Самый известный в мире секс-турист борется за освобождение из тюрьмы в Коста-Рике

Дэвид «Кубинский Дэйв» Стрекер позирует с двумя работницами секс-индустрии. Все фото предоставлены Давидом Стрекером

Когда полиция надела наручники на Дэвида Стрекера 4 сентября 2015 года в аэропорту Коста-Рики, 66-летний американец думал, что ему зададут несколько вопросов перед тем, как он сможет взойти на борт самолёта, который доставит его обратно домой.

Но Стрекер так и не сел в самолёт. С тех пор он пребывает за решёткой по обвинению в нарушении коста-риканского законодательства, а именно в содействии проституции. На сегодня Стрекер, житель Флориды, который вёл популярный блог о своих сексуальных похождениях заграницей в основном в таких странах как Доминиканская республика, Куба и Коста-Рика, где проституция легальна, является первым человеком, которого будут судить по закону за всю историю страны.

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Статья, по которой обвиняется Стрекер, является частью закона о торговле людьми 2013 года, который, помимо прочего, запрещает использование каких-либо СМИ для продвижения страны в качестве «туристического направления с доступной секс индустрией или сферой проституции лицами любого пола или возраста».

Фернандо Ферраро, бывший министр юстиции Коста-Рики, являющийся автором закона, рассказал VICE, что цель закона – предотвращение нелегальной деятельности, например, сексуального рабства и детского сексуального труда. В докладе Госдепартамента США говорится, что детский секс-туризм был «серьёзной проблемой» в стране, и что она остаётся привычным направлением для торговли людьми.

«Конечно, страна должна защищать свой имидж как туристического направления», – сказал Ферраро. «Но речь идёт не об имидже. Часто преступные организации или торговцы людьми связаны с проституцией».

Стрекер является бессовестным поклонником проституции, но он заявляет, что он просто ведёт блог, посвящённый секс-туристам, подобным ему, а не призывает людей становиться секс-туристами. Практически у самого известного в интернете клиента проституток, Стрекера, седеющие волосы и загорелая кожа, которая начала обвисать на когда-то крепких руках. Он бывший игрок в софтбол и ярый поклонник «Янки», он свободно цитирует Джорджа Стеинбреннера и имеет тату в виде логотипа «Янки» на правом плече. В коста-риканской тюрьме «LaReforma», в которой его удерживают, он одинокий американский заключённый, и всегда носит футболки в обтяжку и сандалии, чтобы как можно больше походить на гринго.

Впервые Стрекер сделал себе имя на форумах и в интернет-группах секс-туристов, где он детально описывал свой опыт, путешествуя по борделям и барам Кубы и Доминиканской республики. Его позже прозвали «Кубинским Дэйвом» и он стал со-автором книги под названием «Руководство кубинского Дэйва к Сосуа, Доминиканская республика», которую с того времени запретили на Амазон.



Как только стало очевидным, что к бренду Кубинского Дейва есть интерес, Стрекер начал документировать свои сексуально подогретые путешествия по Коста-Рике, публикуя неприличные посты на блоге, видео с путешествий и фото с девочками. (Он заявляет, что женщины всегда были одеты и согласны, чтобы их фотографировали). Вскоре его стали читать озабоченные путешественники мужского пола, которые делились его историями о случаях законной проституции и передавали мудрость «как не влюбиться», черпаемую из его более чем 40 путешествий только в Коста-Рику.

«За все эти годы я пришёл к выводу, что всё это не настоящее», – рассказал он VICE в последнем телефонном интервью. «Это фантазия. Это развлечение. Шестидесятилетний мужчина, который спит с двадцатилетними женщинами и верит, что он им действительно нравится, это сумасшествие. Поэтому большинство историй и видео были сделаны с целью объяснить это».

В Коста-Рике он направил все усилия на бары и гостиницы в центре Сан Хосе, известном как «Ущелье Гринго», куда часто захаживали проститутки.

В одном из постов своего блога, датированном 2010-м годом, который был убран после его ареста, читаем: «Мириям любит развлекаться, и, когда я в Сан Хосе, она моя девушка каждый день на час. Она понимает, что мне нравится, а я понимаю, что она делает. Мой совет помнить о том, зачем вы приехали в Коста-Рику, и не сильно сомневаться в своих (коста-риканских) девушках».

