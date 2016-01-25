Что делать с 40-летней разницей в возрасте: как это – встречаться с человеком другого поколения

Большинству людей трудно состоять в сексуальных или романтических отношениях с кем-нибудь гораздо старше или моложе себя. Нужно разбираться с различиями в точках зрения, различиями в жизненных целях и порой с физическими различиями – не говоря уже о странных взглядах и словах осуждения, которые можно иногда услышать и почувствовать от друзей, родных и незнакомцев. Негласный (не всегда, правда) вопрос такой: настоящая ли это любовь? Или это некие товарно-денежные отношения?

«Как и любые другие отношения, некоторые отношения с разницей в возрасте могут быть здоровыми, а некоторые могут быть нездоровыми; также существует достаточно оттенков серого, – предупреждает секс-терапевт Ванесса Мартин. – Разумеется, эти отношения могут быть сложными, поскольку партнёры находятся на столь разных жизненных этапах. Один может заканчивать магистратуру, в то время как второй готовится к выходу на пенсию. Отыскать достаточно точек соприкосновения или общих целей, в направлении которых можно работать, может быть нелегко».

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«Разумеется, мы можем видеть много успешных, богатых немолодых мужчин с молодыми девушками под ручку, но это вовсе не значит, что деньги являются единственной мотивацией во всех этих типах отношений», – добавляет она.

Другой стереотип гласит, что у молодых женщин, которые встречаются с мужчинами постарше, есть проблемы с отцовской фигурой, или что в эти романы типа «май-декабрь» входит стрёмная эдиповская составляющая.

«Трудно не использовать своих родителей в качестве барометров для измерения своих отношений в зрелости, – говорит Мартин. – Если у вас никогда не было убедительной материнской или отцовской фигуры, вы можете сознательно или подсознательно искать партнёра постарше для исполнения этой роли. Если ваше детство было наполнено хаосом, вы можете желать стабильности, связанной с человеком, который пребывает на более позднем жизненном этапе».

Но люди сближаются по разным причинам, как сексуальным, так и эмоциональным, а отношения могут выглядеть извне совершенно иначе, чем изнутри. Чтобы узнать больше об отрицательных стереотипах и реальности, связанных с отношениями с разницей в возрасте, я поговорила с несколькими женщинами и мужчинами, которые их пережили: Филом, немолодым мужчиной в отношениях на расстоянии с 22-летней девушкой; Диной, эксцентричной 20-летней девушкой, которая обращается к своему немолодому партнёру за жизненными советами; Фионой, 70-летней женщиной, которая пережила своих молодых мужей и встречается с мужчинами, помогающими ей с Интернетом; и Брэдом, 31-летним мужчиной, заявляющим, что женщины постарше привлекательны, потому что сразу переходят к делу. Все имена изменены.

Чтобы узнать больше о фетишах посмотрите наше документальное видео о финансовом доминировании и денежных рабах:

Фил

69 лет

Оклахома

VICE: Не расскажете ли вы мне немного о себе?

Фил:Я психолог. В настоящее время я состою в отношениях с 22-летней девушкой из Северной Каролины. В прошлом году я провёл с ней две недели, и мы очень много занимались сексом.

Чем свидания с молодыми женщинами отличаются от свиданий с вашими ровесницами?

Разница с моими ровесницами состоит в том, что у моих ровесниц полно проблем. У молодых женщин проблем не так много.

Что вы больше всего любите в своей девушке? Что в ней делает вас счастливым?

Ну, у нас отношения на расстоянии. Я приезжал к ней примерно на две недели, а она приезжала ко мне примерно на неделю. Она исключительно умна и креативна. Она занимается оперным пением, она пишет стихи, она рисует, она занимается испанским и немецким. Также она очень сексуальна. Её главная странность состоит в том, что голос у неё совсем как у Мэрилин Монро – очень молодой и «милый». Обожаю её слушать.

Как у вас с сексом?

Секс фантастический. Я чувствую себя так, как будто мне снова 17. Единственная проблема состоит в том, что у меня и близко не встаёт так, как раньше, но у меня очень хорошо натренированный язык, который ей, по-видимому, безумно нравится.

Что думают об этих отношениях ваши родные?

Я родным не рассказывал. У меня есть дочь, которой 46 лет. Она бы жутко перепугалась.

Дина

20 лет



Калифорния



VICE: Не расскажете ли вы мне немного о себе?

Дина:Мне 20 лет, родилась в Калифорнии. Учусь на втором курсе университета, обожаю учёбу и научную деятельность, обожаю читать, обожаю рисовать, а в глубине души у меня есть готическая сторона. Я язычница. Я знала о своей склонности к кинкам с десятилетнего возраста и активно проявляла её с тех пор, как начала встречаться в 16. Я поняла, что мне нарвятся мужчины постарше, когда мне исполнилось 18. За несколько месяцев до того, как мне исполнилось 19, я встретила первого в своей жизни мужчину постарше, которого полюбила и с которым завязала отношения; именно это и заставило меня понять, что возраст – это цифра, и он не должен быть неустранимой преградой по мере увеличения разницы в возрасте.

