Император-каннибал из Банги и забытый конфликт Африки

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Недавно исполнилось 35 лет организованного французами военного переворота по свержению самопровозглашенного императора-каннибала Центральноафриканской Республики, Жан-Бедель Бокасса.

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Сегодня, бывшая «империя» Бокасса по-прежнему является территорией насилия и войны, погрязшей в сектантском конфликте, балансирующей на грани геноцида, но ещё (пока) не свалившейся в эту бездну. После того как группа мусульман-мятежников, известных как Селека, свергла президента Франсуа Бозизе в марте 2013, страна застряла в порочном круге насилия. В декабре 2013 года было на протяжении двух дней было убито около тысячи гражданских лиц, ещё тысячи погибли после этого. На нападения ополченцев-мусульман карательными атаками отвечают ополченцы-христиане; атаки ополченцев-христиан наталкиваются на ответные действия ополченцев-мусульман. Конфликт крайне жесток.

Военные преступления в основном остались незамеченными международной прессой. Невозможно посчитать сколько детей зарублено мачете на улицах. Женщины становятся жертвами групповых изнасилований. Все остальные страдают не меньше: их похищают и насилуют, если жертва не может откупиться.

Эти ужасы затмеваются другими конфликтами в Украине, Ираке, Сирии и Ливии. Но даже без внимания со стороны остального мира, этот бессмысленный клубок трагедий продолжает безжалостно раскручиваться – в этой никому неизвестной стране размером почти с Техас и населением чуть больше, чем в Лос-Анджелесе, но национальной экономикой составляющей одну сотую части экономики разлагающегося Детройта.

Эхо истории звучит громко в Центральноафриканской Республике, сильно напоминая своим сегодняшним развитием конфликта раннюю «империю» Бокасса.

Жан-Бедель Бокасса пришел к власти в результате военного переворота в 1966 году, а десять лет спустя провозгласил себя императором всей Центральной Африки. Церемония введения в императоры почти разорила нищую страну (только его инкрустированная бриллиантами корона стоила почти $5 миллионов). Бокасса тратил государственные средства даже на отправку во Францию ​​охранника своей лошади для прохождения специального обучения. На коронации, он был одет в плащ из горностая и накидку из бархата длинной в 20-футов.

К тому же Бокасса был извергом. Его правление считалось невыносимо дикарским даже на этом континенте, известном своими жестокими диктаторами. Бокасса приказывал избивать воров молотками и цепями, и лично наблюдал за наказанием. Находясь в своей роскошной вилле Villa Kolongo, он скармливал обвиненных преступников крокодилам и львам. Вдобавок ко всему, Бокасса подозревали в каннибализм, и поговаривали что он держал человеческую плоть у себя на кухне для угощения ничего не подозревающих гостей. Во время церемонии коронации, только что коронованный император обратился к французскому посланнику: «Вы даже и не заметили, но вы только что ели человеческое мясо».

Несмотря на эти ужасы, французское правительство называло Бокасса «другом и членом семьи». Бокасса использовал эту дружбу для получения оружия и иностранной помощи, питавшей коррупцию и его клептократические потребности. Взамен, в то время Президент Франции, Валери Жискар д’Эстен, ошивался по Центральной Африке, вместе с императором убивая слонов на охоте и покупая уран в Центральноафриканской Республике для атомной промышленности Франции.

Эта дружба, в сочетании с склонностью «империи» к экспорту алмазов и особого расположения Бокасса в отношении браконьерского добывания слоновой кости, позволили императору держать власть в течение тринадцати лет.

Тем не менее, после опубликования во французской прессе сообщений, что за отказ носить школьную форму, изготовленную по заказу правительства империи, Бокасса палками и камнями собственноручно избил до смерти целую сотню детей, поддержка его режима сошла на нет. 20 сентября 1979 года, французские спецназовцы свергли Бокасса в результате тщательно спланированного военного переворота, закончив тем самым жестокое правление императора.

К сожалению для Центральноафриканской Республики, пословица, что история повторяется в настоящее время находит свое подтверждение в этой заливаемой кровью стране.

Изображение от Wikimedia Commons

Так же как бриллианты и слоновая кость помогали Бокасса оставаться у власти, теперь они подпитывают сегодняшних ополченцев. Ополченцы идут по кровавым следам Бокасса, совершая такие же страшные преступления. В январе, журналист Джованна Киприана была в детском госпитале Complex Pédiatrique в столичном городе Банги, когда туда привезли десять сильно изуродованных окровавленных детей. Их заставили смотреть как ополченцы до смерти забили мачете их родителей. Затем они изуродовали детей, чтобы оставить шрамы, от которых те никогда не смогут избавится.

