рынках по цене значительно выше, чем в среднем по штату. В АТУ хотят помочь мелким фермерам начать использование их системы. Но, как объясняет менеджер фермы, Дуг Джонс, находясь в помещении с контролируемое температурой, полным поросят, при выращивании в помещении, поросята быстрее прибавляют в весе. Свиньи могут вырасти до полного 250-фунтового веса за три месяца, вместо девяти.

Вот почему – даже если и есть сдвиг в сторону модели Уилсона Киммеля – проводимое АТУ исследование является настолько важным. В противном случае мы будем в полном дерьме. Буквально.

Эта статья первоначально появилась на VICE US.