Тенденция будущего тысячелетия — судиться с большими нефтяными компаниями за разрушительное изменения климата

Спустя пять лет последствия урагана Сэнди ощущаются в Нью-Йорке до сих пор. Из-за программы «Build It Back», созданной для оказания помощи домовладельцам в районах, подверженных наводнениям, в восстановлении своего имущества, множество семей по-прежнему ждут помощи. Ближайшее закрытие метро на линии L в 2019 году, которое VICE широко освещало, является необходимым в основном из-за ущерба, нанесённого огромным штормом по линии метро Canarsie Tube. На данный момент федеральное правительство выделило более 20 млрд. долл. на восстановление, однако окончательная цена, скорее всего, возрастет, поскольку Нью-Йорк продолжает восстанавливать и укреплять свою береговую линию.



Однако после прошлого лета, когда метро стало национальным зрелищем неблагополучия и нищеты, город просит кого-то другого платить: нефтяные компании.

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Мэр Билл-де-Блазио объявил, что город, помимо (потенциально) выделивших 5 млрд. долл. пенсионных фондов, подал в суд на пять нефтяных компаний — BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil и Royal Dutch Shell. Нью-Йорк требует возмещение убытков, которые, по словам де Блазио и его коллег из городской администрации, нефтяные гиганты вызвали непосредственный вклад в изменение климата. Город также обвиняет компании в том, что они уже много лет знают о влиянии сжигания ископаемого топлива на нашу планету, при этом отрицая публично. (Некоторые из представителей обвиняемых компаний с тех пор рекламируют свои собственные усилия, направленные на решение проблемы изменения климата, и при этом настаивают на том, что судебные процессы не являются решением и/или называют конкретный иск необоснованным).

«Поскольку изменение климата продолжает ухудшаться, всё зависит от компаний, вырабатывающих ископаемое топливо, из-за жадности которых все расходы на то, чтобы сделать Нью-Йорк более безопасным и более устойчивым легли на наши плечи», — говорится в заявлении де Блазио.

Что касается иска, Нью-Йорк присоединяется к растущему числу городов, чьи лидеры надеются использовать судебную систему, чтобы помочь оплачивать расходы, связанные с экстремальными погодными явлениями. Это особо привлекательный вариант теперь, когда ключевые члены администрации Трампа в Вашингтоне прямо отвергают науку о климате, выходят за рамки глобальных соглашений и отступают от применения существующих постановлений. В прошлом году напряжение усилилось, после того, как в результате ураганов «Харви», «Ирма» и «Мария» Техас, Флорида и Пуэрто-Рико остались с гуманитарными кризисами на миллиарды долларов — и, по некоторым оценкам, c более 1000 жертвами.

Применявшаяся практика отражает успешные судебные процессы, которые выдвигались в 1990-х годах против крупных табачных компаний, а также недавние жалобы в отношении фармацевтических компании за их роль в опиодном кризисе. Но остается спорным вопрос о том, действительно ли это может привести к кардинальным изменениям в гораздо более существенном вопросе, связанном с деятельностью многомиллиардных корпораций во всём мире. Издание «VICE» обратилось к Жану Игген, выдающемуся профессору права на юридическом факультете Университета штата Делавэр, члену Глобального института права окружающей среды и природных ресурсов. Она также является экспертом по вопросам ответственности за качество продукции, а в прошлом писала о табачном судебном деле.

Вот что она рассказала.

VICE: Во-первых, на каком основании такой судебный иск может дальше реализоваться?



Профессор Жан Игген: На основании нарушения общественного порядка, так как жалоба подаётся государственными органами. Дело в том, что существовало серьёзное вмешательство в право общественности. И это может быть всё что угодно; оно носит весьма широкий характер. Это может быть вмешательство в право на здоровье, благосостояние, комфорт и т. д. Как правило, судебная помощь, которую запрашивают или оказывают, предназначена для устранения источника нарушения общественного порядка — это покрытие всех потраченных расходов, или заставить компанию устранить вред. Но за такое короткое время, которое прошло, я предполагаю, что город потратил много денег на самые чрезвычайные и острые проблемы, которые возникли в результате этого.