Каннибализм тоже поднимает свою уродливую голову в Банги. В последнее время появилось видео о человеке, называющем себя «Mad Dog», и воскрешающем наследие Бокасса. Он хвастается репортеру BBC о том как зарубил насмерть мусульманина, приготовил и съел посреди улицы его мясо: «Я съел его ногу, вплоть до белой кости».

Сколько ещё будущих монстров в стиле Бокасса куется сегодня на наковальне военных преступлений и ужасающих повсеместных страданий в этой забытой африканской войне?

Это критическая точка для конфликта, так как режим прекращения огня, объявленный сторонами в конце июля, был недавно нарушен и боевые действия возобновились. Пытаясь остановить окончательный развал своей бывшей колонии, Франция ввела 2000 миротворцев в страну. В прошлом месяце, Организация Объединенных Наций объявила о расширений миротворческой миссии, увеличив многонациональную коалицию в стране до 12,000 солдат. Тем не менее, нынешнее политическое руководство остаётся в лучшем случае шатким; обе стороны не доверяют временному президенту. Существует большой риск, повторения взрыва насилия.

Хотя Центральноафриканская Республика пребывает в критическом моменте своей истории, уроки невообразимого террора императора-каннибала 35-летней давности являются важной основой для надежды на согласованные действия международной общественности сегодня.

Три с половиной десятилетия назад, французское правительство позволило Бокасса начать поражающую своей первобытной жестокостью охоту на своих граждан. Позже, они, конечно, начали искупать этот грех, отстраняя его животный режима от власти.

То же самое может случиться сегодня, если международное сообщество примет верное решение об остановке кровавых боевых действий в Центральноафриканской Республике.

Мы слишком долго закрывали глаза. Хотя развертывание дополнительных миротворцев является перспективным первым шагом для остановки кровопролития, оно не создаёт стабильного и прочного мира.

Во-первых, должна быть прекращена финансовая поддержка повстанцев, получаемая ими от экспорта алмазов и слоновой кости. Сертификации по Кимберлийскому процессу, в соответствии с которой устанавливается происхождение алмазов на торговых площадках мира (в первую очередь, в Дубаи), может помочь остановить продажу кровавых алмазов из Центральноафриканской Республики. Также ограниченное применение беспилотной наблюдательной техники могло бы сильно помочь в предотвращении браконьерской добычи слоновой кости.

В долгосрочной перспективе будет необходима устойчивая финансовая поддержка для обеспечения примерно миллиона внутренних беженцев, спасающихся от опасностей войны, гуманитарной помощью. При непосредственном участии ополченцев-мусульман Селека и ополченцев-христиан Анти-Балака должно быть подписано прочное соглашение о разделе власти для того, чтоб переходное правительство имело возможность организовать заслуживающие доверия выборы.

Выбранная власть должна будет ввести в действие новую конституцию, которая бы гарантировала защиту и обеспечивала политическое представительство для обеих общин. Политика любой стороны, которая направленна на разжигание конфликта в Центральноафриканской Республике (сейчас наибольшая ответственность в этом вопросе лежит на Чаде), должна быть поддана осуждению со стороны международного сообщества, а также экономической и политической изоляции и санкциям.

Там нет никакой угрозы терроризма, там не похищали западных журналистов и нет места геополитическим играм между Путиным и Обамой. Там просто страдают невинные люди и количество таких людей просто ужасает. Хотя политический диалог всегда имеет свои подводные камни, кровопролитие может быть остановлено гораздо быстрее и при гораздо меньших затратах, чем кризисы которые происходят в Украине, Сирии, Ливии, или Ираке.

Без этих шагов, миротворческие силы будут служить не более чем повязкой на оставшейся после удара мачете ране, замедляя кровотечение, но не спасая жизнь пациента.

Если мир продолжит игнорировать этот конфликт, эту открытую, но игнорируемую рану на совести человечества, Центральноафриканская Республика будет продолжать скатываться к наследию империи Бокасса – в бездну ужасающего насилия и непереносимых страданий.

Брайан Клаас, стипендиат программы Кларендон и исследователь Оксфордского университета в области проблем международного политического насилия и путей мирного демократического развития. Следите за его сообщениями на Twitter.