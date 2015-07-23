Странная и печальная история человека по имени мистер Хендс, который умер из-за сношения с конём

Лошадь в Энамкло, штат Вашингтон. Все фото Kelly O

«Единственная деталь, отделяющая гордого владельца лошади от извращенца – это акт сексуального характера» – Чарльз Мудеде.

Эта статья содержит множество подробностей о людях, занимающихся сексом с лошадьми.

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В интернете вы можете найти всё, даже то, чего не хотели бы видеть. Видео «Мистер Хендс» тому доказательство: отвратительный 30-секундный ролик, транслируемый в самых мрачных уголках интернета в середине 2000 годов и показывающий мужчину, с удовольствием отдающийся сношению с конём. Я это видел. Пожалуйста, не ищите это видео.

Ровно десять лет назад житель городка Энамкло, штат Вашингтон, по имени Кеннет Пиньян был объявлен скончавшимся в результате «острого перитонита ставшего следствием перфорации сигмовидной кишки полученной во время анального секса с лошадью». Камера слежения засняла номера машины, привёзшей мужчину к больнице после его ужасного эротического свидания, что помогло детективам выйти на 54-летнего Джеймса Михаэля Тайта, жившего неподалёку с 39-акровой фермой. В трейлере мужчины полиция конфисковала записи Пиньяна, или «Мистера Хендса», как его называли друзья-зоофилы, на которых запечатлено как он совокупляется с лошадью по кличке «Большой член».

В те времена скотоложство не было запрещено законами штата Вашингтон, а так как не было доказательств того, что мужчины плохо обращались с животными, Тайта обвинили только в нарушении границ владений. Тем не менее, скандал приобрёл такой непристойный характер, что сразу же после смерти Пиньята в штате Вашингтон зоофилия была объявлена преступлением класса С, что теперь грозит пятью годами тюрьмы и штрафом в 10,000 долларов. Сенат штата за закон проголосовал единогласно.

Этот случай, а также видео, на котором он запечатлён, прокатился по новостным лентам всей страны, а ощущение вирусности, которое возникло на жутких блоговых платформах, проникало в сознание пользователей интернета повсюду. В том году обзор смертельного случая, опубликованный в издании SeattleTimes, стал наиболее читаемой статьёй в интернете, а история мистера Хендса и группы мужчин-зоофилов, проводивших время вместе, выпивавших и подставлявшихся под коней, стала темой вышедшего в 2007 года документального фильма под названием «Зоопарк», позже представленного в Сандэнс и Каннах.

Чарльз Мудеде был одним из авторов фильма, он также отозвался об этом случае как о великолепном расследовании, опубликованном в сиэтлском еженедельнике TheStranger в 2006 году. «Зоопарк» – это поразительно острый документальный фильм, представляющий «любителей животных» не как извращенцев, издевающихся над животными, а в качестве трагических и одиноких человеческих существ. Я связался с Мудеде через год после того, как всё случилось, чтобы обсудить наследие этого абсолютно странного момента в американской истории.

Ворота на въезде в ферму в Энумкло, где мистер Хендс получил увечья, приведшие к его кончине.

VICE: Вы помните, недавно исполнилось 10 лет со дня смерти мистера Хендса? Чарльз Мудеде: Да, я сейчас в Энумкло, делаю снимки и смотрю, нет ли тут ещё чего интересного. Город избавился от знака на ферме, где это произошло, и, как мне показалось, это был единственный признак того, что о событии забыли. Хотя никто не хочет говорить о том, что произошло.

После того, как изменился закон, и скотоложство в Вашингтоне стало незаконным, все как бы сказали: «Всё закончилось и никогда больше не повторится. А если случится снова, мы будем знать, что делать». Насколько я знаю, с тех пор никого в Вашингтоне за сношения с животными не осуждали.

