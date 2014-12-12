«Текстовая шея» – явление, которое может погубить целое поколение

Парни с «текстовой шеей» (фото с аккаунта ​Duncan)

Исследователи Национальной Медицинской Библиотеки обнаружили, что Америку захватывает настоящая эпидемия недуга, который называют «текстовой шеей». Это, пожалуй, лучший термин в медицине после «микропениса».

Текстовая шея. Текстовая. Шея. Это когда вы вместо того, чтобы общаться, слишком много смотрите в экран своего смартфона, когда идёте по улице или сидите передо мной в кинотеатре или баре. Вес вашей большой тупой головы вместе с земным притяжением причиняет невыносимое напряжение в вашей шее и позвоночнике. Это состояние может стать причиной напряжения мышц, пережатых нервов, грыжи межпозвоночных дисков и со временем даже убрать естественную кривизну вашей шеи. И всё, потому что вы постоянно следите за вашей группой текстовых сообщений, в то время как кто-то оправляется от неудачного расставания. Или потому, что вы делаете скриншот смешной переписки на сайте знакомств.

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«Это похоже на эпидемию или, по крайней мере, очень распространено», – говорит Кеннет Хансрадж, руководитель отделения хирургии позвоночника в Нью-Йоркском центре хирургии позвоночника и реабилитационной медицины, автор исследования. «Просто посмотрите вокруг: все с опущенными головами».

Ваш позвоночник….. сдавлен! (автор фото Кевин Хансрадж)

Да, со стороны он может напоминать вам вашего папу вечно сердитого на молодежь. Но беда в том, что проблема реальна, и становится тем реальнее, чем больше вы наклоняетесь. В среднем, ваша большая тупая голова весит около 12 фунтов, но когда вы её наклоняете, нагрузка на шейный отдел позвоночника растёт. При наклоне головы на 15 градусов, ваша голова давит на шею с силой в 27 фунтов; при 30 градусах – это уже 40 фунтов. Когда вы наклоняете голову на 60 градусов, чтобы послать кому-то фотку, вы получаете 60 фунтов или вес восьмилетнего ребёнка. И этот невидимый ребёнок висит на вашей шее.

«Это очень серьезная проблема среди молодых людей», – добавляет Ханрадж, подразумевая под молодыми людьми – вас. «Из-за чрезмерного давления на шею, молодёжь будет нуждаться в лечении позвоночника. Мне бы очень хотелось, чтобы родители уделяли этому больше внимания». К тому же, это портит вашу осанку, что, по словам экспертов, может привести к уменьшению объёма легких, а также головным болям и неврологическим заболеваниям.

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В любом случае, главное то, что «текстовая шея» – это типичный пример современных болезней, которые калечат молодых людей из-за довольно-таки нелепых причин. Что дальше? Ожоги от перегретых ноутбуков? Член, попавший в робота-пылесоса? Какое будущее не ждало бы нас, просто знайте, что мы найдём десятки безобидных способов, чтобы нанести своему телу окончательный и бесповоротный ущерб. Вперёд, в будущее!

PS: Обжигающий ноутбук – это ​правда.

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