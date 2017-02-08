Битва из-за указов Трампа только начинается

Как и у многих новоиспечённых президентов, первые дни Дональда Трампа на посту были отмечены шквалом исполнительных мер. Некоторые из них огульно ограничили поездки и иммиграцию в США, некоторые из них являлись более размытыми указаниями для федеральных ведомств сделать что-либо в будущем; немалое их количество представляется небрежно сформулированным. Однако ко вторнику Белый дом сбавил обороты, отложив запланированную работу по ответственности в сфере кибербезопасности на неограниченный срок. Также ещё не всплыли указы, которые запустят программу «секретных тюрем» ЦРУ и легализуют кое-что из дискриминации ЛГБТК, хотя о них и ходили слухи.



Однако решение повременить с указом о кибербезопасности, как сообщается, было связано не столько с выбором указов для исполнения, сколько с потребностью администрации сконцентрироваться на судебных процессах, которые спровоцировал её «запрет на поездки».

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Этот указ, который временно запрещает беженцам и гражданам семи стран с мусульманским большинством въезд в США, является наиболее скандальной и спорной мерой из принятых Трампом на данный момент. По итогам первых судебных процессов судьи объявили, что путешественники, находившиеся на пути в Америку на момент подписания указа Трампом, должны быть освобождены от задержания. Однако ряд правозащитных групп, среди которых Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) и Американский союз гражданских свобод (ACLU), выступают против указа в целом, как и генеральные прокуроры Миннесоты и Вашингтона, а также несколько крупных технических компаний, у которых много сотрудников, родившихся в других странах. В грядущие дни, вероятно, появится ещё больше судебных процессов, как по этому указу, так и по другим по мере их продвижения в сторону реализации.

Если вам было трудно отслеживать все дела, вы не одиноки.

«Я сделала схему, пытаясь каталогизировать [их] по мере сил, – заявила Мелисса Кини, штатный юрист Национального центра иммиграционного законодательства, принимающая участие в юридическом противостоянии указу. – Список до сих пор поминутно меняется. И на мой взгляд, некоторые дела, в особенности отдельные частные процессы, не учитываются полностью, так как их подают на таких срочных основаниях, что очень многие люди вообще не могут рассказать о том, что происходит».

«В общем у нас намечается множество очень значительных дел, – добавила Кини. – И на мой взгляд, в ближайшие несколько дней мы увидим новые».

Каждый судебный процесс зиждется на некоей смеси следующих аргументов. Указ неявно выделяет мусульман в качестве объекта ограничений, нарушая Первую поправку. Он нарушает нормы отправления правосудия, гарантируемые по американскому законодательству согласно Пятой и Четырнадцатой поправкам. Он нарушает Закон об иммиграции и гражданстве 1965 года, который запрещает дискриминацию по признаку гражданства или места рождения или проживания при выдаче виз. Он нарушает Закон об административных полномочиях 1946 года против произвольных действий или злоупотребления компетенцией исполнительной власти, особенно без поддержки существенных доказательств необходимости в принятии мер. Наконец, некоторые генеральные прокуроры утверждают, что он вредит интересам граждан определённых штатов.

Многие из аргументов против запрета очень широки, что, как сказала мне Кини, было необходимо из-за расплывчатой формулировки и непоследовательной реализации указа: владельцам грин-карт не разрешили вернуться в страну, а затем разрешили; было отозвано то ли 100 000, то ли 60 000 виз. Из-за этого стало трудно оспаривать конкретные реализации.

Те, кто скептично относится к этим процессам, отмечали, что иностранные граждане и в особенности люди с правом временного жительства нередко имеют меньше прав, чем граждане, что более старый закон об иммиграции всё равно позволяет президенту ограничивать въезд (в противовес визам) по собственному усмотрению и что указ не направлен конкретно против религии. (Возражение на последнее утверждение заключается в том, что Трамп и его советники много раз публично говорили о «запрете для мусульман».) Однако несколько федеральных судей продемонстрировали сочувствие доводам истцов, не дав выдворить из США людей, которых он касается. Один иранец, которого заставили подписать документ об отзыве своей визы, был возвращён в Америку судебным постановлением в четверг; это – обнадёживающий знак для некоторых людей с визами, которых завернули и которые теперь застряли за границей.

Однако путаницу усиливает то, что некоторые должностные лица, особенно в виргинском аэропорту Вашингтон Даллес, отказываются выполнять судебные приказы. «Последние несколько дней мы просто собирали доказательства множества разнообразных нарушений для получения дополнительных средств судебной защиты», – поведала мне Кини. Однако «очень опасно заявлять о том, что на данный момент администрация, по-видимому, не считает себя обязанной принимать в расчёт [все] постановления судебных органов».

Пока что эти отсрочки по решениям суда помогают лишь тем, кто уже физически находился в пути в США на момент реализации запрета. Гражданам семи запрещённых стран, которые имеют действительные визы, но находятся за рубежом, въезд до сих пор закрыт. А ещё нет средств судебной защиты для беженцев, которые обнаруживают, что внезапно не могут приехать в Америку.

Первое слушание по делу Миннесоты и Вашингтона состоится в пятницу; оно могло бы спровоцировать приостановку действия указа в целом в ближайшем будущем, а впоследствии, возможно, привести к обширному аннулированию его элементов.

Отмена судами положений президентского указа – явление относительно редкое, говорит Кини, особенно когда речь идёт о вопросах национальной безопасности. Однако Пол Нолетт, эксперт по генеральным прокурорам, отмечает, что суды были открыты для судебных исков от штатов против федерального правительства; некоторые из них тормозили связанные с иммиграцией указы Барака Обамы.

Другие исполнительные меры Трампа спровоцировали куда меньше исков, возможно, из-за того, что их непосредственное воздействие незначительно. Сан-Франциско подаёт в суд на федеральное правительство из-за угрозы Трампа лишить федерального финансирования «города-убежища», не повинующиеся иммиграционным органам, однако некоторые критики говорят, что это не более чем политический трюк.

Кини рассказала мне, что многие действия Трампа были достаточно непонятны, потому большинство организаций не знало, за что бороться, пока его администрация не сделает нечто конкретное. «Но я, конечно, считаю, что мы увидим множество судебных процессов», – добавила она.

Нолетт отметил, что генеральные прокуроры дали понять, что готовы противостоять дальнейшим мерам и у них, вероятно, будут готовые обширные стратегии. Основными мишенями для будущих разбирательств могут оказаться города-убежища, планы на строительство стены на границе, попытки реализовать ограничение на нормы «впустить одну – выпустить две», а также обещание гарантировать изготовление американских трубопроводов из американской стали. По мнению Нолетта, генеральные прокуроры будут в особенности бдительны в вопросах экологии и здравоохранения.

Эта буря судебных разбирательств будет продолжаться рывками какое-то время – и может действительно привести к существенным ограничениям самых смелых замыслов Трампа. Однако главный вопрос состоит в том, является ли это частью замысла администрации Трампа или всего лишь побочным продуктом неопытного Белого дома, пытающегося сделать всё сразу. Даже до избрания президентом Трамп не боялся рисковать возможным обращением в суд, к примеру, не выплачивая своим подрядчикам обещанные его компанией средства. Он и его команда, возможно, пользуются исполнительными мерами и судебными разбирательствами против себя в качестве своего рода переговоров: проси что хочешь, и погляди, что дадут тебе суды. Или не дадут. В любом случае нам не стоит ожидать, что администрация Трампа перестанет проверять насколько законодательство может подстроиться под их капризы.

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