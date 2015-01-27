Как австралийский миллионер остался одиноким и голым на тропическом острове

Фото от Брайана Кейси



В 1980 Дэвид Глашин был председателем ресурсного синдиката, который базировался в Сиднее и специализировался на добыче золота в Папуа-Новой Гвинее. Он также был активным игроком на фондовом рынке и накопил состояние около $28,4 миллиона, которые он вложил в недвижимость на побережье. Но рынок его не пощадил.

19 октября 1987 года индекс Доу Джонса упал на рекордных 508 пунктов, что стоило Глашину $7,25 миллионов. Это был Чёрный Понедельник (известный как Чёрный Вторник в Австралии из-за разницы во времени), когда компании 80-х потерпели полный крах за один день. Но для Глашина последствия затянулись. «Следующие несколько лет были чертовски трудными», вспоминает он. «Моя жена потеряла очень много денег, и она обвинила меня в потере большей их части. Многие семьи распались в 1991 году». Глашин проиграл многое в суде, банки забрали почти всё. К 1993 году он лишился большей части своих денег и искал спасения.

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Позднее в том же году, он встретил женщину из Зимбабве, которая недавно развелась. Они находились в одинаковом эмоциональном состоянии. Поэтому, когда их друг упомянул о доступной аренде на острове с нетронутыми 64 акрами земли в верхней части восточного побережья Австралии, они ухватились за эту возможность и оборудовали там пляжную лачугу. Они планировали построить там 60-комнатный роскошный курорт.

«Идея не прожила долго», рассказывал Глашин. «Она не смогла справиться с этим. Это было слишком тяжело для неё». После этого женщина ушла, он отрастил бороду и перестал носить рубашки. Вскоре после этого он увяз в войне с местными аборигенами, которые отказались давать согласие на строительство курорта. Вот тогда-то его лачуга стала его постоянным местом жительства. Одна за другой мечты Глашина разрушились как терпит крушение корабль. Он до сих пор так и живёт, тропический изгнанник, который всё ещё любит играть на бирже.

«Фондовый рынок – потрясающее явление», говорит Глашин, которому уже 69 лет. «Это самый быстрый и простой способ сделать деньги. Это лучше, чем работа. Вы можете зарабатывать в 50 раз большую сумму, а тратить в 10 раз меньше времени». Удивительно, но он не винит рынок за свою теперешнюю ситуацию. Он заигрывался, заходил слишком далеко. «Я не был достаточно умён, чтобы понять, к чему всё идёт. Я знал, что акции ушли в завышенную цену, и я должен был продать их. Но я этого не сделал, и поэтому уплыл вниз».

Для Глашина, жизнь на острове достаточно интересна и насыщена. За последние два десятилетия он отремонтировал форпост со времён Второй мировой войны и сделал там пригодные для жилья дома, оснащённые солнечными батареями и интернет-связью. Он ездит на материк за продуктами всего несколько раз в год (остров находится в часе езды от материка), он выращивает собственные овощи и ловит свежих крабов и рыбу. Он принимал многих посетителей, в том числе Рассела Кроу, который однажды пришвартовал свою яхту и остался на обед.

Единственное чего ему не хватает – партнёрши, с которой можно было бы всем этим поделиться. Глашин даже размещал объявления на сайтах интернет-знакомств. «Ничто из этого не вышло на самом деле», смеётся он. «У меня была итальянка, но недолго. Она говорила о свободных отношениях, а я не знаю, что это такое. Я думал, что это означало, что у нас нет секретов».

Глашин говорит, что лучшее что есть в отшельничестве – это умиротворение. «Остров Восстановления – хорошее название», сказал он. «Он восстановил меня, все стороны моей личности». Несмотря на это, Глашин по-прежнему играет на рынке и считает уран хорошей инвестицией. Он не отшельник на подобие Христофора МакКэндлесс, чья история стала основой фильма «В диких условиях». Глашин больше похож на беженца от суеты городской жизни, чем на натуралиста. Понятно, что он приехал на остров из-за того, что других вариантов не было, а не ведомый какой-то глубокой идеологией. Он всё ещё очень сконцентрирован на инвестиционном мире. Когда я спросил совета по вопросу инвестиций, его ответ был очень полным и обширным.

«Общайтесь с жокеями», говорит он. «Если вы знаете успешных менеджеров, общайтесь с ними. Если они постоянно успешны, вы будете зарабатывать деньги. Анализируйте свои ошибки. Если вы сможете перестать ошибаться и дать возможность удаче и успеху управлять вами, вы будете делать большие деньги. Начните с малого. Я верю в строителей пирамид и мостов. У них есть одна общая черта: они начали с малого. Они все делали ошибки, и вы должны сделать свои. Вы должны потерять, чтобы потом хорошо заработать».

Или вы можете оказаться в конце концов с одних штанах на тропическом острове и кушать свежих крабов дни напролёт, что, кстати, не так уж и плохо.