После того, как закон вступил в силу, всё сообщество зоофилов штата Вашингтон переехало в те штаты, где они могут легально заниматься тем, чем хотят. Они с ужасом думали о том, что их могут посадить. Когда я с ними общался, они не нарушали закон и не хотели его нарушать. Это частично является причиной, почему само занятие никогда не было проституцией с привлечением животных ради денег. После того как организатора Джеймса Михаэля Тайта поймали, он переехал в штат Теннеси, потому что там нет законов запрещающих скотоложство [Тайта арестовали и обвинили в жестоком обращении с животными в Теннеси в 2009 году]. Они не хотят, чтобы их воспринимали как детских порнографов или педофилов. Они не хотят, чтобы к ним относились как к таким преступникам.

Все в Эмункло живут рядом с лошадьми. Это тихая сельская местность с видом на горы. Все связаны с лошадьми и, как вы знаете, в городке был культ лошади. Это было то место, где можно было трахаться с лошадями, и никто бы не догадался. Сложно провести черту между страстью и зоофилией, если тебя не застукали. Если бы Пиньян не умер, эти парни до сих пор бы трахались с лошадями, и никто ничего не заподозрил бы.

Это был рай для тех, кто трахался с лошадями. Я уверен, что они были злы, потому как, скорее всего, думали: «Всё же было так хорошо!»

Когда вы снимали документальный фильм «Зоопарк», вы искали другие сообщества любителей сношений с животными в штате Вашингтон или ещё где-то? Мы искали, но не нашли. У этой группы был очень хороший организатор – Тэйт. Он сделал всё, чтобы взрастить сообщество. Он очень избирательно относился к тому, кто мог стать членом сообщества, и следил за территорией. Если этого не делать, всё развалится.

Другие подобные сообщества, возможно, более осторожны. Их учасники опасаются, что если их раскроют, они всё потеряют, а именно это и случилось бы. Таким образом, если у вас нет очень хорошо организованного лидера, вряд ли вы будете разделять это очень личное дело с другими людьми. Если умудритесь делать всё тихо, то животные не заговорят. В стойлах всё тихо.

Как, по вашему мнению, смерть мистера Хендса повлияла на сообщество зоофилов в большем масштабе? Это их всколыхнуло – они много потеряли с его смертью. Если вы не понимаете их пристрастий, то вам сложно понять как это выглядит с их стороны. Но думаю, вся правда в том, что они много потеряли: стабильность, место для отдыха по выходным, занятие, к которому они тяготели. Они утратили сообщество. Эта смерть привлекла к ним внимание. На них смотрели, их изучали. Это стало их главным беспокоящим фактором!

Сообщества зоофилов, в основном, базируются в интернете. Если бы не было интернета, не было бы сообщества. Если вы этим увлекались, вы бы не могли пойти куда-то на подобии гей-бара. Вам нужно было бы сидеть в интернете. Впервые за всю историю человечества, зоофилисты могут находить друг друга и формироваться в группы. Это что–то новенькое! И не имеет прецедентов.

Когда я общался с этими людьми в штате Вашингтон, у меня сложилось впечатление, что они считали, будто мистер Хендс был слабаком: он был интеллектуалом, работал инженером в компании «Боинг». Они могли трахаться с лошадями и не ходить в больницу. Он был неженкой и новичком. Они думали, что он всё разрушил. Если бы он так себе не навредил, они всё также трахались бы с лошадями по выходным. То, что его отвезли в больницу, означало предание его СМИ и всеобщему обзору, а также окончание того, чем они занимались.

Как на самом деле они обучали лошадей трахать их? Они в буквальном смысле наклонялись и ждали, пока лошадь их трахнет. Они также наносили на себя какой-то аромат – феромон, использующийся для разведения лошадей.

Они когда либо трахали лошадей? Нет, это не было их занятием. Существуют разные направления этого увлечения. Эти подставляли задницы. Были такие, кому это нравилось, но не в их кругу. Они хотели жеребцов и быков. Коров никогда. Нужны были члены, большие члены. Они никогда не говорили о женских половых органах.