Один из ваших партнёров на 45 лет старше вас. Как вы познакомились?

Мы познакомились на Fetlife. Он медработник на пенсии, а у меня есть заболевание, о котором он говорил в одной теме на форуме. Мы осознали, что у нас немало общего, встретились однажды во время бранча в ресторане… [затем] обсудили вопрос о том, не стать ли нам партнёрами по игре, чтобы вместе исследовать свои общие кинки и набираться в них опыта, а в итоге это превратилось в романтические отношения, нечто большее, чем просто дружба.

Какое из ваших общих свиданий вам больше всего понравилось?

Это была вечерняя поездка в Старый Сакраменто забавы ради. Мы припарковали байк и пошли гулять, держась за руки, просто наслаждаясь вечерним воздухом, а также огнями и звуком. В какой-то момент мы зашли в одну из кондитерских, а он дико расхохотался, потому что я вела себя совсем как «ребёнок в кондитерской». Я улыбалась, а он находил сладости своего детства. После этого мы наткнулись на лавку с воздушными змеями, и ему пришлось зайти внутрь. Благодаря этому я узнала, что когда-то он управлял лавкой с воздушными змеями и до сих пор обожает запускать воздушных змеев, когда есть время и желание.

Чем эти отношения отличаются от отношений с вашим ровесником?

По сути, это примерно то же самое. Самое существенное отличие состоит в том, что я могу просить у него совета, основанного на жизненном опыте, которого не было бы у моего ровесника. Кроме того, мне приходится слышать истории о том, о чём я только читала в книгах по истории. Я обожаю умные разговоры, я люблю слушать разные мнения, которые может предложить только он благодаря разнице в возрасте. В его жизни были ошибки и решения, с которыми мне ещё не приходилось сталкиваться, и он может поделиться знаниями, основанными на собственной биографии, на тот случай, когда я всё же столкнусь с ними.

Секс другой и к тому же потрясающий. Он отличный любовник, потратил немало времени на то, чтобы изучить моё тело, и использует все чувствительные точки, которые нашёл, чтобы заставить меня кричать и визжать от удовольствия. Оральный секс, если конкретно, выше всяких похвал. Кроме того, из-за возраста и состояния здоровья у него определённая эректильная дисфункция. У него очень часто не стоит или встаёт наполовину, а это значит, что мы не можем по-настоящему заняться сексом, но нам это и не нужно. В этом состоит плюс его знаний и навыков в постели, а также нашего обоюдного желания экспериментировать и пробовать всё новое.

Какие у вас отношения с отцом? Считаете ли вы, что это каким-то образом связано с предпочтением мужчин постарше?



Мы с отцом близки. У нас есть свои противоречия и ряд серьёзных философских разногласий, но как папа он меня всегда поддерживал. Он прошёл со мной огонь, воду и медные трубы. У меня нет «проблем с отцовской фигурой», хотя мне не особенно нравится то, каким иногда бывает мой папа как человек.

Фиона

70 лет

Аризона

VICE: Как бы вы описали себя?

Фиона:Я сексуально доминантная немоногамная 70-летняя женщина. Я активно практиковала БДСМ как образ жизни в Великобритании, Новой Англии и Чикаго с 1970 годов. В Аризону я переехала, чтобы совладать с артритом, и это действительно помогает. Это было год назад. Я ещё не обзавелась в Аризоне никакими местными связями по части своего образа жизни.

Не расскажете ли вы мне о своём опыте с мужчинами моложе? Кто из тех, с кем вы встречались, самый молодой?

Сексуальный опыт с мужчинами у меня связан исключительно с мужчинами значительно моложе меня самой; в том числе это два брака, в которых я состояла 22 года и 14 лет. Самым молодым мужчинам, с которыми я встречалась, сейчас под тридцать. Они живут в этих местах, и я встречалась с ними по нескольку месяцев. До близости дело пока не дошло… Близкие отношения я развиваю долго и очень медленно. Ко мне сюда приезжают бывшие близкие «друзья по сексу» из Вермонта и других мест.

Каков самый долгий срок, который вы встречались с кем-нибудь из них?

Самый долгий срок – это 22-летний брак, который завершился его смертью. [Он] умер от сердечного приступа в 45.

Чем это отличается от того, чтобы спать или встречаться с вашими ровесниками?

Я никогда не спала с мужчиной, с которым у меня была бы разница в возрасте меньше 12 лет. Мне нравятся дружеское общение, откровенность и идеализм молодых мужчин.

Хорошо ли они с вами обращаются?