Стрекер утверждает, что его сайт – это не более чем блог о путешествиях, созданный для предоставления консультаций одиноким путешественникам мужского пола, но прокуроры говорят, что он намеренно продвигал страну для взрослых гринго, чтобы те приезжали и использовали легальную платную секс-индустрию.

«Криминальное дело было открыто после того, как были обнаружены различные публикации в интернете, автором которых является подозреваемый, в которых он открыто приглашает других жителей Северной Америки в Коста-Рику, подчёркивая, что в стране можно легко воспользоваться услугами проституток», – написал представитель от прокуратуры в имейле VICE.

Коста-Рика, где проституция легальна, но сутенёрство или клиенты, ищущие проституток, нет, долго считалась одним из наиболее популярных направлений Латинской Америки для секс-туризма. Автор и исследователь Джейкобо Шифтер предположил в своей книге «Любовь и страсть: американские мужчины в Коста-Рике», что около 10 процентов туристов в Коста-Рике приехали сюда ради секса с проститутками, а это около 80 000 туристов в год.

Зная о такой репутации, власти работают над очищением имиджа и помогают экономике, зависимой от туризма, быть больше похожей на Диснейленд и меньше на Тайланд.

За последние годы полиция Коста-Рики работала над пресечением деятельности организованных группировок торговцев людьми и сутенёров, которые пользуются секс-мигрантами и детьми, работающими в секс-индустрии. В годовом отчёте Госдепа США говорится, что за предыдущий год чиновники провели здесь 25 облав на тех, кого подозревали в секс-торговле. Госдеп отметил, что правительство Коста-Рики прилагает значительные усилия, чтобы изменить исторически плохую репутацию, когда речь заходит о борьбе с торговлей людьми.

Хоть и не понятно, был ли Стрекер вовлечён в подобную деятельность, прокуроры просят для Стрекера 12 лет тюрьмы за три нарушения закона о пресечении содействия проституции – за его веб-сайт CubaDave.com, страницу в Фейсбук и видео в YouTube.

Обвинение предъявляет конкретные фотографии, опубликованные на страницах, а также некоторые абзацы из постов в блоге. В одной из таких записей, на которой, по словам Стрекера, ревностно настаивали прокуроры во время предварительных слушаний, есть такое предложение: «Ваши удовольствия определяются лишь размером вашего кошелька».

Адвокат Стрекера Луис Диего Чакон заявлял о своей уверенности в том, что дело рассыплется в суде, начало которого запланировано на ноябрь, так как целью закона о секс-туризме являются организованные группировки по торговле людьми, а не блогеры.

«Этот закон писался не для людей, у которых есть сайт о путешествиях», – рассказывает он для VICE. «Если бы вы посмотрели на его сайт, вы бы не нашли выражений, неуместных в его родной стране Соединённых Штатах».

Если судебный процесс затянется, Чакон может постараться убедить судей (суды в Коста-Рике состоят из трёх судей, а не присяжных), что из-за того, что сервер домена расположен в США, должны применяться законы США.

Так как костариканское законодательство делает упор на продвижении, защита Стрекера также постарается доказать, что он просто информировал читателей о существующей в стране проституции, но не рекламировал её. Стрекер заявляет, что до того, как он начал свой блог, он получил сотни имейлов от путешественников, в которых они спрашивали о гостиницах, в которых нормально относятся к проституткам, и о самых безопасных местах для гринго. Поэтому вместо того, чтобы отвечать каждому, он выдал свои советы на своей веб-странице.

«Всё, в чём меня обвиняют, легально», – сказал он. «На самом деле, они должны погладить меня по спинке за то, что я предупредил некоторых о таких вещах».

Тем не менее, в данный момент он ожидает суда, который может закончиться для него более чем десятилетием тюрьмы. Это драматическое падение псевдо знаменитости заставило его заявить, что его годовое пребывание в тюрьме заставило его задуматься о том, почему именно он стал мишенью.

По его словам, всё, что ему пришло в голову, это то, что он часть основной «уловки» правительства, с помощью которой они хотят послать сообщение всем секс-туристам, на подобии него.

«Это страна, в которой, если вы просто скажете что-то не то, вам придётся за это заплатить», – заявил он. «Я действительно считаю, что я просто служу примером».

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