Я считаю, что исковое заявление подано на основании нарушения общественного порядка, однако, как такое, которое, вероятно, опирается на общее право штатов. С другой стороны, применяется также иск и за “источник опасности для какого-л. лица или группы лиц”. В отличие от нарушения общественного порядка, аргумент “источника опасности для отдельного лица или группы лиц” согласно общему праву штата требует необоснованного вмешательства в использование и владение его/ее/их собственности. В соответствии с этим определением, город может подать иск на основании “источника опасности для частных лиц” в связи с ущербом, нанесённом имуществу города, что отражено в жалобе. Таким образом, в данной жалобе город фактически выполняет две функции: 1) подает в суд иск на основании нарушения общественного порядка от имени своих граждан за ущемление прав общественности и 2) подает в суд иск на основании создания источника опасности для отдельного лица или группы лиц от своего имени в связи с ущербом, нанесенным его собственности. Нет ничего необычного в наличии комбинации исков на основании нарушения общественного и частного порядков, когда публичный субъект предпринимает подобные действия, при условии, что существует ущерб, нанесенный собственности города и который позволяет обосновать исковое требование нанесенного вреда частной собственности.

Дело в том, что возникают некоторые вопросы о преимущественном праве. Верховный суд США постановил, что федеральный Закон о чистом воздухе пресекает любые иски в рамках федерального общего права. Но с другой стороны, существуют деликтные иски штатов на основании нарушения порядка, в том числе и публичного порядка. Судя по всему, этот вопрос касательно того, будет ли Закон о чистом воздухе упреждать эти претензии, остается скорее всего открытым. И под упреждением я имею в виду, что вы не можете предъявить эти претензии — они будут отклонены, так как подпадают под действие федерального Закона о чистом воздухе.

Итак, есть ли в Нью-Йорке какие-либо конкретные принятые законы штата, которые здесь применяются?

Было одно судебное дело с МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир), топливная добавка. Кроме того, это было дело об ответственности за ненадлежащее качество продукции. Оно было связано с водоснабжением в Нью-Йорке и вокруг него, где возникла утечка добавки. (Примечание редактора: В итоге, десяток нефтяных компаний вынуждены были заплатить 423 млн. долл. наличными за причинённый ущерб, а также покрыть расходы на утилизацию). В этом деле судья Шира Шейндлин специально постановила — и это дело прошло по всем ступеням вплоть до [Апелляционного суда второго округа Соединенных Штатов Америки], и было подтверждено — что правовые претензии штата, в том числе иски на основании нарушения общественного порядка, не будут упреждаться, а истцы (город и различные другие группы) могут подавать такие иски.



Знаю, что были некоторые показания по подобного рода вопросам об изменении климата в Калифорнии, в [Апелляционном суде по девятому округу Соединенных Штатов], поэтому я рассчитываю на то, что они уделят много времени правовым претензиям штата. Ещё один интересный факт, связанный с делом о МТБЭ, заключается в том, что оно включает другие федеральный закон — Закон о безопасности питьевой воды. Таким образом, в Нью-Йорке вопрос заключается в том, относиться ли он к Закону о чистом воздухе? Я думаю, что существуют много технических правовых вопросов, которые могут возникнуть в отношении преимущественного права, но я была бы очень удивленна, если бы нью-йоркские суды позволили бы не принять претензии штата. Дело нужно будет вернуть в Верховный суд США для принятия решения по этому вопросу.

С бензиновыми химикатами, складывается впечатление, что существует более очевидная причинно-следственная связь: компании сделали это, и в результате произошел весьма ощутимый случай. Однако этот судебный процесс более сложный, чем тот. Есть же разница между утверждением, что эти компании влекут за собой гибель всей нашей климатической системы и сливом химикатов в местное водоснабжение, верно?

Определенно. Когда речь заходит о влиянии на изменение климата, есть целый ряд промежуточных шагов. В исках о вреде, причиненном жизни или здоровью в результате воздействия токсических веществ, существует «латентный» период, между деятельностью подсудимых, и тем, когда человек подвергается этому воздействию, а в конце обнаруживает рак от влияния асбеста или курения, или от чего-то в этом роде. Чем продолжительнее латентный период, тем больше вероятность того, что существует несколько оказывающих влияние действий или причин, которые могут заставить присяжных или суд сказать, что этого недостаточно для взаимосвязи.

Недостаточно сказать: «Эй, их деятельность вызвала изменение климата». [Город] может выдвинуть такой аргумент, но этого не хватит. Нужно доказать, что конкретно было сделано во вред, и в конкретном случае именно в этом сложность.

Учитывая вышесказанное, какова перспективность такого дела?