Они обращаются со мной очень хорошо, уважительно и почтительно, и они всегда искренне желают чем-нибудь услужить и очень вежливы… Я быстро ставлю их в известность о том, что высоко ценю очень старомодные манеры с немалой долей гендерной вежливости: когда открывают двери, переносят всё, что нужно перенести, стоят, когда я ухожу из-за стола, и встают, когда я возвращаюсь, тихо со мной переговариваются, а затем делают за меня заказ в ресторане и т.п.

Помогают ли они вам по дому или с другой подобной скукотой?

Во всех отношениях было что-нибудь милое. Больше всего мне всегда нравятся свидания, подразумевающие ужин после культурного мероприятия, концерта или выставки в галерее. Они делают работу по дому, а с недавних пор – ищут для меня информацию в Интернете.

Как у вас с сексом?

Секс фантастический… нечастый, но исключительный. Я предпочитаю пиковый опыт, и по этой причине секс бывает только тогда, когда я являюсь агрессором или более активным партнёром. Иногда я решаю брать весь «трах» в отношениях на себя… надеваю страпон и даю им понять, что их роль в этом деле для меня приятна и привлекательна. Однако я встречаюсь и развиваю более близкие отношения только с альфа-самцами.

Считаете ли вы, что в отношении женщин действует двойной стандарт, когда дело касается свиданий с мужчинами моложе? Почему люди как будто думают, что более приемлемо, когда парень старше?



Понятия не имею, но согласна с тем, что это так. Я знаю, что существует двойной стандарт в отношении женщин, которые встречаются с мужчинами помоложе, по собственному опыту. Мои отношения привлекали и привлекают к себе внимание. Бывают разного рода замечания, типа: «Это ваш сын?» Замечаний от женщин больше, чем от мужчин. Одни из этих замечаний любопытны, а другие вежливы, некоторые исполнены зависти или «мудрости»: «Послушайте моего совета – это для вас добром не кончится; вы обнаружите, что у вас с этим ребёнком ничего общего».

Брэд

31 год

Нью-Джерси

VICE: Не расскажете ли вы мне о своём опыте с женщинами постарше?

Брэд:Я был с 62-летней женщиной, когда мне было 24. [Мы встречались] около двух с половиной лет, периодически. Она думала, что я не увлечён ею всерьёз, пока не узнала, что на самом деле это всерьёз. Я был с немолодыми женщинами, которые были моложе её, и многие из них не верили в мою серьёзность.

Как вы убеждали их в своей серьёзности?

Обычно я допускал оговорку по Фрейду, что-нибудь на сексуальную тему, или позволял всплыть теме возраста и настаивал на том, что это всего лишь цифра. Кроме того, я просто смотрел им в глаза и пытался поставить их в известность.

Что в них показалось вам сексуальным?

Опыт. Они знают и делают нечто попросту потрясающее в постели. Кроме того, они сразу переходят к делу. Они не играют в бирюльки.

Так как у вас с сексом?

Изумительно. Иногда, поначалу, нужно действовать помедленнее, они не всегда любят пожёстче да помоложе. Но если всё-таки любят, то им всегда мало.

Как вы знакомитесь с этими женщинами?

Как правило, лично. Мне везло знакомиться с ними случайно, завязывать разговор и вызывать интерес, достаточный для получения номера телефона или адреса электронной почты.

Чем они отличаются от более молодых женщин или ваших ровесниц?

Они знают, чего хотят. Они ожидают чего-то определённого: свиданий без опозданий, джентльменства, звонков, вежливости, отсутствия зависимости от СМС. Они не ищут внимания таким же образом. Они просто говорят: «Давай пообнимаемся», – а не ноют об этом.

Каково ваше самое раннее воспоминание о влечении к женщине гораздо старше себя?

Трудно сказать наверняка, но однажды в детстве я увидел в окне, как немолодая женщина занимается сексом. Что-то просто щёлкнуло, как только я начал заниматься сексом.

Какое свидание с женщиной постарше понравилось вам больше всего?

Какое свидание понравилось больше всего? Собственно, это было простое свидание, которое не привело к сексу. Я встретился с ней в баре с пианистом и внимательно слушал, как она говорит. Я слушал её, реагировал по минимуму, провёл её до машины и сказал, что мне было очень интересно. Она взглянула мне в глаза и поцеловала меня в щёку. Благодаря поцелую я знал, что она чувствовала то же самое. Я стал счастлив от того, что сделал её счастливой.

Какие советы вы бы дали другому человеку, желающему встречаться с женщиной из возрастной категории «за 60»?

Не будьте озабоченным. Не цепляйтесь за стереотипы и условносит, полагая, что мама Стифлера хочет вас трахнуть. Слушайте, ведите разговор, проявляйте интерес – и они будут таять у вас в руках. Кроме того, не будьте застенчивы в постели; отрывайтесь и будьте уверенны.

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