Если я не ошибаюсь, мужчины также трахали друг друга. После того, сношения с лошадьми, они забавлялись друг с другом и своими растянутыми анусами.

Они выбирали определённых коней на ферме, или им было всё равно, какой конь будет их трахать? У них были предпочтения! Они решали какой конь может быть слишком сильным, а у какого самый большой член, какой трахается быстрее других. Это было похоже на лошадиный аукцион.

Им также нравились коровы. Один парень буквально сказал, что собирался съесть одного быка, после того, как тот его трахнет. Мне это кажется странным. Хотеть съесть кого–то, кто тебя трахнул? Он был очень серьёзным зоофилом, непохожим на других.

Многие из этих парней хотели, чтобы их рассматривали, как серьёзных трахателей животных – ребят, которые могут иметь дело с огромными штуками. Они даже упоминали, что можно сношаться с дельфинами, у которых якобы большие причиндалы.

[Автор интимной тематики и позже главный редактор «Stranger»] Дэн Саваж и я обсуждали, было ли это фетишем животных или фетишем огромных членов. Этот вопрос вертелся в голове всё время, пока мы работали над материалом, и я так и не смог найти на него ответ. Мне кажется, эти парни поклонялись членам, и это могло не иметь никакого отношения к лошадям.

Основываясь на результатах ваших исследований, как вы думаете, зоофилия – это фетиш или это больше образ жизни и сексуальная ориентация? Коня, убившего мистера Хендса, звали «Большой член», правильно? Его не звали «Милая лошадка» или «Красавчик».

Койот, наш рассказчик, был настоящей находкой. Он был настоящим зоофилом. У него были делишки с собаками и другими животными. Он занимался с ними любовью, а не просто сновал их. Это было его частью. Настоящей страстью и любовью к животным. Другие ребята, которые увлекались большими членами, могли иметь сильные фетиши.

Не думаю, что мистер Хендс был зоофилом. Я думаю, у него просто были фетиши. Ему нравились экстремальные вещи, и он любил причинять вред своему телу. Мы не показывали этого в фильме, но он попал в аварию на мотоцикле. Он утратил значительную часть способностей своего организма чувствовать, и у него было серьёзное повреждение нервной системы. Люди из этого сообщества зоофилов думали, что вставляя член коня в задницу, он пытался снова вернуть ощущения. Ему нравился фистинг, большие фаллоимитаторы, он любил сексуальные штуки.

Не думаю, что мистер Хендс на самом деле был влюблён в лошадей. Во время моего расследования, я как-то посетил дом, который мистер Хендс строил в штате Вашингтон. Он конструировал сарай и хотел жить с лошадью. Возможно, у него появлялись чувства к животному, а возможно, и нет. Может быть, там и была любовь к животным, но если копнуть немного глубже, он просто хотел конский член.

Зоофилия – это не связующее явление. Существует основной путь к ней, но есть также множество других тропинок.

Вы поддерживаете контакт с кем-то из тех людей, у которых брали интервью в фильме? Им понравился [режиссер «Зоопарка»] Робинсон Девор, и они думали, что он настоящий союзник. Они до сих пор пишут ему и поддерживают контакт. Он относился к ним с гораздо большим пониманием, чем я. Я давал им контакты Роба, он выслушивал их.

Вы заметили какие-то перемены в отношении к зоофилии, после того как СМИ впервые написали о мистере Хендсе? Это всё такое же табу, как и тогда? Это сто процентов такое же табу, как и десять лет назад. Никто не хочет об этом думать или говорить об этом… Зоофилия настолько далека от обсуждения в смысле сексуальности, что довольно сложно копнуть глубже, а другие меньшинства или группы не поддерживают это явление. Достаточно уже проблем из-за того, что люди задумались гуманно ли проводить эксперименты над шимпанзе. Что уж говорить о том, чтобы нам разрешили с ними трахаться?

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