Такие дела часто тянутся очень долго. Ещё одна вещь, о которой я думала, заключается в том, что вскоре после урагана «Сэнди», были разговоры о том, что, возможно, город был недостаточно подготовлен, и это внесло свой вклад. Именно такие аргументы будет поднимать защита в суде. Очень трудно говорить без всей представленной информации.

Ранее сообщалось о том, что компания «Exxon» предъявила иск должностным лицам Калифорнии, которые подали собственный иск против нефтяных компаний, утверждая, что их иск имеет политическое значение, а не является законным деликтным иском. Такое может случиться в Нью-Йорке?

Конечно, это стратегия. Это просто стратегия судебных разбирательств, чтобы попытаться получить рычаги давления с другой стороны. Но подобные дела в конечном итоге разбирают, являются ли они законными, и они сужают круг поиска к тому, о каких законных требованиях идёт речь. Для этого всегда нужно время.

Иски против крупных табачных компаний в итоге привели к урегулированию дела на сумму в 200 млрд. долл. и, по всей видимости, они знаменовали собой начало новой эры в отношении взглядов Америки на сигареты и опасности курения. Что означает этот прецедент?

До этого — и на самом деле, с тех пор — табачные компании были несокрушимы в защите всех исков в судах самостоятельно. Они не отступали. И затем, благодаря генеральныным прокурорам штатов, их количество было достаточное, чтобы начать оказывать давление на них и подавать иски. Тогда [табачные компании] согласились на общее урегулирование, согласно которому они вынуждены были постепенно производить выплаты штатам на протяжении 25 лет.

В любом случае, не думаю, что тут такое может произойти. И это возвращает нас к тому, что вы говорили о причинно-следственной связи: насколько сложным является вопрос о причинно-следственной связи, с точки зрения установления взаимосвязи нанесённого ущерба непосредственно от их деятельности. В итоге, если говорить о курении, 40 лет проводились исследовательские работы, показывающие, что эти болезни были вызваны курением и оно стало проблемой общественного здравоохранения. Министр здравоохранения объявил, что это является общественно медицинской проблемой. И тогда появилась целая серия предупреждений на пачках сигарет. Поэтому я думаю, что причинно-следственная связь сыграла важную роль в этом случае, и считаю, что для индустрии коммерческим решением было заявить: «Ладно, возможно, по большому счету, для нас это будет дешевле». Хотя это звучало так, как будто это куча денег, это были большие деньги. Но я не уверена, понимает ли это сейчас нефтегазовая промышленность.

Может ли это случиться с крупными нефтяными компаниями? Придётся ли им когда-нибудь измениться — или достичь стратегического прогноза о прекращении их деятельности, в некотором смысле — в результате этих судебных процессов?

Я считаю, что мы на пути к подобному. И [муниципалитеты] добились определённых успехов в федеральных делах, связанных с общим правом. Поэтому я считаю, что, как и для всех субъектов бизнеса, которые сталкиваются с потенциальными многочисленными судебными процессами в отношении одного и того же направления или вида поведения, нефтяные компании, вероятно, находятся на выжидательной траектории. Посмотрим, что происходит в судах, и если они должны будут отвечать за это; и если закончится тем, что они должны будут за это отвечать, тогда компании смогут изменить свою стратегию. Итак сейчас из того, что вы видели в случае с Калифорнией, в котором компания «Exxon» пытается подать встречный иск, свидетельствует, что они пока будут сражаться.

Какой второстепенное последствие может иметь этот судебный процесс в борьбе с изменением климата по всей стране?

У каждого есть свой срок исковой давности, поэтому партии, возможно, другие муниципалитеты, желающие подать судебные иски, имеют ограниченное время, чтобы это сделать. Таким образом, в зависимости от этих сроков, будет существовать крайний срок. Но что касается понимания того, что судебная система подразумевает под этими исками, это действительно может изменить ситуацию. Кроме того, когда вы посмотрите на то, что было осенью — в Хьюстоне, Пуэрто-Рико и Флориде — должны быть определенные основания для юридических исков, вытекающих из этого. Время для подачи таких исков может не появится до тех пор, пока у них не возникнут проблемы. Таким образом, с усилением экстремальных климатических явлений, думаю, что будет большой интерес к такому виду судебных разбирательств, и мы сможем узнать, является ли это тот путь подходящим для муниципалитетов.

Это интервью было отредактировано и сжато для более четкого изложения материала.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.